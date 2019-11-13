　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

地鐵月台遭縱火破壞！香港交通癱瘓「13日可彈性上班、上課」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼港鐵遭到示威者嚴重破壞。（圖／翻攝自香港鐵路工會聯合會）

▲港鐵遭到示威者嚴重破壞。（圖／翻攝自香港鐵路工會聯合會，下同）

記者朱世凱／綜合報導

香港地鐵發言人表示，昨晚列車停止服務後，東鐵線多個車站遭示威者闖入並大肆破壞，因此今早不得不暫停東鐵線全線服務。另外，香港教育局和勞工處也宣布，受到「大三罷」（罷工、罷市、罷課）和「晨曦行動」影響，民眾可視交通及路面情況斟酌上班、上課，務必隨時保護好自身安全。

▲▼港鐵遭到示威者嚴重破壞。（圖／翻攝自香港鐵路工會聯合會）

綜合港媒報導，港鐵發言人稍早指出，昨（12日）晚有示威者闖入東鐵線大學站破壞，並且縱火燃燒列車及車站，上水站及大學站等也有類似情況，旺角東站的列車甚至被人打爆玻璃等。據悉，目前已關閉的車站包含旺角東、沙田、火炭、大學、大埔墟、太和、粉嶺、上水、羅湖、落馬洲、旺角站、將軍澳站、屯門站。

港鐵也稱，「因路面情況惡劣，經風險評估後，港鐵免費接駁巴士無法提供服務，呼籲乘客考慮使用其他交通工具。」九巴、新城城巴也表示，目前只有提供有限度的服務。

▲▼港鐵遭到示威者嚴重破壞。（圖／翻攝自香港鐵路工會聯合會）

香港教育局今（13）日也宣布，因應交通及突發事故情況，部分主要交通幹道嚴重受影響，教育局宣布學生家長可視乎情況，決定子女是否上學，並應盡早通知學校；學校必須保持校舍開放，並盡量安排足夠人手妥善照顧回學校的學生，與家長保持溝通，並確保在安全的情況下才讓學生回家。

香港勞工處則指，雇主應體諒當日交通及路面情況，針對員工上班安排作出彈性處理。港府發言人表示，「政府亦會同樣以體諒的態度處理政府僱員的情況。如僱員因交通問題而未能及時返回工作崗位，應盡快通知直屬上司，有關部門會作出彈性處理。」

香港運輸署也表示，全港各區有220組受破壞的交通號誌燈尚在搶修中，駕駛人士和過路行人在有關路口時請加倍小心和忍讓，注意安全；為駕駛人士及過路行人設想，署方再次呼籲停止破壞交通燈設施。

► 欸~妳過來一下！妳過來一下 

ET快訊
台師大退休教授施正屏失蹤　國台辦證實：從事涉嫌危害國家安全活
竹北吊車大王妻妾美照曝光！「1王4后」六星級極樂共浴..凍齡
12強／不敗金身！張奕連續無失分　破大谷翔平超狂紀錄
Her超任性下殺38折起！快來買好買滿撿便宜
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

影／到租屋處找老婆！丈夫一開門「惡臭狂撲」嚇壞：她手腳被綁「腫成腐屍」了…

婆婆和媳婦爭吵「怒摔水杯」！2月大孫子無辜遭砸「頭骨碎成拼圖」當場休克

兒子嫌棄晚餐全素菜…下秒點燃瓦斯桶：去死！爸痛哭「拿鋤頭砸斃他」判決出爐

兒子出車禍住院…竟出現「17個女友」來探病！媽目睹「現實8點檔」嚇歪

結婚剛滿11天…新婚妻怒提離婚：老公都不碰我！意外扯出「暗黑內幕」

「媽媽我愛妳…」14歲少年留2封遺書「14F墜樓身亡」：語言暴力很傷人！

姐姐不給玩手機！16歲弟氣炸「猛砍她身亡」下秒23F跳樓慘死…媽前一天才剛生日

人妻車內與上司纏綿！老公打來她「語氣急促掛斷」下秒車門開…悲劇了

23歲男愛上46歲女「2個月就閃婚」媽也勸不動…新婚妻笑：跟我兒子一樣大！

影／爸媽缺席家長會！紅衣男孩「持刀坐27F邊緣」絕望了：明明答應過的…

學姊黃瀞瑩「激吻」新歡男記者　甜蜜戀情曝光卻遭爆成第三者！

蕭敬騰簡單奢華的8層樓別墅 　堅持不喊苦「無門無窗→豪宅」

偽李榮浩VS本尊唱《年少有為》　那英揚言：我猜不中退娛樂圈！

鄧紫棋耳機出包「盲唱30秒」落拍！　第一反應超鎮定...鐵肺實力hold全場

HowHow住美國飯店「帳單破萬」 他嘆別亂碰冰箱：我1罐都沒喝耶

中和遇外送員拋錨！指揮哥秒幫　綁繩「連人帶車」拉4KM：別謝我

李佳芬指國小教「肛交、性高潮」　教育部怒了：抹黑造謠煽動恐懼

圭賢變裴勇浚「無表情跳SORRY SORRY」　P.O看了秒爆笑..但自己一樣好笑啊XD

小時候常吃「衛生紙、黏土」街訪80後年輕人的童年回憶！

美國人夜市賣自製「台灣地瓜球」 洋娃咬下酥脆外皮激動喊：超好吃！

人妻樓梯口曬內衣！丈夫收衣驚見沾滿「白色液體」氣炸：不是第一次了…

國台辦緊咬台拒絕「延長春節加班機」　馬曉光：不是很能理解

馬曉光：今天我們更有信心、更有能力推進「祖國統一」

快訊／台師大副教授施正屏大陸失蹤　國台辦證實：從事涉嫌危害國家安全活動

校園變戰場　香港多所院校力挺中大：學生無罪暴政應亡

華聞快遞／廈門放寬申請保障性租賃房收入標準　明年1月1日施行

地鐵月台遭縱火破壞！香港交通癱瘓「13日可彈性上班、上課」

中大校園成戰場！學生申請「禁制令」限制港警帶武器入校

影／港民今號召「晨曦行動」癱瘓交通！一男清理路面障礙物「遭示威者暴打」

中國內蒙古2人「確診鼠疫」送北京醫院　9月已有1死亡病例

負利率債券規模創歷史新高　亞債有兩大利多支撐後市表現

時力黨「白眼女神」出席民進黨記者會　要跳船了嗎？黃捷：目前沒有！

看完時力不分區名單　柯文哲斷言：黃國昌會被做掉

人妻樓梯口曬內衣！丈夫收衣驚見沾滿「白色液體」氣炸：不是第一次了…

12強／中華隊打碎金廣鉉旅美夢　韓媒：對他打擊太大

12強／美澳戰開打　澳洲開局攻2分先馳得點

Albee帶男友回家壞壞　媽突然回來「神準第六感」活逮

史諾登新書遭大陸刪減　推特怒發文：是對偉大社會尊嚴的侮辱

國台辦緊咬台拒絕「延長春節加班機」　馬曉光：不是很能理解

香港公開賽／王子維決勝局連拿8分　54分鐘退印度首輪過關

夫帶女員工回家嘿咻1個月12次！　妻反擊交4片光碟「主臥室錄影」

大陸熱門新聞

女大生華山自拍墜崖摔死！景區拒負責

母雞4年不下蛋！她宰雞驚見雞寶

少女清晨街頭慘遭性侵　苦忍2年跳樓亡

妻雙11「狂刷130萬」！人夫氣暈

睡前關燈玩手機1hr！30歲男「眼睛失焦」

東航深圳飛上海班機　萬米高空急降至3千米

女網紅整形33次　小孩樣貌掀討論

中大校園戰場！速龍小隊到達

香港12日多區衝突釀51傷　最小10個月

7歲女童遭男同學「紙片塞眼」　校長竟稱沒惡意

人妻貸款逾200萬狂網購…丈夫站33F外牆絕望了

人孔蓋沒關！9歲童玩耍墜入污水井身亡

陸高一作業函數模型算「雙11」優惠

陸心愛國教育　提一國兩制、統一

更多熱門

相關新聞

港民號召「晨曦行動」　一男清理障礙物遭暴打

港民號召「晨曦行動」　一男清理障礙物遭暴打

香港民眾前兩日（11、12日）發起「黎明行動」和「破曉行動」，使得各區引發火爆場面；昨晚中文大學也發生激烈衝突，造成最少60人受傷。有網友今（13）日號召「晨曦行動」癱瘓交通，紛紛在道路上擺放磚塊等障礙物。一名男子見狀後嘗試清理路面，不料卻遭到示威者攻擊頭部，當場鮮血直流。

遭示威波及港鐵憤慨：追究責任

遭示威波及港鐵憤慨：追究責任

油頭清秀男掏下體　狂戳女乘客額頭

油頭清秀男掏下體　狂戳女乘客額頭

不想上班怎麼辦？10個讓你更有效率的秘技

不想上班怎麼辦？10個讓你更有效率的秘技

港警騎車「3度衝向示威者」　2黑衣人倒地受傷

港警騎車「3度衝向示威者」　2黑衣人倒地受傷

關鍵字：

地鐵港鐵交通示威者上班上課

讀者迴響

發燒話題

李興文兒子 12強 韓國瑜 王令麟 雪莉身亡 尹衍樑 謝震武 眼霜 柯文哲 柯P 反送中 林志玲 金鐘獎 王令麟 唇筆 黃寶慧 地震 停班停課 香港 石虎 大老闆傳奇 王令麟 颱風即時 登革熱 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 王令麟 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 王令麟 信用卡 黃寶慧 麥田圈 金字塔 王令麟 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 王令麟 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧

熱門新聞

吊車大王擁20妻妾　4億後宮曝光

獨／孫鵬掰了14年《國光幫幫忙》：節目早人事已非！　演藝事業歸零

中華隊7比0完封　韓媒崩潰「災難性慘敗」

金賢洙噴話為投手　輸球別看網路

她帶交往5月男友見家人　約會慘變認親大會

孫安佐消失4天說話了！硬起來PO「黑底白字10字文」

韓媒：張奕的指叉球比「千葉怪風」還可怕

隋棠喝喜酒「模範生穿搭」激美！

張承中離婚Selina 3年爆熱戀尹馨！一家三口照首曝光

孫安佐巨胸女友大哭崩潰！阿乃心碎PO腫眼照

銷售天后破門抓猴！崩潰驚見老公「騎上美艷親媽」

張奕抗韓6.2局退場　把球丟給媽媽　

張奕是誰？不再只是陽岱鋼表弟　一夕間成抗韓英雄

學姐激吻新歡直擊　黃瀞瑩宜蘭夜渡花美男

3屍狠父殺女友後還餵奶陪雙胞胎玩　6小時後丟洗衣機悶死

更多

最夯影音

更多
學姊黃瀞瑩「激吻」新歡男記者　甜蜜戀情曝光卻遭爆成第三者！

學姊黃瀞瑩「激吻」新歡男記者　甜蜜戀情曝光卻遭爆成第三者！
蕭敬騰簡單奢華的8層樓別墅 　堅持不喊苦「無門無窗→豪宅」

蕭敬騰簡單奢華的8層樓別墅 　堅持不喊苦「無門無窗→豪宅」

偽李榮浩VS本尊唱《年少有為》　那英揚言：我猜不中退娛樂圈！

偽李榮浩VS本尊唱《年少有為》　那英揚言：我猜不中退娛樂圈！

鄧紫棋耳機出包「盲唱30秒」落拍！　第一反應超鎮定...鐵肺實力hold全場

鄧紫棋耳機出包「盲唱30秒」落拍！　第一反應超鎮定...鐵肺實力hold全場

HowHow住美國飯店「帳單破萬」 他嘆別亂碰冰箱：我1罐都沒喝耶

HowHow住美國飯店「帳單破萬」 他嘆別亂碰冰箱：我1罐都沒喝耶

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面