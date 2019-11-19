經部坦承境外匯回流資金0元！韓國瑜轟：蔡政府用欺騙治理國家

▲韓國瑜、張善政出席台灣尤努斯基金會-2019社會型企業東亞年會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者羅婉庭／台北報導

對於經濟部聲稱統計台商回流總額7000億元，但遭打臉海外資金其實是零元，國民黨總統候選人韓國瑜19日上午對此表示，民進黨說台商會回流，看到資料後就知道完全是欺騙，用欺騙來治理國家，讓他非常感慨。

張善政也指出，台商沒把資金帶回來的原因，是因為在大陸賺的錢被課稅，回來台灣又被課稅，2015年8月的時候馬政府與對岸談好《兩岸租稅協議》，待立法院通過授權就能讓海基會海協會的協議生效，民進黨立院席次當時雖然是少數，但他們議事處處阻撓，2016年民進黨過半，同樣對這個協議視而不見。

台商回台投資，被蔡英文總統視為綠營執政最大政績，立法院財委會18日針對「海外資金回台現況及後續管理，投資標的與因應策略」，請金管會、財政部、經濟部和國發會專題報告並備詢。

曾銘宗詢問，自「歡迎台商回台投資行動方案」年初上路到11月15日止，經濟部稱有6971億元申請「回台」，但哪些是真正從國外回來的投資？他質疑，蔡政府不斷行銷，是不是「灌水再灌水」因為有許多企業主向他透露，經濟部邀請他們把投資項目也列入「回台投資」，這個看來很龐大的金額，實際上是把很多台灣自然擴廠部分加進來。

林全能答詢表示，每個通過申請案都是新的投資計畫，必須投資於智慧製造等，但他也坦言，這6971億元，有7成以上是國內資金，包括自有款和貸款，只有3成預計從國外匯回。

最後他坦言，所有資金預估有3年執行時間，其中將在今年落實的共2250億元，據投資台灣事務所統計，目前已落實的資金是以「國內資金」先運用，到年底僅剩下1個多月，但「國外回來的（資金）還沒看到」。

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