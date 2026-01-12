預設是關閉！LINE「救命功能」記得要打開　官方證實新功能

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

詐騙猖狂，最近有網友發現，LINE上有個救命功能「偵測可疑網站」，提醒大家可以將該功能開啟，「很多人都沒開，少這一個動作真的差很多！」他也立刻把家人的手機全部拿來檢查一遍，「不想誤點釣魚網站被盜帳號，這篇趕快存起來傳給朋友！」

該名網友在Threads分享該功能，「剛剛才發現！LINE這個救命功能竟然預設是關的？！大家快點打開LINE檢查！」並貼出「偵測可疑網站」功能的截圖。只見該功能的說明為「系統將偵測並標示曾被檢舉的可疑網站。開啟此設定後，分享於聊天室的連結將不會受到Letter Sealing功能的加密保護。」

3步驟打開救命功能！

原PO指出，開啟方式其實只有3步驟，到LINE主頁右上角點「設定」（齒輪），再點「聊天」，往下滑找到「偵測可疑網站」後打開。不過他也特別提醒，光開這個還不夠，上面的「預覽網址」也要一起開，功能才會生效；若有人找不到選項，可能是LINE沒更新。

另外，LINE去年底就曾發布該功能說明，為讓用戶聊天更安心，推出「偵測可疑網站」功能，當聊天室出現可疑連結時，網址下方會跳出「可疑網站警告」通知。該功能iPhone與Android用戶皆可使用，但要記得將LINE版本更新到15.20.0以上，或直接更新到最新版本後，即可在設定中手動開啟功能。