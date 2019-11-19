不分區重挫國民黨民調　3關鍵讓朱立倫點頭接任韓國瑜競總主委

▲前新北市長朱立倫、總統候選人韓國瑜。（圖／資料照）

記者羅婉庭／台北報導

外傳前國民黨主席連戰8日在退將聯誼會時，當面邀請前新北市長朱立倫擔任總統候選人韓國瑜競選總部主委，朱立倫當場允諾。知情人士指出，朱接任主委與否與連戰無關，他當時也沒有允諾連戰，事實上是因為除了韓陣營多次邀約外，加上不分區立委名單讓國民黨民調下滑，以及吳敦義表態拒接三個關鍵因素，才讓朱立倫點頭接主委。

據透露，韓、朱兩人一直以來溝通管道順暢也聯繫密切，而兩人日前已達成共識此職虛位以待吳敦義 ，且在競選節奏升溫後，各地組織戰、黨務資源分配都需要黨部、總部要高度合一，才能發揮戰力，但後來局勢有所改變。

內情人士表示，吳敦義除了多次公開拒接任競總主委，且不分區名單出爐後引起太大的爭議，導致政黨支持度名調下滑，並與民進黨呈現黃金交叉，重挫藍軍士氣，黨內對於不分區名單拖累藍營選情的擔憂情緒持續高漲，韓國瑜陣營一再邀約，因此讓朱立倫決定接任競總主委。

朱立倫近兩周強調要團結勝選，讓戰力發揮到最大，對主委一職是否接任，一直沒有明確答案，據了解，在黨務、競選總部合一的前提之下，他是在尊重吳敦義的意願。朱日前受訪時表示，他跟韓國瑜一直都有共識，他不會計較個人的位置，一切尊重韓國瑜的選戰安排與節奏，他們將在各地分進合擊。

不過，據內情人士透露，朱立倫為了顧全大局，已在上週答應接任此關鍵一角。

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