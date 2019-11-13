馬、韓嗆「錯誤能源政策」　蔡陣營：馬英九8年卻沒任何落實的努力





▲韓國瑜、馬英九同框出席「蔡英文錯誤的能源政策記者會」。（圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜13日與前總統馬英九召開記者會，宣示蔡政府錯誤的能源政策，還重申要重啟核四，而馬英九則大談。對此，蔡英文總統連任辦公室回應，馬英九記得很多法令名稱，執政8年卻沒任何落實的努力，而韓國瑜還以延役核一二三電廠、重啟20年都沒蓋好的核四廠為政見。

蔡英文總統連任辦公室13日晚間表示，「非核家園」的實現，是我國明定於《環境基本法》中的國家目標。馬英九記得很多法令的名稱，執政八年卻沒有任何落實的努力。黨籍總統候選人甚至還以延役屆齡應退休的核一二三電廠、重啟20年都沒蓋好的核四廠為政見。

蔡英文總統連任辦公室說，馬英九「自豪」所謂《再生能源發展條例》、《溫室氣體減量與管理法》，都是在國民黨執政時立法的，卻選擇性遺忘真正關鍵再生能源發展的相關立法，例如《再生能源發展條例》、《電業法》的修正，是在總統蔡英文上任後才完成修正，包括2025年再生能源推廣目標，由1,000萬瓩提高至2,700萬瓩（27GW）以上，配合電業法修正，鼓勵綠電自由市場，以及鼓勵全民參與，獎勵設置再生能源設備等。

蔡英文總統連任辦公室指出，馬英九說國民黨執政時在發展綠能上，馬政府時期成長54％，扁政府只有30％，蔡政府前3年是負成長0.91％，這是完全錯誤指控！實際上蔡政府執政短短3年期間（2016-2018年），再生能源裝置容量增加1,916.8MW，超過馬政府執政8年（2008-2015年）總增加量（1,510.6MW），平均每年增加638.9MW，為馬政府（188.8MW）3.4倍；即使從再生能源發電量來看，蔡政府執政3年增加21.4億度，已經接近馬政府執政8年成果（21.8億度），平均每年增加7.1億度，為馬政府（2.7億度）2.6倍，到底哪一時期發展好，一目瞭然。

蔡英文總統連任辦公室表示，馬英九的說法，與其自稱任內經濟成長最高，卻絕口不提相關數據其實是以自己任內造成，台灣史上經濟成長最差時為基期，完全是同一種話術。

蔡英文總統連任辦公室說，執政團隊歡迎最嚴格的監督與批評，但國民黨既然曾經執政，相關的討論就應該基於事實。至於再生能源的發展，過去三年來不但為台灣爭取了可觀的國際投資，已經帶來產業發展的機會，相關產業的發展潛力。國內業者都表達綠電的需求，國民黨可以等，但台積電已經沒有時間再等。

最後，蔡英文總統連任辦公室提到，至於馬政府批評又要搶功的風電，馬英九一直誇口自己好棒，但問題是到了2016年之前，躉購費率雖高，卻乏人問津。直到蔡總統上台後，全球一流的離岸風電廠商便紛紛前來台灣投資。事實勝過雄辯，蔡英文12日出席海洋風電的啟動儀式，不僅是國際廠商紛紛感謝政府推動綠能的決心，也有6位的駐台代表出席，顯現這個成果，甚至國民黨執政苗栗縣副縣長、國民黨立委陳超明都到場支持，和只會空談的馬英九大不相同。

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