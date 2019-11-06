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學費發大財？林飛帆酸韓國瑜：庶民的庶其實是「別墅的墅」

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▲民進黨參加同志大遊行，林飛帆聯訪。（圖／記者張榮恩攝）

▲林飛帆。（圖／記者張榮恩攝）

記者蔣婕妤／台北報導

身兼高雄市長的國民黨總統參選人韓國瑜打著「庶民」形像力拚2020總統大位。不過，6日卻遭週刊爆料在他失業的時候，砸下7200萬買了號稱北市「南港第一豪宅」。民進黨副秘書長林飛帆6日受訪時質疑韓國瑜是不是有「維多利亞的秘密」，靠著學費發大財，「現在大家開玩笑說庶民的庶應該是『別墅的墅』。」

週刊報導指出，韓國瑜在失業十多年的生涯中，出任北農總經理的前一年，花了7200萬買下台北南港豪宅。爆料一出，韓國瑜「庶民」形象備受質疑。

民進黨主席卓榮泰日前曾說不再多談韓國瑜，6日中常會前面對媒體提問韓國瑜豪宅爭議也選擇不多說。不過，林飛帆砲火卻是不減，他酸，「韓國瑜的這個庶民總統，現在大家開玩笑，庶民的庶其實是別墅的墅。」

林飛帆強調，韓國瑜應該跟大家交代一下，豪宅錢從哪裡來，「他買這個房子，或許一部分也是雲林維多利亞學校有一定程度收入，維多利亞的秘密恐怕就是靠學費發大財，大家如果關心，他所提出來的包含教育、對青年世代的政策，我們必須同樣去檢視，過去怎麼靠學費累積出財富。」

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