姐姐不給玩手機！16歲弟氣炸「猛砍她身亡」下秒23F跳樓慘死…媽前一天才剛生日

▲16歲弟弟將親姐姐殺害後，隨即跳樓輕生。（圖／翻攝自微博）

記者朱世凱／綜合報導

大陸近日發生一起駭人的人倫慘劇，一名16歲少年想玩手機所以打算向姐姐借來用，不料對方卻不願出借，他盛怒之下便持刀捅死姐姐，之後迅速用老虎鉗將防盜窗剪開，從高樓一躍而下了結生命；當時家人雖然都在家中，卻只有媽媽聽見聲響而目睹這一切，可惜仍挽不回兩孩子的性命。據悉，媽媽前一天才剛過生日，萬萬沒想到隔天就和親生骨肉永遠別離。

綜合陸媒報導，事發在湖南省衡陽市，16歲少年28日將21歲親姊姊殺害後，就從住家處縱身一跳當場慘死。附近居民原先透露，是因為少年向姐姐要錢不成，才會引爆殺機；不過事後又有目擊者稱，是因為弟弟向姐姐借手機來玩被拒絕，因而失手將對方捅死，再跳樓共赴黃泉。

▼附近居民開始揣測少年行兇的動機。（圖／翻攝自微博）

知情人士表示，少年家就住在23樓，案發時雙親、祖父母全都在家，少年先是用刀捅了姐姐好幾下，之後用老虎鉗將防盜窗剪開跳樓；由於少年家的隔音效果相當好，因此只有媽媽聽到聲響進房查看，當她目睹兒子捅死大女兒時，根本來不及阻止。他也稱，媽媽27日才剛過生日，沒想到才過了一天就與孩子天人永隔。

報導指出，事發社區距離16歲少年就讀的學校約5公里左右，該校校長劉先生表示，對於此事並不知情。衡陽縣人民醫院的工作人員則稱，姐弟被發現時早已死亡，隨後就送往殯儀館進行善後事宜。警方表示，弟弟目前還在念高中，姐姐則是幼稚園老師，詳細的事故原因仍在調查當中。

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