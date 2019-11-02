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「媽媽我愛妳…」14歲少年留2封遺書「14F跳下身亡」：語言暴力很傷人！

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▲▼14歲少年留遺書14F跳樓亡　媽痛心曝原因。（左圖／翻攝自微博，右圖／取自Pixabay）

▲14歲少年承受不住言語暴力，最終以極端方法離開人世。（左圖／翻攝自微博，右圖／取自Pixabay）

記者朱世凱／綜合報導

「媽媽我愛妳！」大陸14歲少年王佳樂近日在桌上放好2份遺書，並且在窗戶邊大喊最後一句話，表達對媽媽的愛，隨後從14樓跳下結束生命。這起事件隨即在當地流傳開來，也震撼了少年一家人的心，媽媽心痛地表示，她根本不知道兒子碰上什麼事，但是遺書中卻寫著「語言暴力真的很傷人，無論是有意還是無意，請某些人善良點吧。」

綜合陸媒報導，事發在四川省成都市青羊區樹德中學某校區，王家樂上（10）月24日傍晚6點放學回家，並沒有任何異樣，大約晚上7點30分左右陪媽媽吃完飯後，趁著媽媽收拾餐桌時，悄悄到自己房間留下2封遺書，並且用手機在與同學的群組中留下一段話，隨後大吼一聲「媽媽我愛妳」，就從14樓窗戶跳了下去

▼王佳樂寫給媽媽的遺書內容。（圖／翻攝自微博）

▲▼14歲少年留遺書14F跳樓亡　媽痛心曝原因。（圖／翻攝自微博）

媽媽憶起當時的畫面仍十分難過，「當我聽見聲音衝進房間時，兒子早已消失在房間裡了，我終究晚了一步。」佳樂的姑姑透露，少年寫了2份遺書，一份是寫給媽媽的，另一份是留給同校一位對他有好感的女生，請她代為向同學們轉達遺願，「佳樂已經走了，請大家停止語言暴力。」

佳樂的媽媽也說，兒子在通訊軟體中確實向同學們發了一段文字，「佳樂已經走了，他希望我來給大家說清楚，語言暴力真的很傷人，無論是有意還是無意，請某些人善良點吧。我也希望佳樂沒有任何問題，但已經成定局，也就不要再多說了，一定要珍惜你身邊的人。」

據悉，2封遺書的字數都破千，恐怕是家樂在事發當天下午就預先寫好的，內容提到自己在學校受到語言暴力。姑姑說，他們一家人事後去學校詢問狀況，「有同學看到佳樂在教學樓2樓和5樓樓梯之間上下來回跑，還有同學看到佳樂在哭，也有同學說老師在安慰佳樂，但有同學稱是老師在『訓斥』佳樂。」

▼媽媽事後發文指出兒子輕生的原因。（圖／翻攝自微博）

▲▼14歲少年留遺書14F跳樓亡　媽痛心曝原因。（圖／翻攝自微博）

讓人困惑的是，校方始終不願出面處理這起事件，就連監視器畫面也堅決不提供。媽媽再度痛哭說，「兒子沒了，我們家長只想了解事實真相，只想看看他到底在學校經歷了什麼，這難道也不行嗎？」她悲憤交加指出，校方人員和老師一直迴避，就連教育部門相關人員也連繫不上。

校方過了一段時間後才解釋稱老師當時並沒有批評斥責佳樂，只是對佳樂進行「調侃」，但並未說明佳樂在學校遭遇什麼語言暴力。班上對佳樂有好感的女孩子表示，佳樂上課有時候會接老師的話，但從來沒說過想輕生的話，「只是曾跟媽媽說過他不想在這個班上課。」

▼少年的學生證。（圖／翻攝自微博）

▲▼14歲少年留遺書14F跳樓亡　媽痛心曝原因。（圖／翻攝自微博）

佳樂哥哥悲痛說道，「弟弟的鞋子至今還放在門口，一雙43碼的大腳，1.76米的高個子，你總愛跳起來摸家裡的牆，你說還好爸爸媽媽給了這麼好的基因，讓你可以在籃球場上跳的更高。這是才買不久的新鞋，你總是很寶貝你的鞋子，捨不得讓鞋子有一點點的不乾淨。但就是這個愛臭美的小子，在站上窗台的那一刻，卻沒有穿上最心愛的鞋子…。」現在他們一家人將繼續向校方討個公道，不讓兒子不明不白地離開。

許多網友看完後紛紛留言回應，「良言一句三冬暖，惡言一句六月寒」、「千萬別小看話語的力量」、「肯定有鬼，尤其是學校」、「學校大概已經趕著消滅證據了吧」、「只有我覺得這孩子太脆弱嗎？」、「什麼都怪老師怪學校，應該先檢討妳兒子吧」、「孩子都走了，竟然還有人在那酸，難怪會被逼死」、「同學們要團結幫幫這孩子才行」、「學校為了自己的聲譽，不會讓人們知道真相的，多麼諷刺」、「願你來世做個無憂無慮的人」。

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