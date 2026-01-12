越南移工逛台北101鬼塚虎遭歧視！品牌回應了：員工已停職

記者鮑璿安／台北報導

一名越南籍移工日前到台北101內的運動品牌 Onitsuka Tiger 鬼塚虎專櫃試圖選購鞋款，卻疑似因身分歧視遭遇不禮貌對待，引發熱議。有網友在社群發文指出，該名移工友人禮貌詢問鞋款時，女店員竟以一句「那很貴」回應，後續更直接無視對方，使當事人倍感不受尊重。對此，稍早Onitsuka Tiger 也正式發布聲明，向社會大眾道歉，並宣布已啟動內部調查，涉事員工現已停職等待後續處理。





▲台北101爆歧視！越南移工看鞋遭酸「那很貴」賈永婕發聲。（圖／翻攝自Threads、臉書）

Onitsuka Tiger鬼塚虎在聲明中表示，對於近期事件引發社會大眾關注與不安，謹此致上最誠摯的歉意。本品牌始終秉持專業服務精神，並堅守對所有顧客一視同仁、尊重對待的核心價值，任何有違此原則之行為，皆非本品牌所樂見。針對本次事件，敝司已即刻啟動內部調查程序，並已先行將涉事員工停職，配合相關調查作業。倘若經查證相關行為屬實，將依公司規範與相關法令，採取最嚴正之處分措施，包含解僱在內，絕不寬貸。同時，品牌亦將全面檢視並強化內部管理機制，進一步加強員工教育訓練與服務規範宣導，以防止類似情事再次發生，確保消費者權益與品牌信譽。Onitsuka Tiger鬼塚虎衷心感謝消費者長期以來對品牌的支持與指教，未來亦將持續精進服務品質，以實際行動回應大眾的期待與信任。

根據網友描述，事件發生於 7 日，這位越南移工走進門市後，先向店員詢問想看的鞋款，卻被以冷淡口吻回嗆價格。當他再次詢問是否有 37 號尺寸時，店員僅以一句「我們沒有 37 號」草草打發後便不再理會。而事件爆發後，台北 101 董事長賈永婕隨後在貼文下方親自留言回應，強調：「不管有沒有消費都是客人，服務態度非常重要！」並承諾會立刻了解狀況。