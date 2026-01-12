花3倍價買5.56公厘步槍彈？　顧立雄籲別混淆：對外採購是15.53元

▲國防部長顧立雄12日到立法院外委會備詢。（圖／記者湯興漢攝）

記者蘇靖宸／台北報導

國民黨立委馬文君指國軍能自製5.56公厘鋼芯彈，曾以一發約6元銷售美國，然卻花11億6932萬元對外採購6200萬發，平均一發要價18.82元，質疑太離譜。對此，國防部長顧立雄今（12日）表示，當時發射藥、底火、包材、運輸都是由美方提供，我方只負責彈殼、彈筒、組裝，這部分合約是按照台美雙方合作機制進行，跟我方製作全彈價格不一樣，據他了解，軍備局自製彈是16元，標出去的價格是15.53元，不要把這兩件事混淆。

馬文君日前表示，國防部以15億582萬元，採購7600萬發子彈採購標案，內容包括7.62公厘空包彈、450萬發；5.56公厘空包彈、600萬發；5.56公厘普通鋼芯彈、6200萬發；9公厘手槍彈、350萬發。其中，5.56公厘鋼芯彈、6200萬發要金額11億6932萬元，平均一發要價18.82元，但同樣的步槍子彈，軍備局205兵工廠可自製外銷美國，一發約6元，結果我方外購，一發要超過18元，會不會太離譜？

但民進黨立委王定宇則說，拿不同品項（指TC74 5.56公厘鋼芯彈與M855A1高性能穿甲彈）、不同年代的價格去比較，這叫做「造謠」，因為2005年美國陸軍向台灣訂購3億發 5.56mm子彈，台灣兵工廠純代工，這個2005年的每顆6元，只有代工費而已，連這個都不查證，這叫做「不專業」。

馬文君反擊，某委員發了圖文，提到M855A1高性能穿甲彈，但這次國防部買的就不是這款穿甲彈，那些圖文才是在張冠李戴，因為國防部買的是鋼芯彈，不是穿甲彈（Armor-piercing或AP），不僅名稱不同、價格不同、穿透力也不同。

顧立雄12日到立法院外交國防委員會專報「國軍如何強化戰場持續戰力，對於戰時高消耗情境下，彈藥籌獲之應變作為與規劃」，並備詢。對於採購步槍子彈價格被質疑比以往替美生產價格的3倍， 顧立雄會前受訪表示，這個約最早2005年，後來第二份合約2012年，跟軍備局自製子彈不一樣，因為發射藥、底火、包材、運輸都是由美方提供，我方只負責彈殼、彈筒、組裝，這部分合約是按照台美雙方合作機制進行，跟我方製作全彈價格不一樣。

顧立雄指出，昨天他跟軍備局討論，現在提供給陸軍的部分，軍備局自製彈是16元，採購案標出去的是價格15.53元，這兩個不能相比，一個是從底火、發射藥都由我方自製，一個是美提供重要發射藥跟底火，所以不要把這兩件事混淆。