爺爺拿火鍋燃料當水配藥　陸7歲男童多器官衰竭搶救撿回一命

▲誤服火鍋燃料的河南7歲男童軒軒。（圖／翻攝極目新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸一名7歲男童軒軒近日誤服火鍋燃料，導致多重器官衰竭，軒軒父親王先生昨（21）日表示，孩子已轉入普通病房，情況趨於穩定。直至今（22）日，王先生再次證實，軒軒已脫離生命危險，讓家人及自責的爺爺終於可以放下擔憂的心情。

《極目新聞》報導，河南周口鄲城縣7歲男孩軒軒誤服燃料導致多器官衰竭的消息引發關注。王先生指出，事件發生在1月16日，當時7歲的兒子因感冒在家服藥，爺爺誤將從朋友火鍋店帶回的無色礦物油燃料，當成礦泉水加溫後用來沖泡感冒藥。孩子喝下約10毫升後反映味道異常，爺爺試喝才發現不對，隨即通知王先生並嘗試催吐，但未成功。

王先生隨後趕回老家，立即帶孩子就醫，然而，軒軒當晚陸續出現嘔吐及意識模糊等症狀，轉送至省級醫院加護病房後，因肝腎功能受損，必須接受透析等治療，期間多次出現生命危險。

事件曝光後，王先生透過網路求助，獲得不少網友關注與捐款支持。軒軒母親表示，對於來自各地的幫助心存感激。

王先生21日說明稱，孩子已轉入普通病房，意識清楚，讓關心此事的網友鬆了一口氣。直至22日上午，王先生透露，軒軒已轉出加護病房，在普通病房接受觀察與治療，已無生命危險，「至於醫療費用，後續將再行統計，先前網友捐款約4萬元（人民幣）。」