政治 政治焦點 國會直播 專題報導

4星上將霍守業：止戰先決條件是善戰！　有美國支持但自己要夠力

▲▼國防安全研究院董事長霍守業。（圖／記者陶本和攝）

▲國防安全研究院董事長霍守業。（圖／記者陶本和攝）

記者陶本和／台北報導

國防安全研究院22日舉辦「強化國防投資與國家整體發展」講座，國防院董事長、四星上將霍守業致詞時表示，善戰者善於止戰，止戰的先決條件就是善戰，善戰裡面有一個重點，就是要備戰，有準備戰爭才有機會能化解戰爭，才有能力來避免戰爭；他強調，當然希望台灣的戰爭能夠避免，有國際上的增援，有美國的支持，但是必須要自己要站起來，自己要夠力，「強化國防投資目前是迫在眉睫」。

霍守業表示，國家安全與國家的發展，是國家能夠利益永固，而且永續生存目標達成的兩大支柱。一個安全，所以有國家安全戰略，有國家發展的戰略，這兩個支撐了國家戰略，支撐了國家目標的達成。而這兩者又相互有依存的關係，當國家的安全有了保障，國家處於安全的狀態下，自由民主普世價值為核心的體制跟生活方式，才能夠獲得保護。

霍守業說，在這個體制之下，社會安定、人民安居樂業；安全安定、安居樂業的狀況下，才有餘力來國家建設、來發展經濟。他說，大家也曉得上個世紀，台灣創造了所謂的亞洲四小龍之首的經濟奇蹟；最近這些年，台灣的半導體，又變成世界矚目的一個焦點，今天獲得這個成果，靠什麼？因為國家的安全能夠獲得一個保障。

「當然這個安全是有代價的，除了我們的國軍作業不停地在捍衛國家，我們也不斷的強化國軍的實力，當然還有以美國為首的支持、世界各國的鼓勵，讓我們國家獲得安全」。霍守業表示，社會能保持安定，才有這樣的成果，國家安全扮演了非常重要的角色，剛才提到的，有安全才有後面的一切，有了發展，國家發展有了成果，才有資源來挹注在國家安全實力的強化。

霍守業說，什麼叫挹注？挹注就是投資，所以有安全才有發展，發展的成果投資在安全的能量建立上，所以這兩個是相輔相成，這是一個循環的狀態，有安全才有發展，有發展才能充實安全的能量。

霍守業指出，國家安全的能量是什麼？大家也曉得最重要的是國防實力，國防的力量包含了軟實力、硬實力。什麼是軟實力？國家在安定安全的一個環境下，教育普及、國民愛國的意志非常的堅定，這是軟實力；而我們的社會防衛有韌性，尤其最近政府在全力的推動所謂的全社會韌性的防衛能量的強化，這些都是軟實力，「所謂的硬實力那就是國防建軍，我們有堅定的國軍力量，我們的國防實力才能夠提升」。

霍守業表示，多年來台灣就處於這樣一個安定的環境是得來不易的，近年來，世界始終不是很平靜，尤其是二戰開打以後，歐洲、中東、亞太，甚至於美洲，都有不平靜的狀況。特別是對岸的中國共產黨，中國對台灣的威脅，基於要擴張勢力、成為世界霸權的這種野心的滿足，所以不斷窮兵黷武，軍備能量獲得很大的提升，所以兩岸在國防實力上，差距越來越大。

霍守業說，在這個狀況下，又想要太平的日子，要想和平，但是和平並非廉價、不便宜。他說，賴總統前面也講過，戰爭沒有贏家，不希望發生戰爭。但是戰爭要有嚇阻的能量，才能防止戰爭，所以古人有說，「善戰者善於止戰」。

霍守業指出，什麼是善戰？從這個字面上來看，止戰就是沒有戰爭，必須要有前提，就是善戰者。什麼是善戰？善於用兵，精於備戰。他表示，用兵在講我們的部隊的官兵，大家的戰略戰術、戰鬥戰技非常的強韌，武器裝備能夠獲得跟敵人水準一樣的能量，有這個準備才能夠達到止戰的目標，「所以善於止戰，止戰的先決條件就是善戰」。

霍守業表示，善戰裡面有一個重點，就是要備戰，備戰就是準備戰爭。今天現代化的一個說法，戰爭藝術最高的境界，是避免戰爭，其次是化解戰爭。但是當人類文明進步的腳步，還沒有到達世界人類完全排除所謂的流血暴力的戰爭，來解決人類衝突的時間點，今天就必須要準備戰爭，才能夠達到避免戰爭、化解戰爭的目的。

霍守業說，這三者是連貫的，有準備戰爭才有機會能化解戰爭，才有能力來避免戰爭。國家的安全、國家發展，兩個雙胞胎，有安全才有發展，有發展才有能量、挹注在國防能量的整建，台灣的經濟發展世界矚目，所以現在有更多的能量，可以挹注在安全能量的建設。

霍守業指出，古人也有提到，天助自助、人助自助，當然希望台灣的戰爭能夠避免，有國際上的增援，有美國的支持，但是必須要自己要站起來，自己要夠力，現在全世界自由民主的國家，都在提升戰備、增加國防預算，臨近的日本、韓國、菲律賓、歐洲國家等等都一樣，大家都感受到這個威脅的嚴重性，紛紛的都在強化。

霍守業強調，強化國防投資目前是迫在眉睫，非常重要的一個課題，希望大家能夠有所啟示，回去以後好好的把國家安全未來的發展、未來的這個措施，做一個比較具有建設性、政策性的建議，有助於政府的施政，有助於國家整體安全的保障。

4星上將霍守業:止戰先決條件是善戰!　有美國支持但自己要夠力

