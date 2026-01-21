開箱／小金剛REDMI Note 15 Pro+登場　耐用度超強、SR等級平價機

記者蘇晟彥／台北報導

REDMI Note 15系列 16日在台灣正式發表，今年以「耐用小金剛」做為主打，結合「耐拍、耐用、耐摔、耐水」4大特色，企圖打造同價位等級手機「五邊形戰士」。本次受到品牌邀請，開箱REDMI Note 15 Pro+，也是該系列的頂規機種，就跟著《ETtoday新聞雲》一起來開箱吧！

▼盒裝以簡約紅白「REDMI Note15」設計，本次開箱的則為主打色「摩卡棕」。

REDMI Note 15 Pro+提供摩卡棕、玄夜黑、冰川藍 3種顏色選擇，內容物非常簡單，僅有手機、灰色手機殼、100W插座、USB Type-A 對 USB Type-C 充電線。

這次開箱的則是主打色「摩卡棕」，背面採用科技奈米皮材質，這也是近年筆者自己比較喜愛的材質選擇（望向POCO F8 Ultra、motorola razr 60），相較於比較冰冷、一體成型金屬感，優點非常明顯，就是不容易髒，同時耐用，可以省去購買手機殼的煩惱，同時拿在手上也「溫暖一點」。

鏡頭相較於Note 14系列在左側，這次則移到上方正中間，呈現一個「正方圓形」的設計，至於好不好看，這部分就見仁見智，但遠遠看確實像一個四眼外星人（ 誤 ）。手機側邊則做出收斂的圓弧，握起來不刮手，摩卡棕因為使用科技奈米材質，所以在厚度上相較其他兩個顏色稍厚，厚度為8.47mm（其他為8.19mm），重量則為208g，整體尺寸 163.34 x 78.31 mm，拿在手上不會有明顯很笨重的感覺。

▼摩卡棕因為使用科技奈米材質，握起來比其他顏色稍微厚了一些。



▼喇叭、sim卡槽、充電孔在手機下方，REDMI標誌亦同。



REDMI Note 15 Pro+在規格方面，簡單整理

．處理器：Snapdragon® 7s Gen 4

．後置鏡頭：2 億畫素超清晰相機，搭載ISOCELL HPE 1/1.4 吋感光元件

．前置鏡頭：3200 萬畫素，搭載 Omnivision OV32D感光元件

．電池：6500mAh 特大電量 100Ｗ 極速快充

．防塵防水：IP68

．螢幕材質：Corning® Gorilla® Glass Victus® 2

在規格上，由於近年中國手機市場競爭激烈，可以看到很多在頂規旗艦機上的零件都漸漸下放到中階機種，因此這次可以看到REDMI Note 15 Pro+有部分零件可說是非常有誠意，而這次REDMI Note 15系列主打「耐用小金剛」，所以可以看到官方提供非常多耐用認證，例如TÜV SÜD 南德五星長效防水品質認證、SGS 整機高強度防護金標五星認證，使用Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 強化玻璃等，大幅強化手機的「防禦力」。

在官方的展示會上，也提供幾種有趣的玩法，像是綁在拳擊沙袋上貓一拳、掛在足球網上任凌虐、丟進水缸裡面，手機都保持堅固的狀況、手機也可以正常運行，當然必須說，以比較誇張的方式來模擬生活中可能遇到的狀況，例如奶油手滑到柏油路上、掉進早餐牛奶等等，這些正常的情況都不會出現問題，所以對於比較容易摔機的消費者，這次耐用小金剛也提供非常高的保護，讓容錯率降降降降低，不需要因為自己的手殘花費額外修手機的費用，再搭配6500mAh 特大電量，在耐久度上絕對是頂上頂。

其中，最實用的莫過於AI 濕手觸控 2.0，透過全AI 液體狀態偵測技術，能夠智慧辨識水、油、泡沫、汗水等，因此不管在雨天騎車滑手機、吃完麥克雞塊滑兩下，這些狀況都不會太嚴重影響使用的順暢度。

▼AI 濕手觸控 2.0 可以透過智慧辨識，在各種液體狀況下也可以自在滑手機。



在鏡頭部分，也算是最多消費者在挑選手機時的一個很大參考依據，REDMI Note 15 Pro+ 後置鏡頭上方兩顆配置2 億畫素超清晰相機、800 萬畫素超廣角鏡頭，搭載ISOCELL HPE 1/1.4 吋感光元件；前置鏡頭則為3200 萬畫素，搭載 Omnivision OV32D感光元件，下方兩顆則分別為閃光燈和感應器。

在相機部分，預設為0.6x、1x、2x及4x 倍率，數位變焦最高到30x，常見的運動抓拍、專業模式（可自由調整光圈、焦段）、人像模式都有，儘管搭配到2億畫素鏡頭，但經過實拍後可以清楚發現，基本上在預設焦段（1x-4x）之內都可以拍攝到非常清楚的成像，但非常吃光源跟距離。

在實測人像、近物、寵物、街景（白天）、街景（晚上）後，可以看到在距離夠近的狀況下（寵物、模型），到4x都還可以看到物品細節的地方，甚至10x也有到高水準之上，但只要距離拉到夠遠，像是西門街景組圖就可以看到，到達4x字體就會透過AI演算，變得非常「特別」，此外，只要光線不足，拍照就會需要稍待一會準備演算，這點算是有點小煩躁的地方，但對於一般生活拍照、人像拍攝這類型的需求，REDMI Note 15 Pro+絕對能夠勝任。

▼一般模式拍人，從左起1x、2x、4x。

▼一般模式街景0.6x、1x、2x、4x。

▼夜景，1x、2x、4x。（點選看大圖）

▼寵物0.6x、1x、2x、4x、10x。（點選看大圖）

▼物體近拍1x、2x、4x。（點選看大圖）

最後在AI部分，REDMI Note 15 Pro+可以透過內建的小米澎湃AI與Gemini進行連動，因此大家熟悉的一些AI機器人問答都能在手機上時間，而其他AI應用包含AI寫作、口譯、動態桌布等，基礎應用在手機上也都有，這部分就依照各人工作、日常上的需求使用。

簡單總結心得，這次Note 15 Pro+企圖心很明顯，希望能打造一支什麼都有、什麼都不錯的手機，這樣的狀況下可能沒有一項異常突出，對於有特殊偏好（例如喜歡打電競）的消費者就會需要思考是否入手，但靠著價位壓制加上什麼都不錯的戰術，全系列價格從5,999起跳，到13,999的規格，完全可以依照自己不需要哪些配備逐步將購機的價格壓低（例如對拍照沒特別需求的，就可以看看Note 15），如果要用宅一點的術語來形容，Note15系列就像是從R卡一路升格到SR卡，並不是封頂的規格，但方方面都準備好，在推關（日常使用）、打Boss（特殊場合）都一定能派上用場，對於想要準備一隻備用機，或是對手機沒有特別選項喜好的消費者，REDMI Note 15 Pro+在各方面都是水準之上的表現，是一隻值得參考的平價機種。

．REDMI Note 15 Pro+ 5G ：提供摩卡棕、玄夜黑以及冰川藍三種款式，擁有 12GB + 512GB 及 12GB + 256GB 容量版本，售價分別為新台幣 $13,999 元 及 $12,999 元，全系列已經正式在小米商城 mi.com、全台小米之家、東森購物網小米旗艦館等通路開賣。