台北人到屏東「黑白切4盤800元」：根本在騙！　店家喊不可能

▲台北人到屏東第一次吃黑白切4盤800元，怒發文「根本在騙觀光客！」（圖／翻攝Google Maps）



記者許力方／綜合報導

屏東夜市傳出一起消費糾紛，有民眾上網發文，9個月前曾在某攤位點了一桌黑白切，4盤魚蛋、粉腸等品項，結帳時付了800元，氣得痛批「根本在騙觀光客。」吸引熱論，店家受訪時也覺得太貴了，重算一遍只要550元，推測當時還有其他菜色未入鏡。

黑白切4盤800元 當事人怒刷一星負評



當事人26日在Threads上發文，轉發9個月前到屏東夜市攤位用餐後留下的一星負評，圖片中他們一行人點了4盤黑白切，有魚蛋、粉腸、大腸、生腸、豬牙齦、鯊魚煙等，「從台北來屏東，第一次來，這樣800？我覺得好貴？」

網友紛紛留言稱「很貴」、「坑過頭了」、「魚蛋跟鯊魚煙都會，但不至於那麼貴」、「屏東的黑白切價格也都黑白算。」但也有人質疑「沒點主食嗎？」當事人則回應「沒有主食。」

店家重算只要550元 承諾加強標價



有媒體前往當事攤位採訪時，店家看了照片後回應，這樣800元太貴了，依據切料的內容，現場用秤的應該不會超過600元，重新算一下價格，粉腸+大腸100元、豬牙齦50元、鯊魚煙100元、魚蛋150元，總共約550元，因此推測當初是不是還有其他菜色、主食沒有拍到，或是說明不夠清楚，造成對方誤解。

店家低調表示，從來沒有客人反映過價格問題，但很感謝負評網友的指教，會虛心檢討。對於現場無標示價格，未來將加強說明，降低消費糾紛。