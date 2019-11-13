吳敦義列不分區挨轟痛哭　韓國瑜：內心有很多委屈！背負多職責





▲吳敦義抱著支持者落淚 。（圖／記者羅婉庭攝）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨主席吳敦義列不分區名單第8，網路與國民黨內部出現批評聲浪，批評吳敦義是「罪人」。國民黨次團OpenKMT13日發動「挺吳進立院，爭取院長龍頭」抗議，吳敦義特地下樓向支持者致意，並落淚擁抱一名支持者。對此，國民黨總統參選人韓國瑜表示，吳敦義內心一定有很多委屈。

韓國瑜接受13日播出的政論節目「新聞面對面」專訪時表示，吳敦義之所以痛哭，是因為心裡有壓力，很多職責在身上，大家看到吳敦義哭都很震撼。

國民黨不分區立委名單12日晚間曝光，吳敦義排第8名，該名單曝光後，引起不少爭議，讓吳敦義粉專被韓粉「出征」。據了解，因名單引起外界質疑，吳敦義自排第八遭受批評，因此，國民黨13日下午送中常會時，排序有所調整，吳敦義改排第10名。

國民黨不分區立委名單：

1. 前警大教授葉毓蘭

2. 國民黨現任立委曾銘宗

3. 前立委李貴敏

4. 退將吳斯懷

5. 前立委鄭麗文

6. 全國農田水利會長林文瑞

7. 學者李玉嬋

8. 前立委邱毅

9. 屏東縣黨部主委廖婉汝

10. 黨主席吳敦義

11. 台南市黨部主委謝龍介

12. 救國團主任葛永光妻子車宜靜

13. 台商溫玉霞

14. 前立委翁重鈞

15. 中常委張育美

16. 前總統發言人陳以信

17. 中常委吳陳瓊秋與前立委吳光訓之女吳怡玎

18. 中常委李德維

19. 桃園新住民文化交流協會理事長牛春茹

20. 中常委曾文培

21. 台北榮總護理部主任王桂芸

22. 中常委范成連

23. 中常委侯佳齡

24. 警政署督察室前主任耿繼文

25. 前立委張慶忠之子張智倫

26. 台灣勞工總工會理事長王裕文

27. 會計師邱素蘭

28. 台北市學校教育產業工會理事長李惠蘭

29. 中華兩岸婚姻家庭服務聯盟理事長、首位參選公職陸配史雪燕

30. 世界華商經貿聯誼總會創會會長連元章

31. 廣播媒體人許謹如

32. 台心醫院執行院長謝瀛華

33. 台大護理系榮譽教授黃璉華

34. 組發會副主委、行政院東部聯合服務中心前副執行長林有志

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