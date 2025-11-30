　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

ET專訪／林俊憲：我身邊沒奇奇怪怪的「像郭信良」　他就地下市長

 

中央選舉委員會已敲定，2026年九合一選舉，將於明年（2026）11月28日舉行投開票。台南市長黃偉哲任期將屆，民進黨內初選競爭相當激烈，將由立委林俊憲、陳亭妃正面對決。為此，《ETtoday新聞雲》將陸續推出台南市長挑戰者的專訪報導，帶讀者進一步認識參選人的故事、性格與政見。

◎採訪：陶本和、杜冠霖、詹詠淇

◎攝影：陳煥丞、徐文彬

記者杜冠霖／台北報導

台南市是兼任黨主席的總統賴清德本命區，對綠營來說有輸不得的壓力，不過綠委林俊憲、陳亭妃在黨內初選殺卻紅了眼。林俊憲近日接受《ETtoday新聞雲》時提到多個台南市長需要的特質與能力，其中更意有所指說，「我身邊絕對不會有一些奇奇怪怪的」；至於什麼是「奇奇怪怪的」？林面不改色地說，「像郭信良這種啊！」他直言，郭信良就是地下市長，「所以為什麼會有25個議員支持我？為什麼會有三個立委支持我？你們也都看到了，放心啦。我旁邊不會有像郭信良那種人啦」。

▼林俊憲接受ETtoday新聞雲專訪 。（圖／記者徐文彬攝，下同）

▲▼林俊憲專訪 。（圖／記者徐文彬攝）

要找回台南市民對民進黨的信心　林俊憲：身邊不會有郭信良那種人

對於投入市長選舉的決定，林俊憲強調，他準備好了，選市長最重要的是能打贏選戰，只要能團結民進黨，因為台南是國民黨攻擊的重點；第二，是要有規劃，對市政要有了解，要能提得出東西來。

林俊憲表示，其實他準備了很長的時間，所以看到有那麼多人支持，而台南剛好處在發展的關鍵時刻，現在國家可以主導的所有重大建設，都會往台南為優先。他舉例，包括南科四期，這是半導體最重要的一個生產基地，市政既然是延續的，接下來要如何讓台南接住這個機會，「相信也只有我可以，為台南爭取最多的資源」。

然而，現在社會氛圍對執政黨不利，討厭民進黨也成為在野黨操作標的，對於如何逆轉這樣的風向，林俊憲認為，這當然是民進黨要去面對的，不過國民黨每次選舉都說要打台南，「沒有一次例外啦」。他認為，國民黨很清楚，台南是民進黨最重要一個地方，民進黨在台南三十年，確實民眾也會出現一些希望能改進的聲音，「我的任務就是要找回台南市民對民進黨的信心」。

林俊憲也列出幾個重點：第一，清廉、勤政、愛鄉土，剛好就是民進黨的初衷，要讓民眾能夠相信。他也意有所指表示，「所以我身邊絕對不會有一些奇奇怪怪的啦」。記者好奇反問，「什麼是奇奇怪怪的」？林俊憲則面不改色說，「像郭信良這種啊。你們敢寫嗎？這就貪汙嫌疑犯咧」。

「郭信良就是地下市長啊！」林俊憲說，「所以為什麼會有25個議員支持我？為什麼會有三個立委支持我？各位可以看得到，只有我才可以團結民進黨」。

林俊憲直言，除了跑票的那六席議員支持陳亭妃以外，民進黨三分之二以上都是支持他的。林強調，他有能力把事情做好，從政三十年來，怎麼做事情大家看得到，「放心啦。我旁邊不會有像郭信良那種人啦。對不對？」

▲▼林俊憲專訪 。（圖／記者徐文彬攝）

30年可敬對手更適合當網紅　林俊憲歡迎鄭麗文多幫謝龍介站台

林俊憲也提到，國民黨為什麼會支持陳亭妃？國民黨議員是公開的介入民進黨的初選，他們一定是支持大選時比較好打的對象，「這邏輯一定是這樣子嘛。就藍白要介入民進黨初選，讓民進黨產生一個，雖然贏初選但是會輸掉大選的人」。林直言，民進黨過去在台南最大的危機，就是兩次的議長選舉跑票，「輸就脫黨、就給人翻桌，這就會造成民眾對民進黨的不信任」。

談到2026選戰，也不免提到未來將為最大敵手國民黨操持選務的國民黨主席鄭麗文，然而，鄭麗文爭議言論頻傳，似乎反而替執政黨選情打入一劑強心針。林俊憲不諱言，鄭麗文是國民黨的問題，他認為不用民進黨批評，國民黨內部就有很多人看不下去，且在南部要贏得大選，除了候選人的品行道德外，要走台灣優先路線才會贏，「其實國民黨也有腦筋清楚的人，已經在批評鄭麗文」。

林俊憲直言，台南在未來大選的重要性也在這裡，因為這是台灣路線最重要的一個基地，鄭麗文要來台南，「我當然歡迎啦！我還怕她不來，多來幾趟」。至於謝龍介會不會找鄭麗文來站台？林則認為，鄭麗文畢竟是黨主席，當然會到台南，自己跟謝龍介也認識30年，他是一個可敬的對手，「但我覺得他當網紅比當市長還好啦」。

▲▼林俊憲專訪 。（圖／記者徐文彬攝）

「專家級」網軍介入選戰　林俊憲：嚴重到趙少康都說要立法

對於大選，林俊憲強調，政黨支持度很重要，政黨的聲勢通常會高過候選人個人的條件，政黨激烈競爭的時候，就會產生選黨不選人，幾次大選都看到這樣的狀況。他認為，各政黨每個月都會關注政黨支持度，民進黨現在是執政，有行政權的優勢相對也有一些包袱，會承受更多的攻擊，台灣現在是被錯假訊息攻擊最嚴重的地方，甚至都來自境外的勢力，這是世界公認的。

林俊憲提到，中共會介入美國的選舉，甚至澳洲、紐西蘭、加拿大，他們都指控中國介入選舉。連國民黨都指控中共介入黨主席選舉。那中共當然會介入台灣的大選，這也是民進黨必須要去承受和處理的問題。

至於初選階段就已經有一些匿名粉專的造謠圖卡攻擊，林俊憲國會辦公室也有報警處理，林表示，那些攻擊不是來自一般的網友，從製作的技術、投放的手段判斷，這絕對是專家，也就是所謂收錢辦事的，「誰會花錢去請他來罵我？」

林俊憲提到，後來去報警就有抓到人，包含一些來自香港、境外的攻擊，資料也都有提供給相關單位追查，這種惡意的干擾攻擊，「嚴重到連趙少康都說要立法」。

11/28 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

ET專訪／林俊憲：我身邊沒奇奇怪怪的「像郭信良」　他就地下市長

袁惟仁緊急送醫！　躺擔架消瘦模樣曝光

關鍵字：

林俊憲民進黨初選郭信良陳亭妃2026大選台南初選

