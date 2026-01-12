　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

伊朗血腥鎮壓！　23歲女大生「行刑式開槍」爆頭亡

▲▼伊朗23歲女大學生阿米尼安（Rubina Aminian）。（圖／翻攝自X）

▲伊朗23歲女大學生阿米尼安（Rubina Aminian）。（圖／翻攝自X）

記者張方瑀／綜合報導

伊朗一名就讀於德黑蘭沙里亞蒂學院（Shariati College）的23歲女大學生阿米尼安（Rubina Aminian），在參加反政府示威活動時，竟遭人從後方「近距離」開槍射殺，子彈直接擊中頭部身亡，甚至遭當局阻撓安葬，最後家屬被迫將她的遺體埋在路邊。

放學參加抗議遭「行刑式」槍殺

根據《衛報》報導，人權組織「伊朗人權」（Iran Human Rights）指出，阿米尼安生前在首都德黑蘭攻讀紡織與時裝設計，是近期示威活動中少數身分獲得確認的死者。據了解，她在8日離開校園後加入抗議隊伍，卻隨即發生意外。

家屬友人引述目擊者說法表示，這名來自馬里萬（Marivan）的庫德族（Kurdish）年輕女性，當時是在街頭遭人從後方近距離開槍，子彈擊中頭部導致她當場死亡。

雙親認屍驚見「遺體堆」　返家下葬遭情報部隊攔截

阿米尼安的家人在接獲噩耗後，從位於伊朗西部的克爾曼沙赫（Kermanshah）趕往德黑蘭。家屬透露，他們是在數百名年輕人的遺體中，才艱難地辨認出女兒的身分。經過漫長的交涉與爭取，家屬才終於領回遺體運回故鄉。

然而，當家人抵達克爾曼沙赫時，卻發現情報部隊早已包圍家門口，嚴禁家屬舉行葬禮或將其安葬。最終，這名23歲的女大學生在當局強迫下，只能被草草埋葬在連接克爾曼沙赫與卡米亞蘭（Kamyaran）之間的路邊。

家屬慟「她渴望自由」　示威至今已逾500死

阿米尼安的叔叔尼札米諾伊（Nezar Minouei）接受CNN訪問時心碎表示，姪女是一個堅強且勇敢的女孩，「她非常有主見，不是那種可以被輕易掌控的人。」他強調，阿米尼安一直在為正確的事情奮鬥，「她渴望自由，渴望女性權利，以及她應得的權利。」

根據美國「人權活動人士新聞通訊社」（Human Rights Activists News Agency）統計，這場因抗議引發的暴力衝突中，至少已有538人喪生，其中包括490名抗議者，而遭到逮捕的人數已超過1萬600人。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
400 1 7162 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
連環泡有芒果「大大」離世　大批粉絲哀悼
航空公司「送千張免費機票」　陸網傻爆眼：當肉盾？
要飛日本！護照上有「吉伊卡哇章」他傻眼　外交部說法曝
日女市長與男部屬「賓館開房」下台　回鍋補選又當選了！得票更高
北車M8設「北捷英雄」余家昶紀念牌　正式曝光
快訊／屏東大火濃煙狂竄　國小緊急疏散300童

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

白宮發P圖「川普俯視格陵蘭」被網酸爆　外媒曝美國點名接管

伊朗官員揭：示威已釀2千死！　德總理預言「幾周內政權垮台」

夢想還沒實現！冷氣壓縮機爆炸　24歲男大生喪命「實習只剩3天」

迪士尼樂園爆紅「壞皇后」告別8年角色：扮反派是榮耀

衛報：中國施壓歐洲多國「禁止台灣政治人物入境」

女市長「上賓館談公事」狼狽下台　回鍋補選又當選了！得票竟更高

高市早苗豪賭？擬23日解散眾院　駐日代表分析：務實拚單獨過半

日本關西機場跨年連假「5萬台灣人入境」！　赴中國旅客剩一半

房客過世2個月！　日本房東「打掃空屋」又發現一具腐屍

美軍機「偽裝民用機」轟炸運毒船？　恐構成戰爭罪

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

喪屍猛男持刀拒檢衝撞巡邏車　「10警抓不住」追捕畫面曝光

馬路雙刀野獸竟是猛男界Rain　咬警察拒捕！怪力弄傷5漢　奔放的後庭花曝光

狠撞畫面曝！酒駕男連撞修車工、女騎士逃逸　1小時後落網被收押

輔仁大學「研究室起火」灰煙狂竄！　警消佈水線灌救中

發現F-16V戰機黑盒子訊號了　顧立雄：將再進一步定位

白宮發P圖「川普俯視格陵蘭」被網酸爆　外媒曝美國點名接管

伊朗官員揭：示威已釀2千死！　德總理預言「幾周內政權垮台」

夢想還沒實現！冷氣壓縮機爆炸　24歲男大生喪命「實習只剩3天」

迪士尼樂園爆紅「壞皇后」告別8年角色：扮反派是榮耀

衛報：中國施壓歐洲多國「禁止台灣政治人物入境」

女市長「上賓館談公事」狼狽下台　回鍋補選又當選了！得票竟更高

高市早苗豪賭？擬23日解散眾院　駐日代表分析：務實拚單獨過半

日本關西機場跨年連假「5萬台灣人入境」！　赴中國旅客剩一半

房客過世2個月！　日本房東「打掃空屋」又發現一具腐屍

美軍機「偽裝民用機」轟炸運毒船？　恐構成戰爭罪

白宮發P圖「川普俯視格陵蘭」被網酸爆　外媒曝美國點名接管

2026台灣棒球名人堂名單出爐　李來發、彭政閔、林國輝入堂

寒冬送暖補社會安全網　蔡宗豪串聯在地五力關懷弱勢家庭

戴口罩、安全帽ATM領錢遇警示音　金管會：免緊張仍可領錢

高雄市長參選人賴瑞隆合體林俊憲　喊話「南高連線」打造幸福生活圈

「地球村」老闆涉找黑幫喬債　女牙醫遭痛毆出庭頻呼：好恐怖！

伊朗官員揭：示威已釀2千死！　德總理預言「幾周內政權垮台」

假交友、假投資猖獗　台東警攜手金融保險業成功攔詐

台八反派專業戶變家暴渣男！　「要求老婆動手」私下反差舉動曝光

夢想還沒實現！冷氣壓縮機爆炸　24歲男大生喪命「實習只剩3天」

「兒子戀愛腦太誇張」 吳速玲：媽媽要懂得放手

國際熱門新聞

伊朗示威已6千死　社群屍體成堆影片曝

日酒吧「牆壁女屍」是28歲女護士　長相曝

巧遇高市早苗　木村拓哉被她一句話震驚

川普如何讓台積電點頭？美部長全說了

運河水位下降驚見廢車　駕駛座躺白骨

快訊／川普考慮空襲！　大使館：美國公民儘速離開伊朗

即／北海道外海規模6.2地震　深度僅10公里

快訊／紐時：台美關稅15%　台積電擴大投資5座半導體廠

川普制裁伊朗「連坐關稅25%」6國遭殃

不只考慮空襲伊朗！川普還有「4大絕招」

女市長「上賓館談公事」下台　回鍋得票竟更高

台美關稅15%！台積電ADR勁揚逾2.5%　美股四大指數收高

伊朗傳首度處決示威者　26歲男判死明行刑

白宮：川普考慮發動空襲　阻止伊朗鎮壓示威者

更多熱門

相關新聞

伊朗人怒吼「哈米尼去死」街頭示威！

伊朗人怒吼「哈米尼去死」街頭示威！

伊朗全國各地大規模反政府示威進入第3周，儘管面臨網路中斷的狀況，但當地部分影像陸續流出。根據CNN整理出的伊朗當地影片，有民眾試圖在數十具遺體之中辨認親人，有人高喊「哈米尼去死」、「我要去殺奪走我兄弟性命的人」。

澳洲籲公民立即離開伊朗

澳洲籲公民立即離開伊朗

川普爆料　伊朗致電尋求談判

川普爆料　伊朗致電尋求談判

伊朗變天？專家：政權撐不過2026

伊朗變天？專家：政權撐不過2026

伊朗開始越紅線　川普要找馬斯克動用星鏈

伊朗開始越紅線　川普要找馬斯克動用星鏈

關鍵字：

伊朗示威

讀者迴響

熱門新聞

北市董座狂戰人妻「床都是汗水」她喊：下次要拔出來　丈夫怒告

即／性侵女兒348次被起訴！　北市狼父警家中身亡

蕭淑慎「同意小15歲尪花錢解決」

綠高雄市長初選今公布結果！陳其邁喊恭喜

快訊／賴瑞隆出線！　高雄市長初選民調極小差距擊敗邱議瑩

常說「2字」是失智警訊！醫示警：每周出現3次快掛號

台中男「沒戴套」確診今年首例M痘　衛生局急匡列

29歲百萬網紅「你的渡口」驚傳猝逝！曾上陸綜、轉戰成人平台

阿諾緊身衣「超晃應援片」瘋傳！遭酸假奶反擊了

即／高鐵台南站旅客落軌　男子當場死亡

即／紐時：台美關稅談妥15%！台積電再建5座美廠

股王信驊衝天價後引爆下車潮　盤中失守8000元

中國導演奪金球大獎「當場傻住」　她現身全場起立

年輕妹好癢！兩耳炸出「毛茸茸一整片」醫看傻了

網紅女神張香香遭男粉絲控詐財50萬

更多

最夯影音

更多
阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD
賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

賴清德玩梗自稱AI總統　致詞呵呵笑：名字LAI已嵌入AI

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

Energy小巨蛋開跳CORTIS〈GO!〉 見全場大合唱...阿弟忍不住落淚！

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

天安特檢落幕！聯隊長領軍復飛F-16V　空軍釋出畫面

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

川普放話「硬手段」拿下格陵蘭！　北歐各國力挺丹麥

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面