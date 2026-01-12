被罵怕！藍白擬先放行TPASS等預算　綠營轟土皇帝：把人民當乞丐？

▲民進黨立法院黨團召開「藍白別當土皇帝，總預算不是自助餐」記者會。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

中央政府總預算上周在立法院會六度卡關，未能付委審查。因引起民怨，國民黨團有意先挑出幾筆預算，包含TPASS、治水預算、生育補助、學校校舍整建等先行審查。民進黨團今（12日）召開「藍白別當土皇帝 總預算不是自助餐」記者會批評，總預算不是自助餐，不是想付什麼就付什麼，很多竹竹苗公立高中預算、新公共托育設施預算，光北北基桃就50億新興預算，這些不重要嗎？在野黨眼中人民像是乞丐，完全就是土皇帝嘴臉。

黨團幹事長鍾佳濱表示，國民黨上周傳出，打算就總預算部分項目，依照預算法審查，但藍白不是土皇帝、總預算不是自助餐，歷年審議中央政府總預算跟都依照憲法規定職權，行政院提出、立法院審議且不得為增加之決議，根據立法院審議法案、預算案都是全案交付審查。

鍾佳濱指出，以國民黨上周提出，把總預算項目當自助餐，要的就拿，像土皇帝，總預算是人民稅金跟權益，但在野黨似乎當私房錢，覺得朕不給的、你不能搶。請問總預算是藍白的私房錢嗎？他們認定符合條件才審查，請問總預算哪一項不是跟民生息息相關？要人民敲碗、皇帝才賞賜，這兩天政府部門、民間團體都對在野黨說法提出批評。

黨團書記長陳培瑜表示，藍白希望通過TPASS、治水預算，但一台車壞掉不能只修輪胎，其他項目都不給錢，總預算不是自助餐，不是想付什麼就付什麼。過去幾年新竹科學園區吸引很多年輕工程師家庭，也有小孩就業問題，在地民代不斷提出增設公立高中需求，光是竹竹苗要成立公立高中就要3億多、各地校舍整建需要2億多，地方民代增取建設只想要錢，但有沒有想過預算被卡住？

陳培瑜指出，公立幼兒園部分，光是彰化縣就有13個新的公共托育設施要開設、台中要開5個，還有各地公共托育設施都要上億元，是不是今天民眾點名什麼，藍白立委就只過什麼？在野黨今天還在審查未來帳戶，一邊卡預算一邊說要照顧兒童未來，藍白應該回歸實質審查總預算，全面付委審查、全面公開監督。

鍾佳濱表示，如果在野黨認為項目符合急迫性才願意審查，他們不就變成太上皇？總預算是一個案，放行的委員會才能審查，預算法54條不是如此解釋，那是總預算不能如期完成審議，看有哪些項目能預先動支，是擔心預算不能一時斷炊，只要是延續性的，就可以繼續動支，而不是由在野黨先看過總預算項目。

鍾佳濱指出，既然要挑，那就交到委員會逐案審查，藍白目前的心態就是皇帝，普天之下莫非皇土，在野黨眼中人民像是乞丐，完全就是土皇帝嘴臉。

陳培瑜表示，今天藍白首長要坐下來討論TPASS，新興計畫影響基隆4億、台北、新北、桃園都上10億，今天藍白首長願意坐下來討論治水，是因為被人民嚇到了，北北基桃就已經超過50億新興建設預算，就看接下來所有新興計畫，四個縣市首長打算怎麼辦，要放任區域立委繼續不審總預算、繼續作亂嗎？