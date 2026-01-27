　
社會 社會焦點 保障人權

拍到「一堆襪子」當同居鐵證！正宮怒告小三求償50萬...結局竟翻車

小三,偷情,性侵,上床,抓姦,劈腿,偷吃,感情,誘惑,做愛。（圖／記者周亭瑋攝）

▲兩度調解仍不滿，人妻第3度提告求償。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者閔文昱／綜合報導

桃園一名人妻「琪琪」與丈夫「小陳」結婚多年，原本婚姻生活平穩，未料自2022年間起，發現小陳與女子「慧慧」發展不當關係。琪琪發現後，曾兩度對丈夫與慧慧提告並成立調解，雙方同意賠償。不過，琪琪指控，兩人在第2次調解後仍不知悔改，於2024年1月再度發生性行為，甚至持續交往並同居，憤而第3度提告，向慧慧求償50萬元精神慰撫金。對此，法院判決也出爐了。

控訴同居侵害配偶權　小三全盤否認

琪琪主張，慧慧在第2次調解後，仍與小陳同居於其員工宿舍，嚴重侵害她的配偶權，因此依法提起侵權行為損害賠償訴訟。然而，慧慧對此全盤否認，強調在調解成立後，已陸續前往小琉球、頭份等地工作，後來更在2024年8、9月間於新北市樹林區的便當店上班，期間並未與小陳交往，更沒有同居情事。

錄音、衣物照都拿出　法官仍不採信

審理過程中，琪琪提出多項證據，包括2023年9月的錄音譯文、疑似小陳衣物的照片，以及友人提供的錄音譯文，試圖證明慧慧與丈夫確實同居。不過，法院逐一檢視後認為，錄音中女性聲音是否為慧慧本人已有爭議，即便視為慧慧所述，其中「如果今天是我拐他，我跟你道歉」等語，也僅可能是在爭執過去交往時的主、被動關係，無法據此認定有同居事實。

至於衣物照片，法官指出，畫面僅見衣服、褲子與襪子吊掛或堆放，無法辨識是男性或女性衣物，更不能證明就是小陳的物品，證明力不足。

證人未到庭　舉證責任在原告

此外，琪琪聲請傳喚的證人兩度未到庭，最終放棄傳喚；另名證人僅能證明雙方曾發生爭吵，法院認為相關內容已有錄音為證，無再傳喚必要。法官強調，侵權行為的舉證責任在原告，琪琪所提證據，均不足以證明慧慧在第2次調解後仍與小陳同居。

法院判舉證不足　人妻敗訴

桃園地方法院綜合審理後認定，琪琪無法證明慧慧確實侵害其配偶權，原告請求慧慧賠償50萬元及利息，於法無據，判決駁回，全案訴訟費用由琪琪負擔，全案仍可上訴。

01/24 全台詐欺最新數據

404 2 2802 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

勝利星村驚見猥褻男　法院判刑7月

勝利星村驚見猥褻男　法院判刑7月

屏東市知名觀光景點「勝利星村」去年夜間發生公然猥褻事件，一名男子於園區道路旁當眾裸露性器並自慰，遭民眾目擊報警。屏東地方法院審理後，認定被告犯行明確，且曾多次因妨害風化案件判刑確定，屬於累犯，仍不知警惕再度犯案，嚴重破壞社會善良風俗，依公然猥褻罪判處有期徒刑7月。可上訴，如判決定讞要入獄服刑。

女教師婚外情想分手！被恐嚇公開性愛照

女教師婚外情想分手！被恐嚇公開性愛照

人妻按摩慘遭脫褲猥褻　按摩師不認罪判1年

人妻按摩慘遭脫褲猥褻　按摩師不認罪判1年

被抓包外遇辯只是敷衍　前夫賠20萬

被抓包外遇辯只是敷衍　前夫賠20萬

夫尾牙日辦公室激戰女同事　正宮心碎怒告

夫尾牙日辦公室激戰女同事　正宮心碎怒告

標籤:桃園婚外情配偶權法院判決侵權訴訟

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果
Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

霍諾德爬101為何沒在怕？　醫師揭密：他的「杏仁核」跟凡人不一樣

霍諾德爬101為何沒在怕？　醫師揭密：他的「杏仁核」跟凡人不一樣

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

