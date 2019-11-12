快訊／時力不分區名單出爐　陳椒華列第1、黃國昌排第4

▲時代力量公布2020不分區立委名單，前五名分別為陳椒華、邱顯智、「小燈泡」媽媽王婉諭、黃國昌、翟本喬。（組合圖／ETtoday資料照、臉書粉絲專頁）



記者林銘翰／台北報導

時代力量12日公布2020不分區立委名單，由環保運動人士陳椒華名列第一，前任黨主席邱顯智列第二，小燈泡媽媽王婉諭排第三，現任立委黃國昌則排在第四。

時代力量12日上午召開提名小組會議，初步確認不分區名單及排序，下午則經決策委員會討論後確認，由發言人陳志明召開記者會對外公布。

在不分區名單及排序部分，由台灣水資源保育聯盟理事長陳椒華名列第一，前任黨主席邱顯智排名第二，小燈泡媽媽王婉諭排第三，現任區域立委黃國昌則排在第四，前台北市市政顧問翟本喬則列在第五。

第六到第十二名則分別為獸醫關心羚、台灣會計師金控副總王幗英、民報發起人陳永興、現任時力秘書長吳佩芸、台灣經濟研究院負研究員白卿芬、在地文創家趙芸菁、醫師詹智鈞。至於先前外界期待的前台北市都發局長林洲民最終則沒有排在名單之內。

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