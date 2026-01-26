中國外交部示警「日本地震頻傳＋治安疑慮」：春節勿赴日

▲中國外交部以治安與地震風險為由，提醒中國公民近期避免前往日本。（圖／記者施怡妏攝）



記者董美琪／綜合報導

中國外交部今（今日）透過領事局在「領事直通車」微信公眾號發布提醒，指稱近期日本社會治安狀況不佳，針對中國公民的違法犯罪案件有所增加，部分地區又接連發生地震，對中國公民人身安全構成威脅。適逢農曆春節將至，中方提醒中國公民近期避免前往日本。

日本治安與地震風險成中方示警主因



中國外交部表示，近來日本部分地區連續發生地震，已造成人員受傷，日本政府亦發布後續地震風險警告。中方認為，在日中國公民正面臨較為嚴峻的安全挑戰。

該部並指出，已身處日本的中國公民，應密切留意當地治安狀況及地震與衍生災害的預警資訊，提高安全防範意識並加強自我保護。如遇緊急狀況，可即時報警，並聯繫中國駐日本使領館尋求協助。

中日航班取消率攀升 退改票期限延至10月



在此提醒發布前不久，中國國際航空、中國東方航空及中國南方航空等3家中國大型航空公司同步公告，延長中日航線免費退改票期限，從原定3月28日延至10月24日。

航班數據顯示，2月往返中國與日本的航線中，已有49條航線全數取消，數量高於1月；而1月中日航班取消率達47.2%，較2025年12月增加7.8個百分點。

外界注意到，此舉距離高市早苗於2025年11月在國會發表「台灣有事」相關談話不久。中國外交部同年11月14日深夜曾發布「鄭重提醒公民近期避免前往日本」通知，中方針對日本觀光與航線的調整措施自此逐步展開。