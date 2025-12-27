　
社會 社會焦點 保障人權

國道上搶運將鑰匙、扯脖掛繩　乘客撒尿嗆：沒準時到就給你下課

記者黃翊婷／綜合報導

甘姓計程車司機日前載送一名男乘客前往新竹，沒想到上了五楊高架後，對方卻突然出言恐嚇，不僅指定到家時間，還說出「2點35分如果我沒有到家，我就拍謝了」等話，甚至企圖逼迫在國道上停車、拉扯司機脖子上的掛繩，最後直接脫下褲子在車上尿尿。台北市中山警分局證實，已經接獲司機報案，全案將朝恐嚇及公共危險罪嫌方向偵辦。

計程車載到奧客。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲乘客拉扯司機脖子上的掛繩。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

司機原本在爆料公社系列社團發文，但目前似乎已經刪除文章，不過，爆料公社粉專仍留有相關文章，內容提到，司機已告知乘客，從台北到新竹大約需要1個小時，但大約過了14分鐘，乘客突然開始放話，聲稱如果凌晨2點35分沒有到家，「我就拍謝了」，甚至嗆聲要輸贏、「給你下課」。

接著，乘客企圖拔掉司機的車鑰匙，疑似想逼迫司機在國道上停車，然後又出手拉扯司機脖子上的掛繩。司機表示，「拍謝、下課」等詞語在他的理解中，有要讓人難看、結束生命之意，當時他行駛在五楊高架的高乘載路段，根本沒辦法立刻停車，只好硬著頭皮繼續行駛，沒想到乘客最後竟然直接脫下褲子，打算尿在衛生紙外包裝袋中，結果全都尿在車上。

司機直言，他從事計程車行業已經6年多，最近剛牽了新車，卻遇上這樣的事情，這口氣他實在忍不下去。大多數網友看完文章，也都覺得乘客的行為太脫序，並紛紛留言支持司機報警、提告。

台北市中山警分局證實，已經接獲司機報案，並依照規定受理，後續會通知該名乘客到案說明，全案將朝恐嚇及公共危險罪嫌方向偵辦。

高速公路奪命威脅！醉客「拉方向盤、直接尿車上」還恐嚇嗆聲：沒準時到就給你下課 (完整清晰影片+截圖在留言)

爆料公社發佈於 2025年12月25日 星期四
12/24 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

Disney+玄彬、池昌旭加持超無敵　從韓劇到日漫「帶你環遊世界」

Disney+玄彬、池昌旭加持超無敵　從韓劇到日漫「帶你環遊世界」
越獄8次換51年苦牢 越獄大王：我對得起自己 但對不起家人｜逃獄大王徐開喜｜《我在案發現場》

越獄8次換51年苦牢 越獄大王：我對得起自己 但對不起家人｜逃獄大王徐開喜｜《我在案發現場》

玄彬黑化還是帥！《韓國製造》超能打　反劫機獲好評...鄭雨盛出場畫風秒變

玄彬黑化還是帥！《韓國製造》超能打　反劫機獲好評...鄭雨盛出場畫風秒變

耶誕大餐變調！2對夫妻排隊吃壽司爆衝突　超悍長輩搧耳光助陣

耶誕大餐變調！2對夫妻排隊吃壽司爆衝突　超悍長輩搧耳光助陣

冷氣團甩水氣「3地雨最大」！　下周跨年北台灣濕涼

冷氣團甩水氣「3地雨最大」！　下周跨年北台灣濕涼

