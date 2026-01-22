　
社會 社會焦點 保障人權

高雄旅社私接2電線偷電被抓包　冷氣熱水器全走後門判賠137萬

▲▼台電,夏季電價,電錶,電表,用電,電力。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲電表示意圖，非當事案件。（圖／ETtoday新聞雲資料照片）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄岡山區一旅社涉嫌私接兩組電線繞過電表，冷氣、熱水器、吹風機全都「走後門用電」，台電人員查緝時發現，經過清查短收電費高達137萬元，要求旅社賠償損失，法院審理時，李姓負責人喊冤稱接手經營前就存在、不知情，但法官不買單仍判他需要全數賠償。

台電高雄營業處提告指出，李男經營岡山區某旅社並向台電申請用電，2023年4月14日稽查時，發現旅社內多項高耗電設備，包括冷氣機、熱水器、電冰箱、抽水機等，竟私接2組電線繞越電度計，形同長期竊電。

台電以稽查前一年、也就是2022年4月至2023年4月為計算期間，認定短收電費，向旅社求償137萬元。

面對指控，李男辯稱旅社原由母親與弟弟經營，他2016年才接手，並未更動用電設備，也不知道有私接電線情形；另質疑台電以「推估電量」計算賠償，認為應以實際用電量為準，拒絕全額賠付。

不過，一、二審法官都認為，李男為實際經營者，旅社確有竊電事實，台電依每日20小時用電估算，違規用電量約21萬度，並依營業用電以1.6倍臨時用電電價、每度6.512元計算，金額合理，因此判李男敗訴，須賠償台電137萬元，全案定讞。

01/20 全台詐欺最新數據

鹿港高中結業式「禮堂噴雨」　 學生嗨喊：水喔

鹿港高中結業式「禮堂噴雨」　 學生嗨喊：水喔

學期結束，連冷氣機也想「放寒假」？彰化縣鹿港高中昨（20）日舉行結業式，進行頒獎程序時，禮堂上方的冷氣機突然漏水，讓排隊領獎與台下觀禮的學生一陣騷動。不過學生們不但沒抱怨，反而情緒超嗨，現場響起一片「水喔！」的歡呼聲，將意外插曲變成另類的「遇水則發」趣味回憶。校方也立即應變，疏散座位並關懷被淋到的學生，事件在輕鬆氣氛中落幕。

裝冷氣時師傅多問1句　冬天來他跪謝爆共鳴

裝冷氣時師傅多問1句　冬天來他跪謝爆共鳴

寧願冷發抖？台人「冷暖空調沒普及？」心態曝

寧願冷發抖？台人「冷暖空調沒普及？」心態曝

基隆元旦6戶被偷熱水器　男嫌落網了

基隆元旦6戶被偷熱水器　男嫌落網了

防範一氧化碳中毒　基隆啟動熱水器補助措施

防範一氧化碳中毒　基隆啟動熱水器補助措施

