高雄旅社私接2電線偷電被抓包　冷氣熱水器全走後門判賠137萬

▲電表示意圖，非當事案件。（圖／ETtoday新聞雲資料照片）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄岡山區一旅社涉嫌私接兩組電線繞過電表，冷氣、熱水器、吹風機全都「走後門用電」，台電人員查緝時發現，經過清查短收電費高達137萬元，要求旅社賠償損失，法院審理時，李姓負責人喊冤稱接手經營前就存在、不知情，但法官不買單仍判他需要全數賠償。

台電高雄營業處提告指出，李男經營岡山區某旅社並向台電申請用電，2023年4月14日稽查時，發現旅社內多項高耗電設備，包括冷氣機、熱水器、電冰箱、抽水機等，竟私接2組電線繞越電度計，形同長期竊電。

台電以稽查前一年、也就是2022年4月至2023年4月為計算期間，認定短收電費，向旅社求償137萬元。

面對指控，李男辯稱旅社原由母親與弟弟經營，他2016年才接手，並未更動用電設備，也不知道有私接電線情形；另質疑台電以「推估電量」計算賠償，認為應以實際用電量為準，拒絕全額賠付。

不過，一、二審法官都認為，李男為實際經營者，旅社確有竊電事實，台電依每日20小時用電估算，違規用電量約21萬度，並依營業用電以1.6倍臨時用電電價、每度6.512元計算，金額合理，因此判李男敗訴，須賠償台電137萬元，全案定讞。