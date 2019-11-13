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陳其邁看藍營立委布局「一頭霧水」：候選人有反毒也有毒品前科犯...

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▲行政院副院長陳其邁 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲行政院副院長陳其邁 。（圖／記者洪靖宜攝）

記者蔣婕妤／台北報導

行政院副院長陳其邁13日南下彰化，參觀反毒行動博物館巡迴特展。提到國民黨剛出爐的立委不分區名單，陳其邁表示很「驚奇」，因為看名單裡面有些反毒的，但藍營又有些候選人有毒品前科也是很奇怪，「這個我都一頭霧水，不知道他們葫蘆賣什麼藥。」

陳其邁13日南下關心反毒議題，他提到，毒品是萬惡之首，院長蘇貞昌上任後，持續推動安居緝毒專案，今年1至8月查獲毒品6千1百多公斤，可以說是發揮緝毒的成效，也展現政府反毒決心。

預算方面，陳其邁指出，政府從106年18億到今年，不管是動用第二預備金，或是政府預算編列總共達到33億元，預算可說增加1倍之多，這都是代表政府在強化反毒，以及拒絕毒品，包括在整個從防毒、緝毒到戒毒等等不同階段的策略。

針對反毒，陳其邁強調，「我們也希望，未來不管是在相關反毒這些預算跟法案，這個不是只有行政部門跟我們檢察治安機關的責任，未來希望相關的修法，在國會也是非常的重要。」

爭取連任的民進黨立委黃秀芳陪同陳其邁參訪反毒行動博物館特展。其藍營對手張瀚天則是曾被爆料過去曾因販毒入監服刑，張瀚天曾表示，年輕時確實犯過錯，會用實際行動回饋台灣社會對他的包容。

陳其邁受訪時稱讚黃秀芳過去長期對於反毒的修法跟預算都非常的支持，「所以我們要在這裡特別感謝黃秀芳委員，也希望藉由我們行動博物館相關資料巡迴，能夠讓反毒工作一來強化宣導，二來深入社區，讓民眾瞭解毒品的危害，以及防毒工作社區所扮演重要的一些角色。」

提及國民黨的不分區名單，陳其邁說，「應該是驚奇，不是驚喜，因為看起來很奇怪，因為裡面我看有反毒的，像警察代表也有，那個葉教授，我沒有記錯的話，國民黨的候選人有一些有毒品前科也是很奇怪的事。」

陳其邁表示，「國民黨對不分區名單的安排跟區域立委的提名，我是一頭霧水，常常衝突嘛，有一些反年改很激烈的代表也有，所以他們立場是要修回來嗎？還是要凝聚一些選票的用途，搞不太清楚它的策略到底是什麼。吳主席為什麼排第8，這個我都一頭霧水，不知道他們葫蘆賣什麼藥。」

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