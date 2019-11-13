國民黨不分區立委名單惹議　韓國瑜籲「稍安勿躁」：裡面有些亮點…





▲韓國瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

國民黨不分區立委名單13日在中常會出爐，警大教授葉毓蘭排第1名，國民黨主席吳敦義排第10名，前立委邱毅則爆冷門擠入第8名並排入財經組，引發黨內青壯派反彈。對此，國民黨總統參選人韓國瑜13日回應，這份名單還是有一些亮點，不能說覺得被全面抹殺掉。

關於國民黨不分區立委名單被外界罵翻，國民黨台北市議員羅智強去黨部抗議，資深媒體人黃暐瀚直言說「爛」，韓國瑜13日接受政論節目《新聞面對面》專訪時回應，因為他在國民黨中央黨部沒有任何職務，所以名單有一部分是他不認識的。

韓國瑜說，這份名單因為年齡群偏高，加上吳敦義把自己放到安全名單，所以沒辦法讓大家滿意，但相信吳敦義之後會自己出來說明。

韓國瑜強調，其實這份名單還是有一些亮點，包括葉毓蘭是前警大教授，門生滿天下，這10年對治安、婦女問題一馬當先，而立委曾銘宗則是金管會主委、國民黨立法院黨團總召，翁重鈞則是「預算王子」，只要是認識翁重鈞的人都知道，對方非常認真。

韓國瑜提到，而國民黨台南市黨部主委謝龍介則是擁有台灣人勇氣、氣魄，國民黨台南市黨部是全台22縣市黨部中，唯一一個有放慰安婦紀念銅像的，代表他沒忘記台灣婦女受到欺負，加上長期關心農民漁民勞工，時常為黨衝鋒，讓韓國瑜覺得還不錯；而軍系、海外台商代表各有各的，裡面都有幾個亮點，覺得不能被全面抹殺掉。

被問到是否覺得國民黨不分區立委名單要稍作調整？韓國瑜說，他認為吳敦義會做說明，他只提出3個條件，包括文要能說、武要能戰，以及心中要有理想。

最後，韓國瑜呼籲，這份名單畢竟要等到16日中央委員會通過後才決定，且民進黨在公布不分區立委名單時也經過風風雨雨，就請支持韓國瑜的朋友們稍安勿躁，看國民黨中央怎麼說明。

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