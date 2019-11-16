　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／年輕族群支持度低　韓國瑜坦言團隊「弓不夠、箭很多」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼韓國瑜新北傾聽之旅，出席青年座談。（圖／記者張榮恩攝）

▲韓國瑜新北傾聽之旅出席青年座談。（圖／記者張榮恩攝）

記者林銘翰／新北報導

國民黨總統參選人韓國瑜16日展開新北市傾聽之旅，上午與副總統參選人張善政前往新店矽谷國際會議中心舉行青年座談，有青年指出韓國瑜目前在年輕選民支持度偏低，建議韓國瑜應該在社群媒體上將好的政策推廣給年輕族群。韓國瑜則回應，這是一場不對稱的選戰，目前團隊的困難在於「弓不夠、箭很多」。

韓國瑜16日展開新北市傾聽之旅，上午前往莊敬高職校慶參訪電競產業班，中午與搭擋張善政赴矽谷國際會議中心舉行青年座談，這也是自「韓張配」宣布之後兩人首次同台。

▲▼韓國瑜新北傾聽之旅，出席青年座談。（圖／記者張榮恩攝）

▲韓國瑜出席青年座談。（圖／記者張榮恩攝）

有青年在會中提到，韓國瑜目前在年輕選民支持度偏低，當務之急應該是如何把好的政策推廣至年輕族群，建議韓國瑜應該在社群媒體上製作影片或簡單易懂的圖片，內容則專注在與總統蔡英文之間的政策優缺點比較，包括蔡英文任內的瑕疵政策，透過圖表讓民眾能加容易了解雙方的差別。

對此，張善政先是笑說「網路上宣揚不利是我的責任」。韓國瑜則回應，目前團隊的困難在於「弓不夠、箭很多」，身為反對黨的資源相對較少，且還被執政黨嚴格監督，「對手的弓、箭都很多，射過來槍林彈雨」，強調這是一場不對稱的選戰，甚至有人向他表示「我們是越共遇到美軍部隊」，只能鑽地洞打。

▲▼韓國瑜新北傾聽之旅，出席青年座談。（圖／記者張榮恩攝）

▲韓國瑜新北傾聽之旅出席青年座談。（圖／記者張榮恩攝）

韓國瑜也指出，微軟創辦人比爾蓋茲能夠在20歲創立微軟公司，是因為當時有兩個人投資他，「就是因為得到了第一桶金，才會有今天的比爾蓋茲」。韓國瑜認為，若當初比爾蓋茲沒有得到資助也許還是會成功，但就不見得會在20歲，所以政府一定要加重力道投資年輕人，這是身為政府的責任。

韓國瑜也說，「民主就是因果，世間無巧合萬事皆因果」，決定什麼樣的人當選總統領導國家，都是人民自己的決定，他也呼籲在場的青年朋友能夠將票投給韓國瑜與張善政。

其他人也看了這些...

張善政確定是韓國瑜副手！配合度高、跨部會協調經驗被看重
近韓人士：朱立倫拒絕當韓國瑜副手　張善政較符合條件
張善政證實當韓國瑜副手　「願站出來！」阻止蔡英文連任

還想看更多...

► 「蔡賴配」擬11月14日正式登場　藍綠副手上演「前閣揆」對決
► 張善政具科技、理工背景　台南震災曾助賴清德
► 張善政曾說「當副總統不如做農夫」　如今站出來阻止蔡英文連任

「韓張配」確定了！你還等什麼？

ET快訊
台南直擊／林志玲白紗現身！ 手勾老公AKIRA彩排婚禮
12強／中華隊第5名　洪總道歉並請辭總教練
戶口名簿關係是「叔嫂」　她淚別：第一次也最後一次叫你「老公」
Her超任性下殺38折起！快來買好買滿撿便宜
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

為洪宗熠站台　林佳龍：這場選戰是跟地方金權在對抗

張善政說「票投民眾黨」惹議　柯文哲：吳敦義私下打電話就好

快訊／韓國瑜：下任總統絕不能在國家安全與經濟發展二選一

爆料蔡英文多次請蔡衍明去官邸　柯文哲：綠色恐怖嗎？我就不可以？

國民黨不分區最「偷雞」的地方…選上15席謝龍介也進不了立法院

快訊／年輕族群支持度低　韓國瑜坦言團隊「弓不夠、箭很多」

阿扁擬列不分區名單　柯P：2016年早該處理掉了！損害法律尊嚴

快訊／張顯耀不分區被刷創首例　國民黨：名次依序遞補　第34名吳敦義決定

快訊／蔡英文17日0900宣布副手 最強組合「蔡賴配」登場

孫大千要求蔡英文公開房產買賣資訊　不要拿Google來當擋箭牌

光頭哥哥病逝！直播自曝「不行了」 「母湯」成絕響...鄉民：直播界清流

屁孩首度一人挑戰抒情Rap　林宥嘉秒被圈粉：這個是誰想的

想存錢必看！教你3年內速存100萬 他勸：別買車...「無形支出超龐大」

陳意涵.老公日常上演《聽說》　比手語示愛：我的腦子裡全都是你

陳意涵定時自拍「甩頭唯美照」　成品出爐...全NG慘不忍睹XD

「星宇航空」4.5分安全影片曝光！像在看3D皮克斯動畫

吳霏創作能量大爆發《ForArt》　蕭敬騰告白3次 :超級愛！！

和女兒午睡...她突「踢腳亂爬」幫蓋被＋溫柔拍背哄睡超貼心！

中醫師激推「5通屎神招」解便祕　喝水2000CC+揉2穴位HEN有效

與群鯊共舞！入海尋世界最巨鯊魚 意外撞見「同類相殘」超罕見畫面

為洪宗熠站台　林佳龍：這場選戰是跟地方金權在對抗

張善政說「票投民眾黨」惹議　柯文哲：吳敦義私下打電話就好

快訊／韓國瑜：下任總統絕不能在國家安全與經濟發展二選一

爆料蔡英文多次請蔡衍明去官邸　柯文哲：綠色恐怖嗎？我就不可以？

國民黨不分區最「偷雞」的地方…選上15席謝龍介也進不了立法院

快訊／年輕族群支持度低　韓國瑜坦言團隊「弓不夠、箭很多」

阿扁擬列不分區名單　柯P：2016年早該處理掉了！損害法律尊嚴

快訊／張顯耀不分區被刷創首例　國民黨：名次依序遞補　第34名吳敦義決定

快訊／蔡英文17日0900宣布副手 最強組合「蔡賴配」登場

孫大千要求蔡英文公開房產買賣資訊　不要拿Google來當擋箭牌

快訊／印度米格-29K戰鬥機「遭鳥衝進引擎逆襲」　渦輪起火…成火球墜地！

為洪宗熠站台　林佳龍：這場選戰是跟地方金權在對抗

不滿女副總空降！協理「公司LINE群」爽罵：看門狗都當不好...下場判拘40天

驚險！醉騎士撞分隔島倒在快車道　人差點被聯結車輾過

張善政說「票投民眾黨」惹議　柯文哲：吳敦義私下打電話就好

醉男遭持水果刀刺破肚他指控「女友幹的」　女：我不在場啊！

長鬚怪蟲超自然抖動！20秒誕生「異形分身」　百萬網頭皮發毛

中信盃黑豹旗／高鳳首參賽進32強　潮州開心抽轉播半夜就在熱身

《花花公子》女模誘狐猴大象襲胸拍片增讚數　動保團體怒了

燦烈也是鐵粉！5件小事認識南韓嘻哈界高富帥Beenzino

搭公車忘情擺臀！他左右磨蹭下秒「整根含住」...網驚：整個進去耶

政治熱門新聞

吳敦義嗆張善政：再講就黨紀處分

快訊／國民黨不分區立委最終名單出爐

提國民黨不分區名單　關鍵7人組曝光

韓營嗆「國家機械」遭記者打臉　尷尬現場影片曝光

「蔡賴配」來了！蔡英文17日召開記者會宣布副手

吳斯懷留不分區名單　網留言勸退

遭勸退不分區　謝龍介：明年111後參選黨主席

吳斯懷出面喊冤：沒有親共！一定下架蔡英文

不分區唯一被刷掉！張顯耀揚言將向中央申訴

吳敦義：「不分區粥少僧多」遺珠之憾非常抱歉

國民黨不分區邱素蘭：同婚是亂倫

宋楚瑜：韓國瑜「不是蓋被子就是講粗話」

謝龍介墊15名　韓粉傻眼：吳要他陪葬

幕後／反吳派集結號召16日下架吳敦義

更多熱門

相關新聞

票投民眾黨　柯P：吳私底跟張說就好

票投民眾黨　柯P：吳私底跟張說就好

韓國瑜副手張善政，因不滿國民黨不分區名單提名，曾轟黨中央說：「政黨票不想投民進黨就投民眾黨」，政壇傳出黨主席吳敦義有表達「再說這樣話就有黨紀處理問題。」，柯文哲表示，何必撂狠話，吳、張倆人私下電話喬喬就好。

韓國瑜虛報縮小豪宅坪數　名嘴：誠實很難嗎？

韓國瑜虛報縮小豪宅坪數　名嘴：誠實很難嗎？

吳斯懷、葉毓蘭篤定進入立法院　陳其邁酸國民黨：統一無法擋

吳斯懷、葉毓蘭篤定進入立法院　陳其邁酸國民黨：統一無法擋

韓國瑜豪宅案又嗆「國家機器」 蘇貞昌：記者當場告訴他「資料公開的」

韓國瑜豪宅案又嗆「國家機器」 蘇貞昌：記者當場告訴他「資料公開的」

不分區名單曾卡游錫堃？蘇貞昌：編故事揣測

不分區名單曾卡游錫堃？蘇貞昌：編故事揣測

關鍵字：

韓國瑜張善政韓張配青年座談2020大選2020總統大選2020大選韓國瑜

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 乾拌麵 12強 韓國瑜 王令麟 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 反送中 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 登革熱 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 乾拌麵12強 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 黃寶慧 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧

熱門新聞

網紅「超野性吃海鮮」竄紅　片中驚見手指敲碗藏求救訊號

最兇學士服照！女大生「南球炸裂」比例超邪惡

台中妹深夜Uber求救　司機看地點嚇慘：撐住

客拒取餐…外送怒砸宵夜！網論戰

北科大赴美失蹤留學生找到了

董仔當伴娘「車頭燈開超亮」！

友人送拉布拉多！2個月垂耳大走鐘

吳敦義嗆張善政：再講就黨紀處分

關係是「叔嫂」　她哭稱「老公」

16天性侵11人！惡狼蹂躪姐弟逼互看

大伯扛眼鏡蛇回家煮菜　遭毒液噴射

親妹妹騙哥哥5.4億　法官10年刑期「判到滿」

孫安佐消失4天說話了！硬起來PO「黑底白字10字文」

女那邊「詭異蛋腫」！醫一戳…噴泉炸黃膿臭爆

Sandy被當面嗆　吳宗憲：我知道是誰

更多

最夯影音

更多
光頭哥哥病逝！直播自曝「不行了」 「母湯」成絕響...鄉民：直播界清流

光頭哥哥病逝！直播自曝「不行了」 「母湯」成絕響...鄉民：直播界清流
屁孩首度一人挑戰抒情Rap　林宥嘉秒被圈粉：這個是誰想的

屁孩首度一人挑戰抒情Rap　林宥嘉秒被圈粉：這個是誰想的

想存錢必看！教你3年內速存100萬 他勸：別買車...「無形支出超龐大」

想存錢必看！教你3年內速存100萬 他勸：別買車...「無形支出超龐大」

陳意涵.老公日常上演《聽說》　比手語示愛：我的腦子裡全都是你

陳意涵.老公日常上演《聽說》　比手語示愛：我的腦子裡全都是你

陳意涵定時自拍「甩頭唯美照」　成品出爐...全NG慘不忍睹XD

陳意涵定時自拍「甩頭唯美照」　成品出爐...全NG慘不忍睹XD

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

東森盃捷運車站設計大賽

東森盃捷運車站設計大賽

第一屆東森盃捷運車站設計策展大賽開跑囉~ 總獎金30萬元等你來參加，快來報名！！

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面