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快訊／連勝文批國民黨不分區名單難獲支持　「必須摸著自己的良心」

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▲▼連勝文出席「台商後援會」。（圖／記者李毓康攝）

▲連勝文。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨不分區名單出爐，被外界罵翻，國民黨台北市議員羅智強去黨部抗議，資深媒體人黃暐瀚直言說「爛」。對此，國民黨中央委員連勝文13日晚間透過臉書表示，該名單難獲社會大眾支持，「我們現在的所作所為，都必須摸著自己的良心，因為一切都會在歷史上留下紀錄！」

連勝文表示，雖然不太確定吳敦義夫人在國民黨內是屬於什麼樣的職位，但非常確定的是，在不分區安全名單當中，若沒有新住民或勞工的代表、沒有年輕的新面孔、沒有為不同產業發聲的專業人士，這個名單要獲得社會大眾的支持絕對是很困難。

連勝文指出，「國民黨真的是已經窮到只剩下理想與信仰了，但如果我們連這些都不要，那就真的是一無所有了！」即便個人的目標能夠實現，這個黨又要用什麼去爭取民眾的支持呢？希望所有關心國民黨的朋友，都能夠嚴肅面對這個問題，「我們現在的所作所為，都必須摸著自己的良心，因為一切都會在歷史上留下紀錄！」

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根據這篇媒體報導，我雖然不太確定「夫人」在國民黨內是屬於什麼樣的職位，但我非常確定的是，在不分區安全名單當中，若沒有新住民或勞工的代表、沒有年輕的新面孔、沒有為不同產業發聲的專業人士，這個名單要獲得社會大眾的支持絕對是很困難！ 國民黨真的...

連勝文發佈於 2019年11月13日 星期三
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