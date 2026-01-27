　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

「短裙女主播」外灘跳舞扭到路人圍觀！　抖音出手封號

▲▼「短裙女主播」外灘跳舞扭到路人圍觀！　抖音出手封號。（圖／翻攝抖音）

▲「短裙女主播」外灘跳舞扭到路人圍觀，警方出動無人機驅離。（圖／翻攝抖音）

記者許力方／綜合報導

一名女主播日前穿著迷你裙前往上海外灘對著鏡頭熱舞直播，黃埔警方出動無人機喊話「禁止直播」15分鐘驅離，但她無動於衷，拍攝完成後才離開，「上海外灘女子占道直播跳舞引公憤」一度登上熱搜，最後驚動抖音官方出手「封號」，回收直播權限。

無視警方無人機喊話　女主播登上熱搜

網傳影片中，女主播當時身穿粉色迷你裙、緊身襯衫，腳踩高跟鞋，賣力對著手機鏡頭跳舞，圍觀路人拍下畫面，當時她相當投入地扭腰擺臀，完全無視頭上警方無人機正在喊話：「黃埔公安警用無人機正在執行低空巡邏任務，外灘區域禁止占據直播，您的行為已被紀錄，請即刻離開」。

▲▼「短裙女主播」外灘跳舞扭到路人圍觀！　抖音出手封號。（圖／翻攝抖音）

無人機喊話整整15分鐘，女主播全然忽視，直到拍攝完成才離開現場，畫面在網路引發討論，登上熱搜，網友紛紛留言直指，「應該封號＋拘留罰款」、「難看得很，沒有一點美感」、「不怪她，直播中戴耳機了，聽不到。」對此，黃埔警方回應，做直播不要引起圍觀、引起交通堵塞，正常的直播行為是允許的。

抖音官方出手　回收直播權限

抖音官方則出手封號，並透過「抖音黑板報」發文回應，抖音直播持續治理不文明直播，並於2023年發布《戶外直播管理規範》，明確強調主播需遵守直播場所的管理規範，不影響公共秩序、不妨礙交通，不可「擾民式」直播等。

根據抖音審核，當事女主播有提醒後未整改、且持續違規的質播行為，目前已回收其直播權限，並歡迎大家直接舉報。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
404 2 2802 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
蘋果新品爆發！首款摺疊手機要來了　最新流出資訊一次看
網購族快看！「花474元」中百萬
中國示警：春節勿赴日本
馮提莫癌末「手術割脖保命」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

「短裙女主播」外灘跳舞扭到路人圍觀！　抖音出手封號

中國外交部示警「日本地震頻傳＋治安疑慮」：春節勿赴日

美國稱「中國隱瞞新冠疫情實情」　陸外交部不認還嗆：甩鍋

92歲「睡美人」每天睡超20小時！　家屬嘆：檢查正常，找不到原因

陸2026吸引外資計劃曝　將擴大服務業市場准入及開放領域

甘肅5.5級地震！水晶吊燈如海盜船狂甩…居民嚇歪：1月太多次了

解放軍報再發文！　暗諷張又俠：身份沒有豁免權，功勞不是抵罪券

澳門賭王四房之子何猷君任海南政協委員　屬共青團青年聯合會界別

IKEA大撤退！宣布關閉大陸7門市　民眾上演「搶貨全武行」

22歲美術生轉行批土！　狼尾兄弟靠浮雕壁畫「10天賺36萬元」

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

霍諾德爬101為何沒在怕？　醫師揭密：他的「杏仁核」跟凡人不一樣

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

凌晨快速道路上事故 中和警迅速到場處置

阿金和媽談判想咬抹布進房間　微笑賣萌卻失敗網友笑：太可愛

91分鐘成功登頂台北101！霍諾德今離台　機場與粉絲親切合照

新莊恐怖車禍！BMW衝撞左轉車　騎士「頭下腳上」噴飛慘死

張員瑛直播被打斷⋯中文喊：等一下～　點4杯手搖「好喝到開翻譯機查」

「短裙女主播」外灘跳舞扭到路人圍觀！　抖音出手封號

中國外交部示警「日本地震頻傳＋治安疑慮」：春節勿赴日

美國稱「中國隱瞞新冠疫情實情」　陸外交部不認還嗆：甩鍋

92歲「睡美人」每天睡超20小時！　家屬嘆：檢查正常，找不到原因

陸2026吸引外資計劃曝　將擴大服務業市場准入及開放領域

甘肅5.5級地震！水晶吊燈如海盜船狂甩…居民嚇歪：1月太多次了

解放軍報再發文！　暗諷張又俠：身份沒有豁免權，功勞不是抵罪券

澳門賭王四房之子何猷君任海南政協委員　屬共青團青年聯合會界別

IKEA大撤退！宣布關閉大陸7門市　民眾上演「搶貨全武行」

22歲美術生轉行批土！　狼尾兄弟靠浮雕壁畫「10天賺36萬元」

「短裙女主播」外灘跳舞扭到路人圍觀！　抖音出手封號

黃仁勳出手！狂砸20億美元布局 　CoreWeave早盤股價大漲12%

台北人到屏東「黑白切4盤800元」：根本在騙！　店家喊不可能

冬天香味消散快？天冷更要用「香精」的５個理由

玩家官網發現神秘代碼　前任天堂員工曝Switch 2 Lite或提早登場

「公開你兒子做愛片」台南女怒嗆前男友老爸

美護理師遭移民官擊斃　被問「開槍是否恰當」川普拒回答

陸女星直播飆罵助理！　拍桌怒吼「等了你1小時」網看傻

【下巴脫臼了嗎XD】狗狗玩丟球遊戲　張著嘴全程當機看媽超萌

大陸熱門新聞

中外交部：日本治安差地震多　春節勿去

美稱中國隱瞞新冠實情　中方嗆：甩鍋中國

「身體形成X型」　靈動老師周媛無碼實戰片外流

92歲「睡美人」日睡20小時！家屬嘆：是謎

女書記睡人夫淫片流出　元配超悍貼公告

IKEA宣布關閉大陸7門市　民眾上演「搶貨全武行」

陸保時捷女銷冠：客戶6成女性　沒私下吃飯

解放軍報再發文！ 暗諷張又俠：身份沒有豁免權，功勞不是抵罪券

甘肅5.5級地震！水晶吊燈如海盜船狂甩畫面曝

X型靈動老師不只一位！實戰房被挖出

靈動老師周媛　46秒原版片出土

美術生轉行批土！兄弟靠浮雕壁畫年入百萬

澳門賭王四房之子何猷君任海南政協委員 屬共青團青年聯合會界別

極限網紅墜樓沒死　爬一路坐著死

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

Keanna爆抽大X做愛　陳芳語怒告吞敗

momo花474元買行李套中百萬　身分曝

交通新法上路！1違規荷包秒噴7200元

25歲替代役是頂大雙學位資優生　醉倒台64遭輾斃

美國退出WHO　川普政府：世衛假裝台灣不存在

北極寒潮爆發　鄭明典示警冷空氣外流

59歲男得肝癌...一年後「12cm腫瘤」竟全沒了！醫揭三大奇蹟關鍵

刷LINE Pay整年沒中獎　他做錯1步崩潰

賓士哥輕生　好友：就是館長這段霸凌直播讓他活不下去

來台跳啦啦隊賺翻？三上悠亞新家裝潢2000萬

孫生母淡水行竊又被抓「半導體千金」老公逮個正著

快訊／7-11開出8組發票大獎！花23元就中千萬　幸運門市曝光

桃園豪宅驚傳墜樓！紅衣女住戶當場身亡　路人嚇壞

2025最常被盜密碼出爐！

25歲頂大替代役慘死　鐵警證實身分

更多

最夯影音

更多
守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果
Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

霍諾德爬101為何沒在怕？　醫師揭密：他的「杏仁核」跟凡人不一樣

霍諾德爬101為何沒在怕？　醫師揭密：他的「杏仁核」跟凡人不一樣

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面