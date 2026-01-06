「最強高中生」Ray太狂！全款拿下藍寶堅尼Urus

▲最強高中生ray全款購入藍寶堅尼跑旅車。（圖／翻攝自Instagram／@rayasianboy_）



記者楊庭蒝／綜合報導

台灣最強高中生、現於美國發展的實況主Ray，6日透過社群正式公開自己在美國購入人生第二輛車，年僅20歲便以現金全額買下藍寶堅尼Lamborghini Urus跑旅車，圓夢過程曝光後，引發粉絲熱烈討論。

據了解，Ray自2024年前往美國經營實況主事業後，人氣與身價同步攀升，去年4月先入手人生第一輛座駕、約200萬等級的Toyota GR Supra，之後不僅頻繁與NBA球星合作拍片，也創立個人服飾品牌RUEI，事業版圖持續擴大。近期好友曾在直播中意外爆料他已低調買車，卻未正面證實，直到這次才正式揭曉答案。

Ray在紀錄片中分享選車過程，與友人前往美國車商賞車後，最終選定2022年式黑色Lamborghini Urus。他表示，第一眼就被車頭設計與前置鏡頭吸引，直言藍寶堅尼一直是自己的夢想車款，隨後便在銷售人員陪同下完成簽約。Ray也透露，這輛車是以約30萬美元、約新台幣944萬的價格付現購入。

Lamborghini Urus被稱為「Super SUV」，搭載3996cc V型8缸雙渦輪引擎，最大馬力達650hp，兼具超跑性能與休旅實用性，在台灣售價普遍突破千萬新台幣。Ray選擇該車款，除了性能與外型，也考量實用性與節稅因素。

在展示新車過程中，Ray不改幽默風格，對著鏡頭笑說，看吧聊天室，關於抱大腿這件事，它真的能讓你在人生走很遠，同時也公開感謝實況主Kai的提攜。事實上，Ray初到美國時，正是由Kai駕駛同款Urus親自接機，如今時隔一年，自己也擁有同款車型，被粉絲視為象徵成長與傳承的里程碑，紛紛留言恭喜並直呼夢想成真。