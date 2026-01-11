開噴黨內「用全民調還不公平？」　黃國昌：別為私利傷害民眾黨

記者蘇靖宸／新北報導

新竹市樹下里民眾黨籍里長蔡志堅日前發聲明，透露自己已遞交退黨聲明，媒體報導，蔡此舉疑不滿參選香山區市議員未獲黨內提名有關。對此，民眾黨主席黃國昌今（11日）表示，他尊重有些黨內的同志不想參加初選競爭，要用無黨籍去選舉，但也要請他們適可而止，不要為了自己的利益，莫名其妙來傷害民眾黨，他是民眾黨的黨主席，絕對不接受。黃還說，「用全民調還不公平啊？」是不是黨要承諾保送、徵召，這樣子才公平。

▲民眾黨主席黃國昌。（圖／記者莊喬迪攝）

民眾黨11日下午在三重舉辦「黃國昌新北市後援會」成立大會，黃國昌並於會前接受媒體聯訪。媒體詢問，關於地方議員的部分，有一些人認為初選機制目前還是不太清楚，甚至蔡志堅退黨就表示不是理念的問題，而是有些機制如果沒有解決，可能退黨潮不會只有一波，怎麼看？

黃國昌回應，這是「亂寫」，他去新竹開會時候，蔡志堅當面說他想要選，不想參加黨內的初選，而是要用無黨籍選，「我也只能尊重」。黃說，民眾黨的黨內選舉機制非常公開、公平，民眾黨提名有「消極資格」的要求，有沒有犯過什麼罪？有沒有酒駕過？有沒有家暴紀錄？ 如果都沒有這種狀況的話，地方評鑑根本不會有問題。

「我總不可能，一個有酒駕紀錄的或者是一個有家暴紀錄的、或者是一個有什麼槍砲前科的，我還讓他登記參加初選，那不是鬧大笑話嗎？」黃國昌表示，當然必須要進行初步過濾，接著進入下一階段，比的不是幹部評分，也沒有黨員投票，而是100%全民調，請問還有比這個更公平的方式嗎？有一些黨內的同志不想參加這種初選的競爭，想要用無黨籍去選舉，站在他的角度，「我從不口出惡言，尊重他們」，但也要請他們適可而止，不要為了自己的利益，莫名其妙地來傷害民眾黨。

黃國昌表示，民眾黨前主席柯文哲是好人，過去柯對於這種事情通常不多說什麼，但他現在是民眾黨的黨主席，絕對不容許用這種子虛烏有、不實的事情，配合一些特定的媒體在攻擊民眾黨，他絕對不接受。「用全民調還不公平啊？」黃強調，「那是不是按照他們的想法，黨要承諾保送他、徵召他，這樣子才公平」。