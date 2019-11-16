名嘴踢爆韓國瑜虛報縮小豪宅坪數　怒轟「誠實很難嗎？」

▲韓國瑜競辦召開記者會。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者張乃文／綜合報導

國民黨總統參選人韓國瑜房產風波持續延燒，韓國瑜競辦15日舉行記者會公布資料，但資深媒體人、名嘴康仁俊卻爆料指出，韓國瑜在新北板橋買的東方明珠，權狀明明超過百坪，記者會公布的卻是67.79坪，「會不會太荒謬？！」、「誠實很難嗎！」

對於韓國瑜競辦日前召開記者會公布所有房產買賣，包括台北「4買4賣」及雲林、加拿大的交易紀錄，康仁俊15日在臉書爆料指出，用扣除公設跟車位的方式來縮小實際持有的坪數，「算不算說謊，會不會太荒謬？！」他更批評，「誠實很難嗎」、「是你聰明還是我們太笨、這樣怎麼發大財」、「庶民邏輯果然跟我們不一樣」

在第一PO爆料發文後沒多久，康仁俊又再度發文表示，稍早質疑韓國瑜虛報縮小豪宅坪數，而「韓辦承認了！」並公布數據及照片，包含台北峰哲、日升月恆及雲林的建物等修正坪數。從公布的資料照提到，韓國瑜競選辦公室公佈韓國瑜夫婦購售房產資訊，並陸續提供補充資料說明各建物正確坪數。包含位於台北鎮江街「霖園」，主建物加附屬建物坪數為17.76坪，不含公設（時間久遠，資料不全）。

另外，康仁俊還一一列舉，新北板橋的「東方明珠」，主建物加附屬建物加公設為117.89坪，車位21.2坪、台北市內湖「峰哲」，主建物加附屬建物加公設為67.57坪，車位9.72坪；台北市南港「日升月恆」，主建物加附屬建物加公設為100.88坪，車位16.56坪。

在雲林房產的部分，康仁俊指出，古坑的「天下第一家」，原本未加附屬面積，加附屬面積後為128.89坪、斗六住處原本同樣未加附屬面積，加附屬面積則為152.77坪。他也附上台北鎮江街售出房產地址，經確認為鎮江街7號。

▲▼康仁俊爆料韓國瑜虛報豪宅坪數。（圖／翻攝自康仁俊臉書）

▲資深媒體人康仁俊。（圖／ETtoday資料照）

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