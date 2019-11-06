首位參加後備軍人會議總統　蔡英文下2命令：讓無名英雄能被社會尊敬

▲總統蔡英文成為首位參與後備軍人輔導工作會議。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／台北報導

總統蔡英文6日出席國防部後備指揮部舉行的「108年後備軍人輔導工作會議」，她也是中華民國史上首位視察參與後備會議的總統；在致詞時更下令2大措施，要求國防部研究推動，包括讓無名英雄被社會所知，其次是擴大後備軍人輔導組織平時社會服務。

蔡英文成為中華民國史上第一位到後備關心後備軍人輔導工作會議的總統。據軍方人士指出，上一位到這裡視察的，是先總統蔣經國，不過當時是以行政院長的身份，並非總統身份。

據總統幕僚指出，蔡英文除了關心這群默默協助救災的後備團隊外，另一方面，由於政府過去這段時間以來，推動國防改革，義務役役期縮短，這讓「後備」成為國防改革相當重要的一環。

▼蔡英文視察國防部後備指揮部。（圖／記者呂佳賢攝）



總統幕僚說，過去的確沒有現任總統視察跟參加過後備軍人輔導工作會議，而今天剛好有這個活動，「總統想說他們很辛苦，後備很重要也必須重視，特別是在軍改之後，有必要來關心狀況。」

蔡英文在活動中，頒獎表揚「資深後備幹部」、「委顧團長」等獎項外，也嘉許來自全國364個輔導中心的輔導幹部，肯定他們長年擔任國防志工無私奉獻、無智名、無勇功的守護家園。

蔡英文致詞時說，後備軍人輔導組織遍佈全國，不僅平時協助動員演訓、後備軍人服務、推廣全民國防事務、建立國軍跟社會之間的橋樑，當災害發生，更可以看到後備軍人輔導組織幹部身穿全民國防背心進入災區，跟國軍搜救部隊協力救災。

蔡英文指出，現役和後備軍人本是一家人，身為三軍統帥，對後備軍人的照顧她一定會做到。除了現有法規提供工作保險、身障給付保障，比照享有國軍各級醫院就醫禮遇等優惠。隨後，她更下令2項措施，要求國防部研究推動。

首先，蔡英文要求，國防部要有具體作為，讓社會民眾了解後備軍人輔導組織同仁對國軍及社會的貢獻，在每年軍人節讓這些無名英雄共享社會對軍人的尊敬，同樣受民眾肯定；其次，在進行後備軍人組織改革規劃時，要落實全民國防理念，擴大後備軍人輔導組織平時社會服務，以及戰時支援國軍能量，提高作業經費，深化服務品質，拓展服務區域，要在各鄉鎮市區設立後備軍人輔導中心辦公室。

▼蔡英文視察國防部後備指揮部。（圖／記者呂佳賢攝）



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