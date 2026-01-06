健檢報告「數字正常」卻突倒下！醫師曝5關鍵助判斷：身體早有負擔

▲不少民眾每年健檢，看見報告顯示正常值便放下心，後來卻突然發生中風等心血管疾病。（示意圖／免費圖庫Unsplash）



記者柯振中／綜合報導

不少民眾每年接受健康檢查，看到報告顯示「正常值」便放下心防，但腸胃科醫師鄭泓志指出，門診中常見「報告正常、身體卻已出現早期代謝問題」的情況，包括容易疲倦、睡眠品質差、腰圍逐年增加、體重愈來愈難控制等，這些變化往往早已累積，只是尚未跨過檢驗數字的界線。

5指標3項超標 就屬代謝症候群

鄭泓志說明，代謝症候群是指五項指標中，有三項長期偏離正常範圍，包括腰圍、血壓、空腹血糖、三酸甘油脂及高密度脂蛋白。由於多半沒有明顯症狀，往往成為最容易被忽略的健康警訊。

他指出，當指標異常時，身體實際負擔早已存在，只是未必立刻反映在健檢數字上，不少患者是在出現重大心血管事件，例如中風、心肌梗塞以後，才驚覺代謝早已失衡。

心血管疾病風險高出數倍

鄭泓志提醒，一旦患上代謝症候群，糖尿病、高血壓與高血脂的風險將大幅上升，心臟病與中風風險也會增加，並非只是些微變化，而是倍數成長。

他分析，代謝問題形成的主因以生活型態為主，包括三餐不規律、飲食油脂與糖分過高、睡眠不穩定、久坐缺乏運動及長期壓力，另有部分來自家族遺傳因素。

3低1高飲食助改善

在改善方式上，鄭泓志建議可從「3低1高」的飲食原則著手，包括減少高油、高糖及高鹽飲食，並提高膳食纖維攝取，有助於穩定血糖、改善腸道功能及降低三酸甘油脂。

他強調，代謝症候群與多數慢性病並非突然發生，身體早在檢查異常前，就已透過疲倦、睡不好與腰圍增加等訊號提醒，及早調整生活習慣，才能降低長期健康風險。