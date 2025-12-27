　
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

故宮聯名乖乖再推新口味！宜蘭金棗製作「勁早有吉」限定開賣

▲▼故宮聯名乖乖再推新口味「勁早有吉」。（圖／記者林育綾攝）

▲故宮聯名乖乖再推新口味「勁早有吉」。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

故宮聯名國民零食「乖乖」再推新口味！全新「勁早有吉」米乖乖（金棗風味）即日起限定開賣，主打宜蘭在地金棗入味，名稱取自台語諧音，有「早早有錢」的含義，目前在宜蘭的「蘭陽博物館」首賣，「故宮精品網路商城」也能買到。

▲▼故宮聯名乖乖再推新口味「勁早有吉」。（圖／記者林育綾攝）

▲「勁早有吉」名稱取自台語諧音，有「早早有錢」的含義。（圖／記者林育綾攝）

「勁早有吉」金棗口味乖乖，配合「勁水國寶－故宮 X 蘭陽博物館特展」同步推出，首賣地點在宜蘭頭城的蘭陽博物館文化商店，被官方形容為「最有宜蘭味的限量乖乖」。計畫走訪特展或安排宜蘭行程的民眾，都能現場順手帶回，增添旅行紀念感。

無法特地跑一趟宜蘭的民眾也不必扼腕，「故宮精品網路商城」也同步上架「勁早有吉－米乖乖金棗風味」，提供線上下單、宅配到府選項，版本共有藍綠色、橘黃色2款包裝設計，單包售價40元，主打收藏與送禮兼具。

▲故宮先前台灣銀行、中央造幣廠，推出「故宮百年紀念金銀條塊」在24小時內秒殺完售。（圖／故宮提供）

近年故宮積極拓展品牌跨界合作，聯名商品從文創選品延伸至生活食品，逐漸拉近文化與日常生活的距離。統計顯示，今年參與故宮品牌聯名的合作廠商已達140家，共同開發1,128件「百年院慶」主題商品，涵蓋食、衣、住、行等多元領域。

截至11月底，故宮商店整體營業額已突破3億9千萬元，其中「百年紀念金銀條塊」曾創下開賣24小時全通路完售的紀錄，與中華郵政合作的百年紀念郵票，也引發搶購熱潮。

故宮表示，未來仍將持續透過跨域合作，讓文化元素以更貼近日常的方式，被大眾看見與使用。

▼「故宮百年紀念金銀條塊」秒殺。（圖／故宮提供）

故宮聯名乖乖再推新口味！宜蘭金棗製作「勁早有吉」限定開賣

