快訊／年輕族群支持度低　韓國瑜坦言團隊「弓不夠、箭很多」

▲韓國瑜新北傾聽之旅出席青年座談。（圖／記者張榮恩攝）



記者林銘翰／新北報導

國民黨總統參選人韓國瑜16日展開新北市傾聽之旅，上午與副總統參選人張善政前往新店矽谷國際會議中心舉行青年座談，有青年指出韓國瑜目前在年輕選民支持度偏低，建議韓國瑜應該在社群媒體上將好的政策推廣給年輕族群。韓國瑜則回應，這是一場不對稱的選戰，目前團隊的困難在於「弓不夠、箭很多」。

韓國瑜16日展開新北市傾聽之旅，上午前往莊敬高職校慶參訪電競產業班，中午與搭擋張善政赴矽谷國際會議中心舉行青年座談，這也是自「韓張配」宣布之後兩人首次同台。

▲韓國瑜出席青年座談。（圖／記者張榮恩攝）



有青年在會中提到，韓國瑜目前在年輕選民支持度偏低，當務之急應該是如何把好的政策推廣至年輕族群，建議韓國瑜應該在社群媒體上製作影片或簡單易懂的圖片，內容則專注在與總統蔡英文之間的政策優缺點比較，包括蔡英文任內的瑕疵政策，透過圖表讓民眾能加容易了解雙方的差別。

對此，張善政先是笑說「網路上宣揚不利是我的責任」。韓國瑜則回應，目前團隊的困難在於「弓不夠、箭很多」，身為反對黨的資源相對較少，且還被執政黨嚴格監督，「對手的弓、箭都很多，射過來槍林彈雨」，強調這是一場不對稱的選戰，甚至有人向他表示「我們是越共遇到美軍部隊」，只能鑽地洞打。

▲韓國瑜新北傾聽之旅出席青年座談。（圖／記者張榮恩攝）



韓國瑜也指出，微軟創辦人比爾蓋茲能夠在20歲創立微軟公司，是因為當時有兩個人投資他，「就是因為得到了第一桶金，才會有今天的比爾蓋茲」。韓國瑜認為，若當初比爾蓋茲沒有得到資助也許還是會成功，但就不見得會在20歲，所以政府一定要加重力道投資年輕人，這是身為政府的責任。

韓國瑜也說，「民主就是因果，世間無巧合萬事皆因果」，決定什麼樣的人當選總統領導國家，都是人民自己的決定，他也呼籲在場的青年朋友能夠將票投給韓國瑜與張善政。

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