伊朗血腥鎮壓！　23歲女大生「行刑式開槍」爆頭亡

▲伊朗23歲女大學生阿米尼安（Rubina Aminian）。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

伊朗一名就讀於德黑蘭沙里亞蒂學院（Shariati College）的23歲女大學生阿米尼安（Rubina Aminian），在參加反政府示威活動時，竟遭人從後方「近距離」開槍射殺，子彈直接擊中頭部身亡，甚至遭當局阻撓安葬，最後家屬被迫將她的遺體埋在路邊。

放學參加抗議遭「行刑式」槍殺

根據《衛報》報導，人權組織「伊朗人權」（Iran Human Rights）指出，阿米尼安生前在首都德黑蘭攻讀紡織與時裝設計，是近期示威活動中少數身分獲得確認的死者。據了解，她在8日離開校園後加入抗議隊伍，卻隨即發生意外。

家屬友人引述目擊者說法表示，這名來自馬里萬（Marivan）的庫德族（Kurdish）年輕女性，當時是在街頭遭人從後方近距離開槍，子彈擊中頭部導致她當場死亡。

雙親認屍驚見「遺體堆」 返家下葬遭情報部隊攔截

阿米尼安的家人在接獲噩耗後，從位於伊朗西部的克爾曼沙赫（Kermanshah）趕往德黑蘭。家屬透露，他們是在數百名年輕人的遺體中，才艱難地辨認出女兒的身分。經過漫長的交涉與爭取，家屬才終於領回遺體運回故鄉。

然而，當家人抵達克爾曼沙赫時，卻發現情報部隊早已包圍家門口，嚴禁家屬舉行葬禮或將其安葬。最終，這名23歲的女大學生在當局強迫下，只能被草草埋葬在連接克爾曼沙赫與卡米亞蘭（Kamyaran）之間的路邊。

家屬慟「她渴望自由」 示威至今已逾500死

阿米尼安的叔叔尼札米諾伊（Nezar Minouei）接受CNN訪問時心碎表示，姪女是一個堅強且勇敢的女孩，「她非常有主見，不是那種可以被輕易掌控的人。」他強調，阿米尼安一直在為正確的事情奮鬥，「她渴望自由，渴望女性權利，以及她應得的權利。」

根據美國「人權活動人士新聞通訊社」（Human Rights Activists News Agency）統計，這場因抗議引發的暴力衝突中，至少已有538人喪生，其中包括490名抗議者，而遭到逮捕的人數已超過1萬600人。