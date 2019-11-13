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列車車門夾住衣襬！她「直接脫掉風衣」衝去公司打卡…網秒噴淚：上班族好苦

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▲▼車門夾住衣襬！她直接脫風衣衝去公司打卡　網噴淚。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲風衣孤單地留在車廂內。（圖／翻攝自澎湃新聞）

記者朱世凱／綜合報導

湖北省武漢市一名女子搭乘當地地鐵上班時，因為風衣衣襬太長的關係，導致車門關閉的瞬間夾住了她的衣服，直到抵達目的地後女子才發現此事；不過因為要趕著進到公司打卡上班，偏偏列車開啟的車門又在對側，她乾脆直接脫掉風衣離去，任由衣服卡在門縫間。不少網友看完感慨地說，「上班族真的好苦、好不容易啊！」

▼站務人員發現後，便幫忙保管風衣。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲▼車門夾住衣襬！她直接脫風衣衝去公司打卡　網噴淚。（圖／翻攝自澎湃新聞）

綜合陸媒報導，穿著米色風衣的女子10日搭乘地鐵前往公司，沒想到衣襬不慎被車門夾住，她當下並未察覺，直到抵達目的地後，才發現衣服無法從門縫中抽出，更糟的是，列車開啟的車門恰好在對側，讓她無法順利脫困。眼看車門即將關閉，倘若錯過下車時間，就要面臨上班遲到的命運，女子乾脆直接脫去風衣離開車廂，並且急忙告知站務人員自己的聯繫方式，隨後就朝著公司方向奔去。

地鐵工作人員表示，好在和女子同車廂的乘客中，有一名剛好是站務人員，當他目睹情況後，就在列車到達終點站時幫忙保管風衣，並且透過聯繫資訊聯絡上了女子丈夫。據悉，風衣最終順利回到主人手上，領走衣服的丈夫還特地寫了表揚信感謝地鐵工作人員。

▼女子丈夫幫忙領回風衣，並且寫信感謝工作人員。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲▼車門夾住衣襬！她直接脫風衣衝去公司打卡　網噴淚。（圖／翻攝自澎湃新聞）

網友看完後紛紛留言回應，「風衣：也不知道沒有我的她過得怎麼樣」、「上班族真的辛苦啊」、「上班遲到會扣多少錢？竟然放棄大衣」、「我還有過頭髮被夾的經驗呢...」、「安全還是比較重要啦」、「上班族每天都要賣力擠進車廂內，衣服被夾感覺很常見」、「全勤差點沒了！」、「賣命上班有加薪嗎？」、「好糗哦，我有過吊飾被夾的經驗」。

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