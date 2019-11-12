「賴清德曾被蔡英文霸凌」　韓辦：武大郎與潘金蓮指「貌合神離」

▲蔡英文、賴清德。（圖／記者林敬旻、屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨總統參選人韓國瑜形容「蔡賴配」像「武大郎跟潘金蓮蓋著一條棉被」，指稱兩人並非齊心協力，引發綠營不滿。總統蔡英文上午回批「低俗」，韓國瑜競辦發言人葉元之受訪時則說，這就是「貌合神離」的意思，並要求前行政院長賴清德先講清楚，初選階段對蔡英文的指控，是否至今仍存在？不然外界不會認為兩人是一心一德。

韓國瑜11日晚間接受政論節目專訪，談到「蔡賴配」，韓國瑜形容就像武大郎跟潘金蓮蓋著一條棉被，兩個人並非齊心協力。對此，蔡英文批評，韓國瑜很多發言，尤其是政策上常反覆或講不清楚，用這種「低俗」言論選舉，不是民主社會好現象；行政院長蘇貞昌稍早也表示，韓國瑜應該擔心的是黨內的不合，而不是用不相當的例子，批評民進黨。

面對綠營反擊，韓國瑜競選辦公室不甘示弱回嗆，正常人都不會認為「潘金蓮武大郎蓋被子、齊頭不齊腳」的比喻有任何不當聯想，這只是民間俚語形容不對等的關係。韓競辦呼籲，民進黨不要一而再再而三的扭曲、無限延伸韓市長的話；這樣刻意在雞蛋裡挑骨頭的操作，對民主的發展一點幫助都沒有。

韓辦發言人葉元之受訪時則進一步解釋說，這就是「貌合神離」的意思，他表示，賴清德在民進黨初選過程，被蔡英文欺負得很厲害，國家機器最早就是賴清德講出來的，賴和朋友在北部辦公室吃飯被拍到，幾度跟蔡英文求饒，請國家機器放過他，甚至請蔡英文網軍不要針對他，賴清德做過行政院長，熟悉國家機器的操作，這樣講一定是有所本。

葉元之還說，賴清德被說是「台獨金孫」，很難過、很生氣，初選被蔡英文霸凌這麼慘，忽然間180度轉向去和蔡英文搭檔，他也呼籲賴清德要先講清楚，過去初選階段對蔡英文的指控，是否至今仍存在？不然外界不會認為兩人是一心一德。