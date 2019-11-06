數位故宮來了！許智傑爭取「清明上河圖VR」抵高雄　重現汴河市井





▲許智傑參加「上河藝影：故宮×衛武營新媒體藝術展」。（圖／國立故宮博物院提供，以下皆同）

記者袁茵／高雄報導

繼高雄市立美術館現正展出「故宮×高美館：國寶新境─新媒體藝術展」，數位故宮再度前進高雄！5日開幕記者會上，國立故宮博物院吳密察院長、立法委員許智傑、衛武營國家藝術文化中心簡文彬總監及文化部陳登欽主任秘書攜手宣布，即日起至明年1月30日於衛武營3樓藝術迴廊展出「上河藝影：故宮×衛武營新媒體藝術展」，歡迎民眾蒞臨參觀。

許智傑團隊積極向故宮博物院以及衛武營國家藝術文化中心爭取，並安排一連串會勘和多次協調。故宮終於拍板展出「清明上河圖」數位展，這是故宮與南臺灣藝術重鎮衛武營首次聯手出擊，也是「清明上河圖」VR第一次到院外展覽，邀請各位好友於活動期間內共襄盛舉。

本次展覽主打「數位版清明上河圖」，將故宮人氣藏品〈清院本 清明上河圖〉經典場景製作成動畫，打造巨幅投影動畫光牆。故宮吳密察院長致詞時表示，這次特別展出由故宮與HTC團隊共同研發的「清明上河圖VR」，這款作品今年榮獲美國博物館與網路協會GLAMi獎肯定，讓民眾透過VR虛擬實境置身於科技畫境，臨場體驗虹橋、野台戲、金蘭居精采橋段，保證和在家裡上網看數位典藏圖片的感受絕對不一樣，歡迎大家來衛武營親身感受故宮VR的亮眼成果。

故宮典藏〈清院本 清明上河圖〉是寫實風俗畫名作，以汴河河畔常民生活為題，描繪舞臺戲曲、街頭雜耍等表演活動，恰巧呼應衛武營作為南台灣藝術展演樞紐的定位。衛武營更將展覽延伸至廳院之外，邀請在地蘋果家族、尚和歌仔戲團及藝術家，帶來舞蹈、趣味說書人、歌仔戲等快閃表演，引領民眾穿越時空，體驗古畫中熱鬧非凡的歡樂景象。

上河藝影：故宮x衛武營新媒體藝術展

時間：108年11月5日 - 109年1月30日 上午11點~下午5點

地點：衛武營國家藝術文化中心３樓（三多一路1號）

費用：免費參觀

【衛武營快閃活動】

舞GO讚／蘋果家族

11月30日（六）15:30～15:50

衛武營3樓樹冠大廳西側

趣味說書人／吳維緯

12月21日（六）15:00～15:20

衛武營3樓樹冠大廳東側、藝術迴廊

傳奇歌仔戲／尚和歌仔戲劇團

109年1月11日（六）15:00～15:20

衛武營3樓樹冠大廳東側

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