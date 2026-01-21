　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

開箱／小金剛REDMI Note 15 Pro+登場　耐用度超強、SR等級平價機

記者蘇晟彥／台北報導

REDMI Note 15系列 16日在台灣正式發表，今年以「耐用小金剛」做為主打，結合「耐拍、耐用、耐摔、耐水」4大特色，企圖打造同價位等級手機「五邊形戰士」。本次受到品牌邀請，開箱REDMI Note 15 Pro+，也是該系列的頂規機種，就跟著《ETtoday新聞雲》一起來開箱吧！

▼盒裝以簡約紅白「REDMI Note15」設計，本次開箱的則為主打色「摩卡棕」。

▲▼ REDMI Note 15 。（圖／記者蘇晟彥攝）

REDMI Note 15 Pro+提供摩卡棕、玄夜黑、冰川藍 3種顏色選擇，內容物非常簡單，僅有手機、灰色手機殼、100W插座、USB Type-A 對 USB Type-C 充電線。

這次開箱的則是主打色「摩卡棕」，背面採用科技奈米皮材質，這也是近年筆者自己比較喜愛的材質選擇（望向POCO F8 Ultra、motorola razr 60），相較於比較冰冷、一體成型金屬感，優點非常明顯，就是不容易髒，同時耐用，可以省去購買手機殼的煩惱，同時拿在手上也「溫暖一點」。

鏡頭相較於Note 14系列在左側，這次則移到上方正中間，呈現一個「正方圓形」的設計，至於好不好看，這部分就見仁見智，但遠遠看確實像一個四眼外星人（）。手機側邊則做出收斂的圓弧，握起來不刮手，摩卡棕因為使用科技奈米材質，所以在厚度上相較其他兩個顏色稍厚，厚度為8.47mm（其他為8.19mm），重量則為208g，整體尺寸 163.34 x 78.31 mm，拿在手上不會有明顯很笨重的感覺。

▼摩卡棕因為使用科技奈米材質，握起來比其他顏色稍微厚了一些。

▲▼ redmi Note15 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▼喇叭、sim卡槽、充電孔在手機下方，REDMI標誌亦同。

▲▼ REDMI Note 15 。（圖／記者蘇晟彥攝）

REDMI Note 15 Pro+在規格方面，簡單整理

．處理器：Snapdragon® 7s Gen 4
．後置鏡頭：2 億畫素超清晰相機，搭載ISOCELL HPE 1/1.4 吋感光元件
．前置鏡頭：3200 萬畫素，搭載 Omnivision OV32D感光元件
．電池：6500mAh 特大電量 100Ｗ 極速快充
．防塵防水：IP68
．螢幕材質：Corning® Gorilla® Glass Victus® 2

在規格上，由於近年中國手機市場競爭激烈，可以看到很多在頂規旗艦機上的零件都漸漸下放到中階機種，因此這次可以看到REDMI Note 15 Pro+有部分零件可說是非常有誠意，而這次REDMI Note 15系列主打「耐用小金剛」，所以可以看到官方提供非常多耐用認證，例如TÜV SÜD 南德五星長效防水品質認證、SGS 整機高強度防護金標五星認證，使用Corning® Gorilla® Glass Victus® 2 強化玻璃等，大幅強化手機的「防禦力」。

在官方的展示會上，也提供幾種有趣的玩法，像是綁在拳擊沙袋上貓一拳、掛在足球網上任凌虐、丟進水缸裡面，手機都保持堅固的狀況、手機也可以正常運行，當然必須說，以比較誇張的方式來模擬生活中可能遇到的狀況，例如奶油手滑到柏油路上、掉進早餐牛奶等等，這些正常的情況都不會出現問題，所以對於比較容易摔機的消費者，這次耐用小金剛也提供非常高的保護，讓容錯率降降降降低，不需要因為自己的手殘花費額外修手機的費用，再搭配6500mAh 特大電量，在耐久度上絕對是頂上頂。

其中，最實用的莫過於AI 濕手觸控 2.0，透過全AI 液體狀態偵測技術，能夠智慧辨識水、油、泡沫、汗水等，因此不管在雨天騎車滑手機、吃完麥克雞塊滑兩下，這些狀況都不會太嚴重影響使用的順暢度。

▲▼ REDMI Note15 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▼AI 濕手觸控 2.0 可以透過智慧辨識，在各種液體狀況下也可以自在滑手機。

▲▼ REDMI Note15 。（圖／記者蘇晟彥攝）

在鏡頭部分，也算是最多消費者在挑選手機時的一個很大參考依據，REDMI Note 15 Pro+ 後置鏡頭上方兩顆配置2 億畫素超清晰相機、800 萬畫素超廣角鏡頭，搭載ISOCELL HPE 1/1.4 吋感光元件；前置鏡頭則為3200 萬畫素，搭載 Omnivision OV32D感光元件，下方兩顆則分別為閃光燈和感應器。

在相機部分，預設為0.6x、1x、2x及4x 倍率，數位變焦最高到30x，常見的運動抓拍、專業模式（可自由調整光圈、焦段）、人像模式都有，儘管搭配到2億畫素鏡頭，但經過實拍後可以清楚發現，基本上在預設焦段（1x-4x）之內都可以拍攝到非常清楚的成像，但非常吃光源跟距離。

在實測人像、近物、寵物、街景（白天）、街景（晚上）後，可以看到在距離夠近的狀況下（寵物、模型），到4x都還可以看到物品細節的地方，甚至10x也有到高水準之上，但只要距離拉到夠遠，像是西門街景組圖就可以看到，到達4x字體就會透過AI演算，變得非常「特別」，此外，只要光線不足，拍照就會需要稍待一會準備演算，這點算是有點小煩躁的地方，但對於一般生活拍照、人像拍攝這類型的需求，REDMI Note 15 Pro+絕對能夠勝任。

▲▼ redmi Note15 。（圖／記者蘇晟彥攝）

 ▼一般模式拍人，從左起1x、2x、4x。

▲▼ 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▼一般模式街景0.6x、1x、2x、4x。

▲▼ 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▼夜景，1x、2x、4x。（點選看大圖）

▲▼ redmi實拍 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▼寵物0.6x、1x、2x、4x、10x。（點選看大圖）

▲▼ redmi實拍 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▼物體近拍1x、2x、4x。（點選看大圖）

▲▼ redmi實拍 。（圖／記者蘇晟彥攝）

最後在AI部分，REDMI Note 15 Pro+可以透過內建的小米澎湃AI與Gemini進行連動，因此大家熟悉的一些AI機器人問答都能在手機上時間，而其他AI應用包含AI寫作、口譯、動態桌布等，基礎應用在手機上也都有，這部分就依照各人工作、日常上的需求使用。

▲▼ REDMI Note15 實測 。（圖／記者蘇晟彥攝）▲▼ REDMI Note15 實測 。（圖／記者蘇晟彥攝）

簡單總結心得，這次Note 15 Pro+企圖心很明顯，希望能打造一支什麼都有、什麼都不錯的手機，這樣的狀況下可能沒有一項異常突出，對於有特殊偏好（例如喜歡打電競）的消費者就會需要思考是否入手，但靠著價位壓制加上什麼都不錯的戰術，全系列價格從5,999起跳，到13,999的規格，完全可以依照自己不需要哪些配備逐步將購機的價格壓低（例如對拍照沒特別需求的，就可以看看Note 15），如果要用宅一點的術語來形容，Note15系列就像是從R卡一路升格到SR卡，並不是封頂的規格，但方方面都準備好，在推關（日常使用）、打Boss（特殊場合）都一定能派上用場，對於想要準備一隻備用機，或是對手機沒有特別選項喜好的消費者，REDMI Note 15 Pro+在各方面都是水準之上的表現，是一隻值得參考的平價機種。

．REDMI Note 15 Pro+ 5G ：提供摩卡棕、玄夜黑以及冰川藍三種款式，擁有 12GB + 512GB 及 12GB + 256GB 容量版本，售價分別為新台幣 $13,999 元 及 $12,999 元，全系列已經正式在小米商城 mi.com、全台小米之家、東森購物網小米旗艦館等通路開賣。

▲▼

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/18 全台詐欺最新數據

更多新聞
460 1 1372 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
川普公開「AI插旗圖」　表達絕不回頭決心
蔡尚樺主持尾牙「低胸炸出事業線」　透視薄紗美腿全都露
2台灣人搭阿蘇火山直升機失聯　直播疑拍到「10秒墜機瞬間」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

開箱／小金剛REDMI Note 15 Pro+登場　耐用度超強、SR等級平價機

索尼投震撼彈！持股49%攜手TCL合資新公司　BRAVIA品牌讓渡發展

知名品牌也中標！藍牙耳機恐變「隨身竊聽器」　駭客10秒就能強制配對

iPhone「捷徑」怎麼用釣出大神！一鍵支付、自動叫床看這篇秒學會

Chrome iOS版將支援匯入Safari瀏覽資料　轉換瀏覽器更方便

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

阿蘇直升機載2台灣乘客失聯　疑似墜落火山口畫面曝光

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

獨／曹西平遺產超前部署！　三重48坪房2年前「便宜賣」吳男

阿蘇觀光直升機起飛6分鐘失聯！　最後訊號「火山口附近消失」

豪宅餘屋「撐門面」有隱情！　30歲豪擲數億買房不眨眼？科技業、幣圈「少年股神」洗牌房市｜地產詹哥老實說完整版 EP293

大罷免亮票被判拘役55天！　趙少康自嘲沒坐過牢：去關算了

開箱／小金剛REDMI Note 15 Pro+登場　耐用度超強、SR等級平價機

索尼投震撼彈！持股49%攜手TCL合資新公司　BRAVIA品牌讓渡發展

知名品牌也中標！藍牙耳機恐變「隨身竊聽器」　駭客10秒就能強制配對

iPhone「捷徑」怎麼用釣出大神！一鍵支付、自動叫床看這篇秒學會

Chrome iOS版將支援匯入Safari瀏覽資料　轉換瀏覽器更方便

場均僅7.4分！勇士「隊史最強洋將」失靈　辛特力回鍋火力大迷航

開箱／小金剛REDMI Note 15 Pro+登場　耐用度超強、SR等級平價機

俄空襲烏能源設施　國際原子能總署曝：車諾比核電廠外部供電全斷

雷虎科技發重訊反擊Cheap　「嚴重損害聲譽」求償1億

「我再ven一次」影片爆紅　陸網氣炸反擊：台灣腔很滑稽

市場變幻莫測　川普關稅案法院三度未作裁決、達飛突宣布返回好望角

爺爺傳至今用不壞「烘焙模具界LV」熄燈　台北70年白鐵號清倉

租賃業挺中小企業突破關稅寒冬 　學者：完善法規防風險

大兒重砲開撕　貝克漢首度現身！當場打破沉默了

斑馬線上多「3條神秘白線」幹嘛用？交通部早已給出解答

沒帶出入證被保全攔下 TXT秀彬跳舞自證：我是藝人XD

3C家電熱門新聞

索尼投震撼彈！持股49%攜手TCL

知名品牌也中標！藍牙耳機恐變「竊聽器」

小金剛REDMI Note 15 Pro+開箱

iPhone「捷徑」怎麼用釣出大神！

LINE偷看密技失效了！網友崩潰

motorola閃電推3新機

簡單2步驟取消iPhone 鎖定畫面「農曆日期」

華碩確認「未來不會有新機種」

強大算力是新未來！技嘉「AI PC特展」實現日常應用創造無限可能

網友舊款MacBook送修意外換回M4頂配新機

直擊！AI WAVE SHOW亮點一次看

技嘉2025 AI電競筆電正式上市

Google Chrome終於要推出「垂直分頁列」

Threads每日活躍用戶正式領先X

更多熱門

相關新聞

REDMI小金剛Note 15系列上市

REDMI小金剛Note 15系列上市

小米 16日宣布，以全面升級號稱「小金剛」的REDMI Note 15 Series正式上市，全系列搭載Note系列最大容量電池，同時以「耐用」做為主打，全系列通過「耐拍、耐用、耐摔、耐水」各項測試，售價從Note 15 最便宜的5,999元起，到Note 15 Pro+ 5G 最頂規格13,999元，要在2026伊始搶攻初階機市場。

雷軍：小米新產品將結合自研晶片、OS、AI

雷軍：小米新產品將結合自研晶片、OS、AI

雷軍宣佈「新小米SU7」4月上市 具備更強大智能座艙和輔助駕駛系統

雷軍宣佈「新小米SU7」4月上市 具備更強大智能座艙和輔助駕駛系統

「小米SU7賣不到2年」宣布要推大改款

「小米SU7賣不到2年」宣布要推大改款

記憶體狂漲　小米新機全規格貴2千元以上

記憶體狂漲　小米新機全規格貴2千元以上

關鍵字：

小米紅米REDMINote15

讀者迴響

熱門新聞

獨／21歲女囚禁亡！父女最後對話曝

獨／曹西平遺產超前部署！　三重48坪房2年前「便宜賣」吳男

大兒重砲開撕　貝克漢首度現身！當場打破沉默了

LINE「22款免費貼圖」限時下載！流浪狗勾、泰吉來了好探吉

美股開盤「道瓊下挫逾670點」！

新竹人妻病倒躺床　夫掀棉被性侵！她崩潰：進行愛情動作片的行為

他遇亞馬遜部落　2.1M巨箭射穿胸腹

Threads正妹揪夜唱！台中男赴約驚見「屠龍騎士」崩潰

蔡尚樺主持尾牙「低胸炸出事業線」

阿蘇直升機「墜毀現場照」曝光

插畫家蓋彼發「詭異動畫」　脫褲開腿讓粉絲不安

12歲繼女被虐死　福建後母死刑處決了

被RAIN點名「為什麼不跳？」聽障粉絲還原真相　天王親回

找知名藝人婚宴演出「前一天突取消」　新人氣炸

南亞科發重訊：資本支出規畫待董事會審

更多

最夯影音

更多
大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學
求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

求來的獨子變討債惡魔　 蔥油餅夫妻75歲還在銅板養兒　逆子月拿4萬竟嫌少「藏刀早就想殺」

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

逆子成天打電玩！拿母給的錢買刀弒雙親　冷血到令人毛骨悚然

阿蘇直升機載2台灣乘客失聯　疑似墜落火山口畫面曝光

阿蘇直升機載2台灣乘客失聯　疑似墜落火山口畫面曝光

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面