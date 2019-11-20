快訊／國民黨不分區2缺額不遞補、史雪燕退出　確定提名31席

記者羅婉庭／台北報導

國民黨不分區立委名單確定只提名31席，日前中央委員會議最後投票結果，排名第17位的前陸委會副主委張顯耀遭過半否決，排名第19位的中常委范成連在19日決定退出，排名第30位的中華兩岸婚姻家庭服務聯盟理事長史雪燕在20日常會上也宣布退出。另外，中常委江碩平提案遞補兩名男性，但最後還是在中常會上被否決，確定只提31席立委參選不分區。



史雪燕日前就率支持者前往黨中央前抗議，要求將史雪燕排入「安全名單內」，否則政黨票不投國民黨。她表示，看到國民黨不分區排序不只難過，整個傻眼跟心寒，整個新住民群體在台灣有59萬人，陸配佔38萬人，上屆感謝國民黨給予新住民在國會發聲管道跟平台，這屆被排在後面，很有騙票的嫌疑，這樣排序對新住民的智商汙辱，並揚言政黨票不會投國民黨。

由於張顯耀未通過投票被刷掉、范成連自行退出、史雪燕不願繳20萬保證金，宣布退出。原提名34席，吳敦義決定核定名單不遞補，將只提31席。

國民黨預計21日上午10：30由下屆不分區排名第一的立法院黨團總召曾銘宗帶隊，率不分區立委提名人在台大校友會館開記者會，由陳以信、吳怡玎兩位獲提名的青年代表發表聲明，再集體前往中選會辦理登記不分區立委選舉，不過黨主席吳敦義將不到場。

另外，中常會將將新聘兩位義務副秘書長，分別是曾任政策會執行長的前立委蔡正元，以及兼任黨主席吳敦義特助的大陸事務部主任周繼祥，據了解，兩人事案皆是由吳敦義親自提議。

依國民黨人事規定，副秘書長層級以上除了須提報中常會，亦須經中全會核備；意即蔡正元、周繼祥的人事案在中常會通過後，雖可生效，不過程序上仍須在明年中全會核備。

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