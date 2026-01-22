　
社會 社會焦點 保障人權

詹能傑救人倒下！義消爬出火場跪地急喊：他沒呼吸了　鼻酸畫面曝

記者郭世賢、葉品辰／基隆報導

基隆市樂利三街昨(21)日晚間發生死亡火災，一處社區大樓突然起火，消防仁愛分隊小隊長詹能傑第三度進入火場救人時，為了拯救受困屋內的羅姓女子，將自己的空氣呼吸器面罩脫下給她使用，與義消盧彥宏共用一個共生面罩，卻不幸昏厥，送醫後於今(22)日凌晨宣告不治。而他急衝火場救人的英勇過程也曝光。

▲義消盧彥宏與詹能傑共用共生面罩，逃出火場時趴地大口喘氣，更急著告訴其他消防人員詹能傑受困的位置。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲義消盧彥宏與詹能傑共用共生面罩，逃出火場時趴地大口喘氣，更急著告訴其他消防人員詹能傑受困的位置。（圖／記者郭世賢翻攝）

火場當下情況驚險，詹能傑與義消盧彥宏進入火場救人時，為了讓屋內羅女呼吸，他們兩人共用一個面罩，導致氧氣量急下下降。盧彥宏回憶，他們交替吸面罩，一瞬間就缺氧，他意識到氧氣瓶數值過低時，只能用盡最後一絲力氣爬出火場，邊趴在地上大口喘氣，邊喊「共生、共生」，提醒其他消防人員詹能傑情況危急。

▲與詹能傑共用共生面罩的義消盧彥宏逃出火場時趴地大口喘氣。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲義消盧彥宏逃出火場時趴地大口喘氣。（圖／記者郭世賢翻攝）

而盧彥宏逃出火場後，第一個念頭就是搶救還受困火場的詹能傑，儘管還跪在地上喘氣，仍焦急喊著：「（詹能傑）沒氣了啦，在過廚房、最裡面，已經沒氣了，被壓住拖不出來、找不到路」，現場危急氣氛令人心驚，但儘管消防人員立即衝進火場救人，但詹能傑仍因缺氧過久，送醫後不治身亡。

此次火災共造成2死4傷，其中包括小隊長詹能傑與屋主女兒羅女死亡，另有1名隊員搜救時遭電擊、抽筋送醫，另外3人吸入濃煙或受驚嚇送醫，所幸均無大礙，火災發生詳細原因仍有待進一步釐清。

01/20 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

詹能傑救人倒下！義消爬出火場跪地急喊：他沒呼吸了　鼻酸畫面曝

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

詹能傑救人倒下！義消爬出火場跪地急喊：他沒呼吸了　鼻酸畫面曝

詹能傑救人倒下！義消爬出火場跪地急喊：他沒呼吸了　鼻酸畫面曝

即／高雄工地大火！恐怖烈焰黑煙衝天

即／高雄工地大火！恐怖烈焰黑煙衝天

高雄市大社區今（22）日發生一起火警！警消上午10點15分接獲報案，指出翠屏路一處3樓高建築工地冒出火煙，消防局出動14車40人前往救援，抵達後發現2、3樓明顯竄出火舌，立即射水搶救，火勢稍早撲滅，所幸無人傷亡，初步瞭解，現場疑似燃燒塑膠板模，詳細火災發生情形仍待火調科調查釐清。

詹能傑與義消「共用面罩」　氧氣瓶瞬間剩10bar

詹能傑與義消「共用面罩」　氧氣瓶瞬間剩10bar

害死勇消不只是火！他淚喊：別讓回家路變成英雄墓

害死勇消不只是火！他淚喊：別讓回家路變成英雄墓

詹能傑胞弟也是打火弟兄　聞噩耗急請假趕回家

詹能傑胞弟也是打火弟兄　聞噩耗急請假趕回家

台中壯男揍護理師　院方怒：絕不寬貸

台中壯男揍護理師　院方怒：絕不寬貸

