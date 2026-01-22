　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

南韓「18禁形狀」甜點意外爆紅！網友嚇壞喊好色　烘焙品牌出手了

▲▼南韓SPC集團烘焙品牌「巴黎貝甜」推出新品「莓果杜拜巧克力Q餅」，外觀意外引發話題。（圖／翻攝自韓網）

▲南韓SPC集團烘焙品牌「巴黎貝甜」推出新品「莓果杜拜巧克力Q餅」，外觀意外引發話題。（圖／翻攝自韓網）

記者羅翊宬／綜合外電報導

近期在南韓掀起熱潮的杜拜巧克力Q餅風潮，讓SPC集團旗下烘焙品牌「巴黎貝甜」（Paris Baguette）推出的新品「莓果杜拜巧克力Q餅」意外引發話題，部分成品因烘焙時的餅皮開口，其露出的草莓奶油餡意外形成讓人聯想起女性生殖器的形狀，引起網友熱議，導致該品牌不得不調整作法。

根據韓媒《紐西斯通訊社》、《News1》，「莓果杜拜巧克力Q餅」是巴黎貝甜7日推出的「莓夜嘉年華」活動15款新品之一。這款甜點外觀為粉紅色圓球，內餡為草莓奶油起司，烘焙後口感柔軟、帶有彈性，讓消費者能感受到濃郁草莓風味。

▲▼南韓SPC集團烘焙品牌「巴黎貝甜」推出新品「莓果杜拜巧克力Q餅」，外觀意外引發話題。（圖／翻攝自韓網）

▲網友拍下「莓果杜拜巧克力Q餅」令人引發聯想的外觀。（圖／翻攝自韓網）

不過，20日以後，多張「莓果杜拜巧克力Q餅」的照片在各大網路論壇與社群平台流傳，部分產品的草莓奶油餡在烘焙過程中從餅皮中擠出，形成一個中空孔洞，意外與女性生殖器形狀相似，引發南韓網友討論。

南韓網友留言，「難道這是淫亂魔鬼嗎」、「長得好色喔」、「外觀看起來不太高級，有點像即期品」「我去幫老婆買麵包時，還懷疑我的雙眼是否看錯」、「這個設計是故意的嗎」、「視覺上令人有點尷尬」、「可能在某方面還蠻吸引人的」。

▲▼該品牌設計「莓果杜拜巧克力Q餅」外觀，與實際出爐的成品相比有較大落差。（圖／翻攝自巴黎貝甜官網）

▲該品牌設計「莓果杜拜巧克力Q餅」外觀，與實際出爐的成品相比有較大落差。（圖／翻攝自巴黎貝甜官網）

然而，並非所有販售的「莓果杜拜巧克力Q餅」都呈現這種造型。巴黎貝甜官方Instagram上展示的產品照片為平整烘焙形態，並註明「此為示意圖，實際商品可能不同」，顯示部分外觀差異屬正常現象。

針對外觀爭議，巴黎貝甜於21日宣布，從各門市生產的「莓果杜拜巧克力Q餅」起，將取消原本冷凍麵團開口的製程。公司表示，此舉主要是因冷凍麵團過硬，切割過程不便且存在安全風險，同時也能提高生產效率。業界人士分析，此舉亦可減少因外觀引發的網路討論及爭議。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

