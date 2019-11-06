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韓國瑜千萬豪宅…李佳芬閨蜜也有買　高美蘭：用自己打拚的錢難道有罪嗎？

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▲0509高美蘭高市議會。（圖／記者賴君欣攝）

▲高美蘭遭爆也買千萬豪宅。（圖／ETtoday資料照）

記者蔡文鈴／台北報導

打出「庶民」形象的國民黨總統參選人韓國瑜，6日被周刊爆出多年前豪買7200萬的南港豪宅，且妻子李佳芬的閨蜜、高雄市觀光局主任秘書高美蘭也買了一戶，還有一群「貴婦購屋團」也參與其中。

對此，高美蘭回應，用自己打拚的錢置產，難道有罪嗎？一件多年前的財產交易，又是合法交易，實不應被抹黑至此；根據中華民國憲法，人民有財產交易的自由。但是，所有的交易紀錄自應受「個人資料保護法」之保障。

高美蘭說，週刊中提到的三戶，均未完成過戶程序，亦即並未進入實價登錄等公示系統，請問《壹周刊》的資料從何而來？特別是韓市長那一戶，既未有法律程序也沒有過戶為什麼壹周刊可以有資料是誰提供的？本人房子也是先生購買，《壹周刊》為何可以直接從海量的法律文件中知道這戶就是本人，這一切資料是由哪個單位提供公權力是否有介入？

高美蘭指出，台肥案是預售屋，沒想到品質出了極大狀況，目前單是此建案的官司就有十幾件，但台肥用「極不光明的手段」片面解約，苛扣她那戶15%違約金，又一手與他們談交屋，另一手把房子丟給仲介販售，逼使他們只好採取法律訴訟爭取權益。一審法官判決雙方解約不合法，必須完成交屋，詎料，台肥又在與他們交涉的過程中把房子賣了！事實上，台肥該建案交屋迄今已數年，都還沒有和管委會完成點交，正是因為品質問題及拒絕溝通的老大心態，請問，中華民國的法律難道連購屋人最起碼的權利都無法保障了？

▲▼ 韓國瑜南港豪宅「無雙（日升月恆）」。（圖／記者陶本和攝）

▲ 韓國瑜南港豪宅「無雙（日升月恆）」。（圖／記者陶本和攝）

高美蘭質疑，個人資料保護法到底是保護誰？是不是只要「顏色」不對、「立場」不對，就可以把對手的資料公開，讓社會大眾公開鞭屍？

高金蘭引述馬丁路德金名言：「歷史將會記錄，在這個社會轉型期，最大的悲劇不是壞人的囂張，而是好人的過度沈默！」她批評，有許多媒體朋友採訪，問的都是與公理正義無關之事！然而，在整件事情上，「將資料外洩以遂行政治目的的機關，才是應該受到大眾檢視的！」如果任由這樣的手段繼續下去，今天她會受到這樣違法不公平的待遇，改天任何一個人都會有同樣遭遇！

▲▼ 韓國瑜南港豪宅「無雙（日升月恆）」。（圖／記者陶本和攝）

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