　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

死囚歐陽榕驚傳器官衰竭病逝　綁架女建商分屍10袋被判死刑

▲▼歐陽榕撕票女建商盧金惠並分屍10袋。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲歐陽榕撕票女建商盧金惠被判死刑，近日傳出他在獄中病逝。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者趙蔡州／綜合報導

殺害並肢解知名建商女總經理盧金惠的歐陽榕，2011年被判處死刑後一直關押在高雄看守所至今，近日傳出他因病戒護外醫，並於25日器官衰竭不治。歐陽榕被判死後，曾多次透過司法管道提出救濟，喊冤當年法官在「沒有殺人」的實情下，硬是以「不詳方法殺人」對他量刑，近年甚至成為死刑釋憲聲請人之一。

歐陽榕曾是知名紙廠的加工處副處長，1999年因故離職後開始投資股票，不料卻因此背上鉅額債務，同年12月，他向盧金惠承租店面經營咖啡店，兩人因此結識，後來他的咖啡店因經營不善關門，盧金惠覺得他只是懷才不遇，於是曾以朋友身分多次借錢支持他，每次金額從數萬到十數萬元不等。

借鉅款遭拒起歹念　勒斃分屍10袋棄置

直到2003年，他因向盧金惠借鉅款被拒絕，就對恩人起了殺人勒贖的念頭，經多日計畫，他2003年4月21日先約盧金惠見面，隨後將對方載回住家勒斃並肢解成10袋，分別丟棄高雄多個垃圾集中區與山區道路邊的林區，隔天使用盧金惠的手機打給盧的親人勒索1200萬元贖金，殊不知此時盧的親人早已報警。

警方調查後，很快鎖定歐陽榕涉有重嫌，經多日監聽及跟蹤後，突襲歐陽榕的住家，將歐陽榕逮捕歸案。歐陽榕落網後，最初均否認犯罪，直到死者的頭七，警方勸「只是想找回屍體」，他才坦承殺害盧金惠，並帶著警方到棄屍地點尋找屍袋，但最終只找回其中4袋，其餘6袋已被送到焚化爐焚化。

亡妻家屬質疑詐保　重啟調查仍不起訴

在殺人分屍案曝光後，歐陽榕石姓亡妻的家人突然出面指控，歐陽榕的妻子及女兒在1999年、2000年接連意外身亡，歐陽榕因此獲得了超過600萬元的保險金，懷疑2人的死因並不單純。檢警獲報後，也懷疑有弒親詐保的可能，因此重新展開調查，但因2名死者早已安葬，難以獲得進一步的跡證，最後不起訴處分。

經多年審理後，歐陽榕2011年被最高法院更六審判處死刑，隨後一直被關押在高雄看守所至今，他在被關押的過程中，曾多次透過司法管道提出救濟，喊冤當年法官在「沒有殺人」的實情下，硬是以「不詳方法殺人」對他量刑，近年更成為死刑釋憲聲請人之一。根據《鏡報新聞網》，歐陽榕近日因身體不適戒護外醫，並於25日傳出他因器官衰竭病逝。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/24 全台詐欺最新數據

更多新聞
404 2 2802 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
蘋果新品爆發！首款摺疊手機要來了　最新流出資訊一次看
網購族快看！「花474元」中百萬
中國示警：春節勿赴日本
馮提莫癌末「手術割脖保命」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

拍到「一堆襪子」當同居鐵證！正宮怒告小三求償50萬...結局竟翻車

死囚歐陽榕驚傳器官衰竭病逝　綁架女建商分屍10袋被判死刑

「公開你兒子做愛片」台南女怒嗆前男友老爸

台中補教男師猥褻女學生被判2年　「檢上訴求重判」卻判更輕

桃園豪宅驚傳墜樓！紅衣女住戶當場身亡　路人嚇壞

快訊／內湖民權大橋4車連環撞　肇事女駕駛送醫

汐止深夜巨響！30歲女「從25樓墜下」送醫搶救不治

快訊／新莊女搭電梯到16樓頂　墜落社區1樓廊道…雙腿變形送醫亡

學霸女警恐嚇盧秀燕 父道歉...曝遭職場霸凌內幕　警發聲澄清

補教名師性侵女學生...大逆轉！　當庭激動哽咽：我會努力賺錢

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

霍諾德爬101為何沒在怕？　醫師揭密：他的「杏仁核」跟凡人不一樣

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

凌晨快速道路上事故 中和警迅速到場處置

阿金和媽談判想咬抹布進房間　微笑賣萌卻失敗網友笑：太可愛

張員瑛直播被打斷⋯中文喊：等一下～　點4杯手搖「好喝到開翻譯機查」

91分鐘成功登頂台北101！霍諾德今離台　機場與粉絲親切合照

新莊恐怖車禍！BMW衝撞左轉車　騎士「頭下腳上」噴飛慘死

拍到「一堆襪子」當同居鐵證！正宮怒告小三求償50萬...結局竟翻車

死囚歐陽榕驚傳器官衰竭病逝　綁架女建商分屍10袋被判死刑

「公開你兒子做愛片」台南女怒嗆前男友老爸

台中補教男師猥褻女學生被判2年　「檢上訴求重判」卻判更輕

桃園豪宅驚傳墜樓！紅衣女住戶當場身亡　路人嚇壞

快訊／內湖民權大橋4車連環撞　肇事女駕駛送醫

汐止深夜巨響！30歲女「從25樓墜下」送醫搶救不治

快訊／新莊女搭電梯到16樓頂　墜落社區1樓廊道…雙腿變形送醫亡

學霸女警恐嚇盧秀燕 父道歉...曝遭職場霸凌內幕　警發聲澄清

補教名師性侵女學生...大逆轉！　當庭激動哽咽：我會努力賺錢

買不起台積電！黃珊珊喊台股買賣「千股改1股」　彭金隆鬆口了

小隻「極品護理師」下海脫了　轉戰AV為了讓大家開心

買鑽戒獲贈純銀保溫杯！3年後「鑽跌9成贈品漲」她傻眼:足足飆3倍

拍到「一堆襪子」當同居鐵證！正宮怒告小三求償50萬...結局竟翻車

死囚歐陽榕驚傳器官衰竭病逝　綁架女建商分屍10袋被判死刑

「短裙女主播」外灘跳舞扭到路人圍觀！　抖音出手封號

黃仁勳出手！狂砸20億美元布局 　CoreWeave早盤股價大漲12%

台北人到屏東「黑白切4盤800元」：根本在騙！　店家喊不可能

冬天香味消散快？天冷更要用「香精」的５個理由

玩家官網發現神秘代碼　前任天堂員工曝Switch 2 Lite或提早登場

【不行色色！】小狗咬住美女客人裙子不放XD

社會熱門新聞

Keanna爆抽大X做愛　陳芳語怒告吞敗

25歲替代役是頂大雙學位資優生　醉倒台64遭輾斃

賓士哥輕生　好友：就是館長這段霸凌直播讓他活不下去

醉男踹椅背遭運將丟包台64　被4車輾過慘死

桃園豪宅驚傳墜樓！紅衣女住戶當場身亡　路人嚇壞

25歲頂大替代役慘死　鐵警證實身分

巨響劃破深夜　汐止30歲女高樓墜下身亡

「公開你兒子做愛片」台南女怒嗆前男友老爸

即／桃園藝文特區墜樓案！　1女「穿紅衣墜落」明顯死亡

女警恐嚇盧秀燕 父歉曝霸凌！警澄清

新莊女16樓頂墜落　雙腿變形送醫亡

補教名師性侵女學生...大逆轉！　當庭激動哽咽：我會努力賺錢

快訊／內湖民權大橋4車連環追撞　

即／無良董座掏空台鹽綠能4億　陳啓昱1200萬交保

更多熱門

相關新聞

綁架女建商分屍案被判死　死囚歐陽榕：沒有殺人

綁架女建商分屍案被判死　死囚歐陽榕：沒有殺人

2024年4月23日憲法法庭召開「死刑是否違憲」的言詞辯論庭，37名死囚聲請人之一歐陽榕，接受《東森新媒體ETtoday》採訪，以書信的方式回覆他的想法，談到2003年高雄鳳山女建商綁架撕票案，認為「沒有殺人」的實情下，硬栽上「不詳方法殺人」，對於判決喊冤。信中也寫道，他曾用「書信、電話」向死者母親道歉，不過法官裁示「不可再打擾」。

先撕票再勒贖　歐陽榕詳寫犯罪計畫鬥百警

先撕票再勒贖　歐陽榕詳寫犯罪計畫鬥百警

死囚歐陽榕曾出庭作證　謝他教學通過測謊

死囚歐陽榕曾出庭作證　謝他教學通過測謊

失業男撕票女建商　詭辯她是女友仍難逃死

失業男撕票女建商　詭辯她是女友仍難逃死

殺人魔陳瑞欽翻版　為600萬殺妻女？

殺人魔陳瑞欽翻版　為600萬殺妻女？

關鍵字：

歐陽榕

讀者迴響

熱門新聞

Keanna爆抽大X做愛　陳芳語怒告吞敗

momo花474元買行李套中百萬　身分曝

交通新法上路！1違規荷包秒噴7200元

美國退出WHO　川普政府：世衛假裝台灣不存在

25歲替代役是頂大雙學位資優生　醉倒台64遭輾斃

2026年蘋果新品爆發！最新流出資訊一次看

北極寒潮爆發　鄭明典示警冷空氣外流

59歲男得肝癌...一年後「12cm腫瘤」竟全沒了！醫揭三大奇蹟關鍵

刷LINE Pay整年沒中獎　他做錯1步崩潰

賓士哥輕生　好友：就是館長這段霸凌直播讓他活不下去

孫生母淡水行竊又被抓「半導體千金」老公逮個正著

快訊／7-11開出8組發票大獎！花23元就中千萬　幸運門市曝光

蔣萬安被罵收割功勞　賈永婕「霸氣1句」打臉酸民

來台跳啦啦隊賺翻？三上悠亞新家裝潢2000萬

中外交部：日本治安差地震多　春節勿去

更多

最夯影音

更多
守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果

守護台灣海岸線！吳汶芳探訪桃園蘆竹防風林 見證中華電信植樹成果
Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

金宣虎收到台灣禮物「有準備」！　弄壞四葉草...被高允貞念20分鐘

霍諾德爬101為何沒在怕？　醫師揭密：他的「杏仁核」跟凡人不一樣

霍諾德爬101為何沒在怕？　醫師揭密：他的「杏仁核」跟凡人不一樣

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

Lulu誓詞淚崩喊話：最怕沒有你　陳漢典告白「想和妳生活一輩子」

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

乖乖X農會 特殊口味大開箱

乖乖X農會 特殊口味大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「農會X乖乖」，試試各種創新口味乖乖

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面