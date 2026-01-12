《黑白大廚》評審安成宰受害！證實遭盜用發售餐券　無奈警告粉絲

▲南韓知名米其林三星主廚安成宰證實，其所經營的餐廳「Mosu Seoul」遭盜用發售假餐券。（圖／翻攝自Instagram）

記者羅翊宬／編譯

Netflix綜藝節目《黑白大廚》知名評審、韓國唯一米其林三星餐廳「Mosu Seoul」主廚安成宰，近日淪為詐騙集團鎖定目標。不明人士冒用餐廳名義製作高度仿真的假餐券對外販售，對此安成宰親自出面澄清，強調餐廳從未發行任何餐券，呼籲民眾提高警覺，避免受騙。

根據韓媒《News1》，安成宰10日透過社群平台Instagram公開一張疑似遭冒用的「Mosu Seoul」假餐券圖片，嚴正表示該餐廳從未發行過此類票券，希望不要再有消費者因此受害。

從安成宰公開的圖片可見，假餐券上清楚標示「Mosu Seoul」的英文店名，並詳列2026年1月24日晚間7時的具體用餐時段，甚至在下方印有安成宰的親筆簽名，製作相當精細，具有高度擬真性。

報導指出，這起事件顯示有不肖人士冒充Mosu名義，對外販售不存在的餐券，藉此進行詐騙。安成宰因此特別透過社群平台提醒大眾，切勿輕信來源不明的訂位或票券資訊。

事實上，Mosu Seoul過去也曾遭遇類似詐騙手法。2025年3月，有詐騙集團假冒電信公司KT員工致電餐廳，以「附近發生火災」為由，誘騙將電話轉接至臨時號碼，進而向來電訂位的顧客以「預付餐費」名義收取款項。

當時Mosu Seoul已向警方報案，並公開強調餐廳在接受訂位時，絕對不會要求顧客進行轉帳，以防再次出現受害者。

安成宰是目前韓國唯一經營米其林指南三星餐廳的主廚。Mosu於2017年開業後，曾歷經一年整修，2025年3月重新開幕。隨著《黑白大廚》第二季播出後話題升溫，節目中多名主廚人氣水漲船高，相關餐廳訂位和餐券甚至被炒作轉售，也讓詐騙風險隨之增加。