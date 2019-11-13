地鐵月台遭縱火破壞！香港交通癱瘓「13日可彈性上班、上課」

▲港鐵遭到示威者嚴重破壞。（圖／翻攝自香港鐵路工會聯合會，下同）

記者朱世凱／綜合報導

香港地鐵發言人表示，昨晚列車停止服務後，東鐵線多個車站遭示威者闖入並大肆破壞，因此今早不得不暫停東鐵線全線服務。另外，香港教育局和勞工處也宣布，受到「大三罷」（罷工、罷市、罷課）和「晨曦行動」影響，民眾可視交通及路面情況斟酌上班、上課，務必隨時保護好自身安全。

綜合港媒報導，港鐵發言人稍早指出，昨（12日）晚有示威者闖入東鐵線大學站破壞，並且縱火燃燒列車及車站，上水站及大學站等也有類似情況，旺角東站的列車甚至被人打爆玻璃等。據悉，目前已關閉的車站包含旺角東、沙田、火炭、大學、大埔墟、太和、粉嶺、上水、羅湖、落馬洲、旺角站、將軍澳站、屯門站。

港鐵也稱，「因路面情況惡劣，經風險評估後，港鐵免費接駁巴士無法提供服務，呼籲乘客考慮使用其他交通工具。」九巴、新城城巴也表示，目前只有提供有限度的服務。

香港教育局今（13）日也宣布，因應交通及突發事故情況，部分主要交通幹道嚴重受影響，教育局宣布學生家長可視乎情況，決定子女是否上學，並應盡早通知學校；學校必須保持校舍開放，並盡量安排足夠人手妥善照顧回學校的學生，與家長保持溝通，並確保在安全的情況下才讓學生回家。

香港勞工處則指，雇主應體諒當日交通及路面情況，針對員工上班安排作出彈性處理。港府發言人表示，「政府亦會同樣以體諒的態度處理政府僱員的情況。如僱員因交通問題而未能及時返回工作崗位，應盡快通知直屬上司，有關部門會作出彈性處理。」

香港運輸署也表示，全港各區有220組受破壞的交通號誌燈尚在搶修中，駕駛人士和過路行人在有關路口時請加倍小心和忍讓，注意安全；為駕駛人士及過路行人設想，署方再次呼籲停止破壞交通燈設施。

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