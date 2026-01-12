休假變值勤！基隆消防小隊長遇百歲翁倒地　緊急CPR救回一命

▲黃金時間救援！百歲長者車站昏厥，休假消防員衝上前CPR搶救。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市公車循環站昨（11日）上午10時許發生一起緊急救援事件。一名近百歲長者候車時突然倒地，失去意識及生命徵象，呈現「到院前心肺功能停止」（OHCA）狀態。當時正值休假的基隆市消防局小隊長李岳錡恰好在附近，立即上前施救，成功挽回寶貴生命。

李岳錡小隊長見狀迅速評估，發現患者已無呼吸、無脈搏，隨即實施高品質心肺復甦術（CPR）。經過約1至2個按壓循環後，患者逐漸恢復自主心跳與呼吸，並對疼痛刺激產生反應，成功重建自主循環。

救援過程中，李小隊長的妻子同步撥打119報案，並依勤務指揮中心線上指導，開啟手機擴音協助現場CPR持續進行，確保急救不中斷。救護車抵達後，由救護人員接手處置並送醫急救，目前患者已恢復意識，生命徵象穩定。

消防局指出，實施CPR應掌握「用力壓、快快壓、胸回彈、莫中斷」四大原則，按壓深度約5至6公分、速率每分鐘100至120次，並確保每次按壓後胸部完全回彈，盡量減少中斷。

心跳停止後，腦部在4至6分鐘內可能因缺氧造成不可逆損傷，每延誤1分鐘，存活率下降約10%。救護人員抵達前，民眾立即施作CPR，是決定患者能否存活的關鍵。

消防局長游家懿表示，冬季氣溫偏低，心血管疾病發作風險升高，若民眾能及早辨識OHCA徵兆、勇敢實施CPR，並結合AED使用，將可大幅提升患者存活率。他也鼓勵市民踴躍學習CPR及AED操作技能，共同建構完善的社區「生命之鏈」。