最低工資漲至29500！元旦新制一次看　公費胃癌篩檢上路

▲2026有多項新制關係到你我的荷包。（示意圖／資料照）

生活中心／綜合報導

即將邁入2026年，有多項元旦新制上路，包括最低工資調漲，247萬名勞工受惠，還有綜所稅申報減稅利多、可以「日」請育嬰留停等。另外，公費新冠疫苗擴大全民接種、胃癌篩檢納入公費項目。《ETtoday新聞雲》以下整理新制懶人包，供讀者參考。

》民生減稅

◎最低工資調漲

勞動部最低工資審議委員會決議，自115年1月1日起，每月最低工資由28,590元調整至29,500元，調升910元，調幅3.18％；每小時最低工資則比照每月最低工資之調幅，由190元調整至196元。預估將有約247萬名勞工因此受惠。

配合最低工資調升，相關社會保險與退休制度的投保與提繳級距也將同步修正。領取最低工資的勞工，明年起每月勞保費由715元調高至738元，增加23元。

◎綜所稅申報減稅利多

一、調高114年度每人基本生活所需費用為21.3萬元，民眾在115年5月申報114年度綜合所得稅適用。

二、調高長期照顧特別扣除額為18萬元，民眾在115年5月申報114年度綜合所得稅適用。

三、增訂飲料品無添加糖者免徵貨物稅及刪除部分電器類貨物課徵貨物稅規定

(一)飲料品無添加糖者免徵貨物稅。

(二)刪除彩色電視機、錄影機、電唱機及錄音機等4項電器類貨物課稅項目。

四、延長購買電動車輛減免徵貨物稅及使用牌照稅實施期限5年至2030年12月31日止。

五、調高115年（2026年）度綜合所得稅免稅額及相關扣除額，民眾在116年（2027年）5月申報115年度綜合所得稅適用：

(一)免稅額：由9.7萬元調高至10.1萬元；70歲以上納稅義務人、配偶或受納稅義務人扶養之直系尊親屬免稅額由14.55萬元調高至15.15萬元。

(二)標準扣除額：單身者，由13.1萬元調高至13.6萬元，有配偶者，由26.2萬元調高至27.2萬元。

(三)薪資所得及身心障礙特別扣除額：由21.8萬元調高至22.7萬元。

(四)課稅級距及計算退職所得定額免稅之金額亦分別按消費者物價指數上漲幅度調整。

▲▼減稅措施。（圖／行政院提供）



◎青年婚育租屋協助專案

內政部表示，「青年婚育租屋協助專案」將原300億元中央擴大租金補貼專案計畫規定所得標準，由每人每月平均所得從最低生活費3倍放寬至3.5倍，符合資格者依現行300億元中央擴大租金補貼加碼制度辦理。另登記結婚或育有新生兒的家庭將再擴大加碼，自登記結婚2年內加碼補貼50%，每多生1胎再加碼補貼50%。

▲青年婚育租屋協助專案。（圖／行政院提供）



◎勞工請假新規多項保障

勞動部公告修正《勞工請假規則》，自2026年1月1日起正式施行，新增多項保障措施，包括1年內請病假未超過10天，雇主不得不利對待（解僱、降職、減薪、剝奪升遷、考績扣分、福利取消、排班權喪失等），而針對低薪族群，若工資貼近最低工資，每日病假最多僅能扣薪491元。勞動部也公布常見9大QA，釐清勞工請病假的權益與保障。【更多詳情】

◎勞保老年年金滿65歲才能領全額

考慮勞動年齡的遞延趨勢及年金請領狀況，勞保年金在民國98年開辦時，法規訂有逐漸調高請領全額年金的年齡機制，會在開辦第10年時提高1歲，其後每2年提高2歲，並以提高至65歲為限。

根據法規規定，勞保老年年金請領門檻將再提高，115年起若想請領全額勞保老年年金，必須年滿65歲，這也是目前法規最高法定年齡上限。

◎育嬰留停照顧彈性化

現行育嬰留職停薪最短不能少於30日，造成勞工面對家庭與職場上時間的困窘。勞動部表示，為了幫助有需要的新手爸媽，面臨小孩有短期照顧需求，可以「日」請育嬰留停；讓小孩發生臨時緊急狀況，例如保母突然通知要提早接小孩，可以「時」請家庭照顧假。方案明年1月1日正式上路。【更多詳情】

▲育嬰留停照顧彈性化。（圖／勞動部提供）

》旅遊交通

◎滿70歲「自願繳回駕照」有回饋

明年元旦將有4大交通新制上路，包括滿70歲高齡駕駛自願繳回駕照回饋TPASS乘車金，最多每月1500元，補助2年，等同最多可領3.6萬元；郵局國際掛號小包也將取消簽收及書面查詢服務、遊覽車車輛強制裝置駕駛識別設備、國際郵輪在台母港營運也明訂消費爭議處理機制。【更多詳情】

◎郵局停止代售台鐵車票

中華郵政宣布，全台郵局領取台鐵車票的服務，明(115)年1月1日起將走入歷史。

台鐵車票除可在車站購票外，也可透過超商、郵局領取車票，還可透過手機和台鐵APP領取QR Code電子車票乘車。由於取票管道多元，根據統計，每年到郵局取台鐵車票數量僅1.2萬張，因此中華郵政決定停辦代售台鐵車票業務。



◎機車考照筆試取消是非題

公路局表示，明年1月起18歲以上機車考照筆試取消是非題、全改選擇題，另考題也強化以人為本的駕訓項目，包括行穿線停讓行人、視野死角確認；明年9月實施機車道路駕駛訓練，並增加未滿18歲無照駕駛再犯班；116年10月機車考照將分區試辦道路路考。

◎國旅補助及生日金

交通部明年推國旅補助優惠，平日住宿第一晚補助800元，續住第二晚再補助1200元，4月1日上路，採登錄和抽籤方式。另外，生日住宿金每月抽1千人，每人補助1200元，1月上路。【更多詳情】

▲明年國旅有多項補助。（圖／行政院提供）



◎華航空服員可穿運動鞋

中華航空繼先前已放寬空服員執勤儀容規定，可配戴眼鏡，明年起再開放客艙組員執勤時可穿著自購黑色運動便鞋，優化工作環境與提升舒適度。

台灣虎航也宣布，明年1月1日起跟進開放空服員配戴眼鏡執勤，並配合A321neo機隊交機時程，啟動換新制服專案，屆時將同步開放空服員穿著運動鞋。

◎台南人限定「日本28景點享優惠」

台灣虎航近日陸續開航「台南－熊本」、「台南－沖繩」航線，帶動兩地觀光。台南市政府更宣布，從明年1月1日起，台南民眾持市民卡或身分證，造訪日本山口縣、山形市、日光市、水上町、宇土市、別府市、宇佐市等7個城市指定景點，即可享有台南人專屬門票優惠，是全台首創。

》醫藥社福

◎健保每月多繳18元

最低工資調漲，連帶影響部分民眾健保費要多付。衛福部初估影響人數達790萬餘人，包含受僱者、職業工會、農漁民等3類，平均每個人每月要多繳18元，明年元旦起一併實施。

◎國民年金保費調漲

由於111年10月至114年9月消費者物價指數（CPI）累計成長率6.79％，衛福部依法調整國民年金保險的月投保金額，明年起將由現行19,761元調為21,103元。

也因此，國保民眾每人每月自付保費最多增加84元，受影響人數約270萬人，同時包含生育、喪葬、老人年金等各項給付金額則會連動調高。

◎公費胃癌篩檢上路

國民健康署明年元旦起提供「幽門螺旋桿菌檢測服務」，補助45至74歲民眾終身1次「糞便抗原檢測胃幽門螺旋桿菌服務」，預計受惠人數逾60萬人。

◎公費新冠疫苗擴大全民接種

疾病管制署發布醫界通函，宣布經衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)會議討論，決議自明（115）年1月1日至2月28日，擴大新冠疫苗公費對象為「滿6個月以上尚未接種之民眾」，以提升民眾免疫保護力，降低感染後併發重症及死亡風險。

◎成人肺鏈疫苗升級

疾管署指出，新型肺鏈疫苗（包括20價或21價）已於英美加澳等多國使用；依臨床試驗結果及國際接種建議顯示，兩種新疫苗效果相當。專家會議決議，同意轉換單劑新疫苗（20價或21價）接種，取代原本2劑疫苗（13價及23價各1劑）。

成人肺鏈疫苗升級接種作業規劃自明年1月15日開始實施，估計第一階段約有245萬人符合資格。

◎擴大生育補助方案

行政院通過「因應少子女化對策：好孕三方案」，將生育補助一口氣拉高至10萬元。國保被保險人分娩或早產，且依國民年金法規定請領生育給付，原給付金額為39522元，新制實施後每胎生育給付加生育補助拉高至10萬元；至於未參加相關社會保險之我國籍新生兒之生母原本無相關給付，新制後同樣每胎生育補助10萬元。相關對象若生雙胞胎補助則為20萬元，並以此類推。

▲生育補助一胎給10萬。（圖／行政院提供）



◎長照3.0年輕型失智患者也適用

衛福部實施「長期照顧十年計畫3.0」，除原本長照2.0服務對象外，自2026年1月1日起新增2類，分別是「全年齡失智且失能者」以及「評估期間符合衛生福利部中央健康保險署公告之「急性後期整合照護計畫(PAC)收案對象，且符合長照需要2級以上」預估74.5萬人受惠。

◎健保住院部分負擔調升

因應每年平均國民所得調整，衛福部明年住院部分負擔調升，包含急性病房住院30日以內或於慢性病房住院180日以內，「同一疾病」每次住院自行負擔費用上限從5.1萬元調高到5.7萬元，全年累計住院自行負擔最高額從8.6萬元調升到9.4萬元。

◎中低收、弱勢加發生活補助

衛福部表示，政府列冊低（中低）收入戶等弱勢族群，除了原有的生活補助之外，低收入戶每人每月加發1,000元，中低收入戶每人每月加發750元之生活補助，自115年1月起至116年1月底止，預計發給13個月。

為加強照顧弱勢族群，針對家庭總收入平均分配全家人口最低生活費1.5倍以上，未超過2.5倍者，除原有補助外，自115年1月至116年1月止（計13個月）每人每月加發生活補助費500元。



》其他

◎家貓未植晶片最高罰1.5萬

農業部今年開始實施家貓應植入晶片並為指定辦理登記的寵物，但僅宣導未開罰，明年1月1日起，違反規定者可處3000元至1萬5000元罰鍰，並得限期令其改善；經限期令其改善，屆期未改善者，得按次處罰。

◎OKmart停止蝦皮境內包裹寄取

OKmart 便利商店在官網公告，全台798間門市自2026年1月1日起，將停止蝦皮購物「境內包裹寄件與取件服務」，其他電商平台暫不受影響，此外蝦皮「境外（跨境）包裹取件」仍維持並擴大服務據點。

◎北捷開放刷手機進站

台北捷運公司表示，預計明年1月起與公車系統同步開放使用QR乘車碼，將支援市面上常見的LINE Pay、icash Pay等電子支付工具；信用卡乘車功能則將先做6個月上線使用測試，預計明年7月開放所有實體銀行信用卡及蘋果手機快速模式（ECP）功能，民眾無需解鎖手機，即可感應進站。

