陳佩琪2026扮演什麼角色？　黃國昌：能力有目共睹、非常強的母雞

▲民眾黨11日舉辦「黃國昌新北市後援會」成立大會，黨主席黃國昌會前受訪。（圖／記者莊喬迪攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席黃國昌日前透露，自己有跟柯文哲建議過陳佩琪有沒有可能「去選某個地方」？因為陳佩琪會贏。陳佩琪則回應，體力和精神狀態實在無力承擔。對此，黃國昌11日再度被問到「未來陳佩琪在選舉扮演什麼角色」？他直言，以佩琪醫師的能力，大家有目共睹，但是百分之百尊重意願。至於助選，相信佩琪醫師絕不會推辭，是非常強的母雞，至於在什麼地方、什麼選舉進行輔選，百分之百尊重，而且百分之百支持她的決定。

針對「未來陳佩琪在選舉中扮演什麼角色」，黃國昌11日受訪回應，這個真的百分之百尊重佩琪醫師，佩琪醫師是一個讓人覺得很感動、很有想法、行動力的一位醫師，在自己眼中佩琪醫師從來都不只是柯文哲主席的另一半，在自己眼中佩琪醫生就是佩琪醫師。

黃國昌表示，自己認為以佩琪醫師的能力，大家應該有目共睹，但是選舉這個事情百分之百尊重佩琪醫師的意願。至於助選，自己相信佩琪醫師絕對不會推辭，過去台灣民眾黨非常多的選舉，佩琪醫師也是非常強的母雞，全台灣到處去輔選，至於在什麼地方、什麼選舉進行輔選，自己只有一句話，百分之百尊重佩琪醫師的決定，而且百分之百支持她的決定。

▼陳佩琪。（圖／記者周宸亘攝）