快訊／印度列車追撞「3車廂脫軌」至少13傷　火車駕駛受困中

▲ 印度第四大城海德拉巴發生列車相撞事故。(圖/翻攝自推特@YoursTrulyKris1,下同)

記者詹雅婷/綜合外電報導

印度第四大城海德拉巴(Hyderabad)今(11)上午發生列車相撞事故,該市三大火車站之一的卡奇股達火車站(Kacheguda,暫譯)一列慢車,從後方追撞前方不動的列車,造成至少3節車廂脫軌,至少13人受傷,所幸無人喪命。

綜合印度媒體NDTV、印度斯坦時報報導,該起事故發生原因疑似是技術問題所導致,才會讓2列火車行駛於同一軌道時,警報沒有適時響起。據了解,火車駕駛受困在列車殘骸之中,鐵路當局與地方行政機構的官員已趕到現場進行後續處理,救援行動已經展開。

#Hyderabad- MMTS train rams into an inter-city train at Kachiguda Railway Station. About 10 people injured, no casualties so far. 3 coaches of MMTS damaged. Railway authorities say a technical glitch in signal could have led to two trains coming on same track. Details awaited. pic.twitter.com/eUpYHZCIEh