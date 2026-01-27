「短裙女主播」外灘跳舞扭到路人圍觀！　抖音出手封號

▲「短裙女主播」外灘跳舞扭到路人圍觀，警方出動無人機驅離。（圖／翻攝抖音）



記者許力方／綜合報導

一名女主播日前穿著迷你裙前往上海外灘對著鏡頭熱舞直播，黃埔警方出動無人機喊話「禁止直播」15分鐘驅離，但她無動於衷，拍攝完成後才離開，「上海外灘女子占道直播跳舞引公憤」一度登上熱搜，最後驚動抖音官方出手「封號」，回收直播權限。

無視警方無人機喊話 女主播登上熱搜



網傳影片中，女主播當時身穿粉色迷你裙、緊身襯衫，腳踩高跟鞋，賣力對著手機鏡頭跳舞，圍觀路人拍下畫面，當時她相當投入地扭腰擺臀，完全無視頭上警方無人機正在喊話：「黃埔公安警用無人機正在執行低空巡邏任務，外灘區域禁止占據直播，您的行為已被紀錄，請即刻離開」。

無人機喊話整整15分鐘，女主播全然忽視，直到拍攝完成才離開現場，畫面在網路引發討論，登上熱搜，網友紛紛留言直指，「應該封號＋拘留罰款」、「難看得很，沒有一點美感」、「不怪她，直播中戴耳機了，聽不到。」對此，黃埔警方回應，做直播不要引起圍觀、引起交通堵塞，正常的直播行為是允許的。

抖音官方出手 回收直播權限



抖音官方則出手封號，並透過「抖音黑板報」發文回應，抖音直播持續治理不文明直播，並於2023年發布《戶外直播管理規範》，明確強調主播需遵守直播場所的管理規範，不影響公共秩序、不妨礙交通，不可「擾民式」直播等。

根據抖音審核，當事女主播有提醒後未整改、且持續違規的質播行為，目前已回收其直播權限，並歡迎大家直接舉報。