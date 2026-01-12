　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

預設是關閉！LINE「救命功能」記得要打開　官方證實新功能

▲▼手機，通訊軟體，LINE ，訊息，通知。（圖／記者周宸亘攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

詐騙猖狂，最近有網友發現，LINE上有個救命功能「偵測可疑網站」，提醒大家可以將該功能開啟，「很多人都沒開，少這一個動作真的差很多！」他也立刻把家人的手機全部拿來檢查一遍，「不想誤點釣魚網站被盜帳號，這篇趕快存起來傳給朋友！」

該名網友在Threads分享該功能，「剛剛才發現！LINE這個救命功能竟然預設是關的？！大家快點打開LINE檢查！」並貼出「偵測可疑網站」功能的截圖。只見該功能的說明為「系統將偵測並標示曾被檢舉的可疑網站。開啟此設定後，分享於聊天室的連結將不會受到Letter Sealing功能的加密保護。」

3步驟打開救命功能！

原PO指出，開啟方式其實只有3步驟，到LINE主頁右上角點「設定」（齒輪），再點「聊天」，往下滑找到「偵測可疑網站」後打開。不過他也特別提醒，光開這個還不夠，上面的「預覽網址」也要一起開，功能才會生效；若有人找不到選項，可能是LINE沒更新。

另外，LINE去年底就曾發布該功能說明，為讓用戶聊天更安心，推出「偵測可疑網站」功能，當聊天室出現可疑連結時，網址下方會跳出「可疑網站警告」通知。該功能iPhone與Android用戶皆可使用，但要記得將LINE版本更新到15.20.0以上，或直接更新到最新版本後，即可在設定中手動開啟功能。

01/11 全台詐欺最新數據

400 1 7162 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

連環泡有芒果「大大」離世　大批粉絲哀悼
航空公司「送千張免費機票」　陸網傻爆眼：當肉盾？
要飛日本！護照上有「吉伊卡哇章」他傻眼　外交部說法曝
日女市長與男部屬「賓館開房」下台　回鍋補選又當選了！得票更高
北車M8設「北捷英雄」余家昶紀念牌　正式曝光

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

桃市中低收入戶火化+納骨免費　樹葬全免、遷出納骨塔最高補助2萬

千萬雷射當玩具買！名醫一路狂買60台　員工嚇呆老婆超無言

影城APP評分低！他曝這影城「上次更新是6年前」：最不爽收手續費

孫淑媚狀態超狂「說20幾歲也信」　一票讚漂亮：根本逆齡

苦訴「不抽菸」大票心疼李多慧！路人也挺：能感受到她善良

台鐵南港調車場都更上梁　「國際商旅中心」117年底完工

買高價韓國嬰幼兒海苔「鎘超標48倍」家長崩潰　全面回收下架

剛進「1行業」酒肉朋友全出現！他喊煩：挑薪水、嫌工時高

張景森批北宜高鐵「史詩級錯誤」　鐵道局反駁：效益明確

「我願意加班」惹議！醫護炎上批情勒　彰基：開刀房鼓勵自願

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

喪屍猛男持刀拒檢衝撞巡邏車　「10警抓不住」追捕畫面曝光

馬路雙刀野獸竟是猛男界Rain　咬警察拒捕！怪力弄傷5漢　奔放的後庭花曝光

狠撞畫面曝！酒駕男連撞修車工、女騎士逃逸　1小時後落網被收押

輔仁大學「研究室起火」灰煙狂竄！　警消佈水線灌救中

發現F-16V戰機黑盒子訊號了　顧立雄：將再進一步定位

3寶媽昆凌結婚10年！　認曾「快撐不住」真實心聲曝光

白宮發P圖「川普俯視格陵蘭」被網酸爆　外媒曝美國點名接管

2026台灣棒球名人堂名單出爐　李來發、彭政閔、林國輝入堂

寒冬送暖補社會安全網　蔡宗豪串聯在地五力關懷弱勢家庭

戴口罩、安全帽ATM領錢遇警示音　金管會：免緊張仍可領錢

高雄市長參選人賴瑞隆合體林俊憲　喊話「南高連線」打造幸福生活圈

「地球村」老闆涉找黑幫喬債　女牙醫遭痛毆出庭頻呼：好恐怖！

伊朗官員揭：示威已釀2千死！　德總理預言「幾周內政權垮台」

假交友、假投資猖獗　台東警攜手金融保險業成功攔詐

台八反派專業戶變家暴渣男！　「要求老婆動手」私下反差舉動曝光

李奧納多遭虧「女友不超過30歲」　「點頭笑出來」真實反應曝光

台中男「沒戴套」確診今年首例M痘　衛生局急匡列

手搖飲連喝2個月！店家「貼心問1句話」熟客不去了

知名女星「未婚生子」淪阿公店小姐 　晚年靠撿回收維生

出國被害慘！旅行社辦1證件「台灣身分沒了」

快訊／高鐵台南站旅客衝撞列車落軌　1307車次取消營運

護照有「吉伊卡哇章」他傻眼　外交部說法曝

月薪3、4萬年輕人「過得像年薪百萬」藏心酸

5.3地震台北超搖11秒　氣象署估7.0後餘震

隱眼殼回收「換環保金」　大票驚哭：丟99袋了

美國想要格陵蘭　財經網美曝：對台灣是好事

裝冷氣時師傅多問1句　冬天來他跪謝爆共鳴

即／李多慧打破沉默！拍片親證「我真的不抽菸」

快訊／21:31台灣東部海域規模5.3地震　最大震度3級

曾任總統府顧問！混元禪師圓寂　享壽82歲

超跑收藏家陳肯特誆稱擁有2輛頂級限量法拉利超跑，以修圖軟體偽造意見書，成功詐得美國經銷商3.2億元。本刊調查，陳肯特長期經營超跑車圈富豪人設，藉此策劃橫跨台、美兩地完美詐騙，冒名律師、偽造文件，成功讓美國買家相信他手上擁有限量名車，跨海匯款，金流到手後迅速切斷軌跡，直到買家驚覺被騙才跨海追款。諷刺的是，支撐他豪奢形象的背後，全是非法線上博弈與洗錢金流，隨著騙局細節與移轉豪宅給女友等脫產手段曝光，其精心營造的富商假面也被揭穿。

北市董座狂戰人妻「床都是汗水」她喊：下次要拔出來　丈夫怒告

即／性侵女兒348次被起訴！　北市狼父警家中身亡

蕭淑慎「同意小15歲尪花錢解決」

綠高雄市長初選今公布結果！陳其邁喊恭喜

快訊／賴瑞隆出線！　高雄市長初選民調極小差距擊敗邱議瑩

常說「2字」是失智警訊！醫示警：每周出現3次快掛號

台中男「沒戴套」確診今年首例M痘　衛生局急匡列

29歲百萬網紅「你的渡口」驚傳猝逝！曾上陸綜、轉戰成人平台

阿諾緊身衣「超晃應援片」瘋傳！遭酸假奶反擊了

即／高鐵台南站旅客落軌　男子當場死亡

即／紐時：台美關稅談妥15%！台積電再建5座美廠

股王信驊衝天價後引爆下車潮　盤中失守8000元

中國導演奪金球大獎「當場傻住」　她現身全場起立

年輕妹好癢！兩耳炸出「毛茸茸一整片」醫看傻了

網紅女神張香香遭男粉絲控詐財50萬

