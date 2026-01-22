總預算至今一字未審　綠批藍白薪水小偷：被民意打臉才放行小部分

▲行政院會記者會秀總預算沒審時間。（圖／記者陳家祥攝）



記者杜冠霖／台北報導

中央政府總預算上周在立法院會六度卡關，未能付委審查，因引起民怨，國民黨團挑出幾筆預算，包含TPASS、治水預算、生育補助、學校校舍整建等先行審查，第一波總共涵蓋38項計劃，金額約718億，並於今（22日）朝野協商。對此，民進黨表示，總預算要要3兆卻只放行700億，整本總預算一頁都沒翻、一字都沒審！被罵了才挑出小部分放行，被民意打臉才放行2.4%預算，被打多大力才願意「全案送審」？立法院的職責則是全案審查，有問題就在審查時提出，薪水小偷非常不可取。

民進黨說明，2026年的第一個月已經過了三分之二，今年度中央政府總預算仍然被在野黨惡意杯葛，已經引起人民的怒火。於是上週藍白倉促提出「部分新興資本支出及新增計畫先行動支」提案，今天將由羅智強及黃國昌召集朝野協商。

對於總預算審查狀況，民進黨指出，快五個月來，整本總預算一頁都沒翻、一字都沒審！直到被罵了，才挑三揀四的挑出一小部分放行。要請國民黨團書記長羅智強好好回答：被民意打臉才放行2.4%預算，被打多大力才願意「全案送審」？

民進黨批評，薪水小偷投機取巧：藍白這項提案的目的，就是企圖透過「放行」，而不是審查，一小部分新興計畫，掩飾自己殆忽職守不審查預算的「薪水小偷」行為。然而，放行的718億元預算，只占3兆350億元總預算的2.4％，換句話說，還是有97.6％總預算被擺爛拖延。

民進黨指出，藍白不審預算賊喊捉賊：面對藍白造成的僵局，羅智強的解決方式，竟然推卸責任，一邊胡言亂語說執政團隊不顧民生，一邊把自己包裝成大善人，好像放行部分預算，是國民黨給予的恩惠。拜託，不論是TPASS、生育補助，或是治水防災建設，行政院都早在去年8月29日就已經送到立法院，請別把藍白自己的懶惰拖延講成善心義舉。

民進黨強調，行政院送審的是全部預算， 立法院的職責則是全案審查，有問題就該在審查時好好提出。審查預算是立委的職責，當薪水小偷已經非常不可取，更丟臉的是偷懶還要高調的推卸責任，要提醒羅智強：請成熟一點，好好負起責任面對自己搞出的爛攤子，儘速審理總預算。