　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

十二年課綱融入教案　新北推動校園食農教育資源

▲新北推動校園食農教育資源。（圖／新北市農業局提供）

▲阿三哥農莊以茶園及農地復育為核心，引導學生認識作物生產與飲食文化。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市農業局推動設立食農教育示範場域，並協助在地農漁民發展各具場域特色的專屬課程，更將十二年國民基本教育課綱核心素養納入設計，讓食農教育教案成為學校課程可直接運用的學習資源。2025年已輔導10處食農教育場域完成教案製作，並累計完成21套教案供各界使用，逐步累積新北食農教育推動量能。

為提升教案的教學品質與現場運用性，農業局輔導本市食農教育場域將課綱核心素養轉化為實地觀察、操作體驗與討論學習，引導學生在真實場域中進行探索與思考，教案內容涵蓋農業生產、飲食文化、環境保育及永續理念等主題，並依學生不同學習需求設計活動流程，提供教師可直接套用在課堂與戶外教學中，提升教案在各種教學情境下的實用性與延伸性。

▲新北推動校園食農教育資源。（圖／新北市農業局提供）

▲「鮮物本舖」活化既有養殖池，使民眾近距離了解海洋資源利用與永續漁業。

目前新北市已有超過60處食農教育場域，並納入食農教育推動資源，供學校與民眾參考運用，其中有10處場域通過「特色農業旅遊場域認證」，兼具教育學習與休閒體驗功能。例如淡水區「阿三哥農莊」結合茶園復育與友善耕作導覽，引導民眾認識作物生產與飲食文化；貢寮區「鮮物本舖」導入循環海水養殖概念，規劃九孔等水產體驗活動，呈現永續漁業實務；「淡水樹林口農場」則透過茶籽採收與茶油製作體驗，讓參與者理解農業、生態保育與飲食之間的關係，也成為學校戶外教學與親子共學的實際學習場景，讓食農教育不只停留在課堂，而是走進生活場景。

新北市農業局表示，新北市以「食現新北，種下未來」為願景，從課程推動、場域輔導到師資培訓等面向持續推進，結合食農教育與特色農業旅遊場域，發展貼近學校課綱與生活情境的學習內容，打造全民參與、世代共學的食育力城市，實踐永續農業共好的目標。更多新北市食農教育相關資訊，可至農業局官網食農教育專區查詢場域與教案內容；想體驗最新食農教育課程與活動，請關注「新北市農業局－稼日蒔光」臉書粉專，即時掌握課程與活動最新消息。

▲新北推動校園食農教育資源。（圖／新北市農業局提供）

▲淡水樹林口農場結合茶園復育與循環農法，讓參與者體驗農業生產、生態保育與飲食之間的關係。

【更多新聞】

►海象不佳！港籍貨輪外海遭浪打落23貨櫃　基隆海巡隊尋獲3只

►暖實力傳承！基隆工商婦女領袖交棒　邱佩琳見證女力永續

►基隆人請改道！海洋廣場往港務大樓行人通道　1／7起封閉1個月

►1年嘿咻200次！搞大15歲女友肚子　基隆男獲原諒輕判6月

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
381 1 2710 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
金色三麥日本便宜賣被罵「吃定台灣人」　董事長道歉！
直播沒戴頭巾！狠父揪2兒子「榮譽處決」18歲女兒
空腹喝1飲品罹癌機率增　醫警告：正慢慢腐蝕大腸
陳詩媛認「和王齊麟金錢觀不同」　曝婚後摩擦
快訊／F-16戰機失事「海面閃現火光」畫面曝！
辛柏毅失蹤　揭F-16夜訓死亡陷阱「空間迷向」成飛官殺手

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

金門大橋落海畫面曝　蔡姓男子跳海失蹤　警消海巡聯合搜救

十二年課綱融入教案　新北推動校園食農教育資源

備戰汛期！新北水利啟動84座抽水站　1.5萬項設備大保養

獸醫師節致敬！新北動保表揚6特約獸醫　守護畜牧防疫最前線

SBL余祥平回饋母校指導籃球　銘傳國中打造職籃等級主場

金崙警走進文健站宣導防詐與交安　協助長者提升自我保護意識

決戰倒數！林俊憲深入永康尚青黃昏市場　全力衝刺民進黨初選

嘉義警消夜搜迷途失智嬤　迷途失智老嫗芭蕉園獲救

老婦深夜徘徊疑似迷途　知本警查訪鄰里協助平安返家

青年想留在家鄉　雲林端出最高300萬創業助力

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

馬杜洛坐直升機被押往紐約受審　大批警力戒備上囚車畫面曝！

大選贏馬杜洛3百萬票！　委國流亡領袖宣布「我才是總統」

下一個委內瑞拉？ 川普點名3國「最好小心點」

開春第一撞現場曝！王陽明開千萬改裝保時捷　一原因追尾前車

媽媽驟逝…小嫻忍痛完成舞台劇　趕去見最後一面：謝謝妳生下我

籲美確保馬杜洛夫婦安全　陸：始終做拉美和加勒比國家好夥伴

馬杜洛被捕後多次變裝　押解過程衣著全曝光！

金門大橋落海畫面曝　蔡姓男子跳海失蹤　警消海巡聯合搜救

十二年課綱融入教案　新北推動校園食農教育資源

備戰汛期！新北水利啟動84座抽水站　1.5萬項設備大保養

獸醫師節致敬！新北動保表揚6特約獸醫　守護畜牧防疫最前線

SBL余祥平回饋母校指導籃球　銘傳國中打造職籃等級主場

金崙警走進文健站宣導防詐與交安　協助長者提升自我保護意識

決戰倒數！林俊憲深入永康尚青黃昏市場　全力衝刺民進黨初選

嘉義警消夜搜迷途失智嬤　迷途失智老嫗芭蕉園獲救

老婦深夜徘徊疑似迷途　知本警查訪鄰里協助平安返家

青年想留在家鄉　雲林端出最高300萬創業助力

金色三麥日本便宜賣被罵「吃定台灣人」　董事長道歉！官方回應曝

黃仁勳「兆元宴」又要來了！最快1月再訪台灣　3大主要行程曝光

安海瑟薇金蛇上身魅力十足　寶格麗蛇鍊墜不到8萬入手

意識形態淪為政治人物算計的權力遊戲

林進砸17萬遊哈爾濱踩雷！住B1房、沒熱水　怒槓導遊遭嗆不男不女

你是真餓還是情緒餓？營養師教你防止情緒暴食5招

躺下腦袋停不下來？先建立5個「睡前儀式」養回好眠品質

F-16戰機失事「海面閃現火光」！即時影像監視器全拍下

辛柏毅疑墜海失蹤　揭F-16夜訓死亡陷阱「空間迷向」成飛官殺手

VT時雨羽衣宣重磅生日企劃　新曲驚現「媽媽」本尊笑：什麼鬼？

【娃娃壞掉修理中】法鬥在一旁乖乖等待！表情超可愛XD

地方熱門新聞

金門大橋落海畫面曝　男子跳海失蹤

黃瓊慧批討論大巨蛋是瘋了　桃市府反擊

台灣人民共產黨元旦升掛五星旗台南市府依法拆除違建設施

中永和人歡呼！侯友宜力推20年「黃金捷運」復活直達大巨蛋、5線轉乘　預計年中提報中央

弱勢生活補助金今年加碼發放

Pokémon GO 10週年重返台南！黃偉哲：亞洲唯一就在這

楊梅、復興橙燈低溫特報　市府啟動寒害應變機制

雲林縣文化觀光處長　34歲前空姐謝明璇接任

台南攜手韓國平澤市深化農產交流簽署農特產品合作備忘錄

桃園市國小資優鑑定開跑　1/6日起受理報名

陳亭妃民調穩定領先逾一年鐵馬直播串連37區展現硬實力

桃園推動低碳祭祀　春節前全面上線

決戰倒數！林俊憲深入永康尚青黃昏市場全力衝刺民進黨初選

嘉義市推動住家周邊環境清潔　打造友善居住空間

更多熱門

相關新聞

新北水利啟動84座抽水站　1.5萬項設備大保養

新北水利啟動84座抽水站　1.5萬項設備大保養

當汛期告一段落，新北水利局的防護整備隨即接棒。為確保全市84座抽水站及341組機組在關鍵時刻「即刻啟用、穩定發揮」，水利局於2025年12月1日全面啟動年度大保養。這項工程涵蓋813座水門與18座橫移門，總檢測項目達1.5萬項，目前進度逾20%，預計2026年汛期前全數完工。

新北表揚6特約獸醫　守護畜牧防疫最前線

新北表揚6特約獸醫　守護畜牧防疫最前線

阿彌陀佛聖誕　侯友宜赴樹林參拜

阿彌陀佛聖誕　侯友宜赴樹林參拜

三生永續！新北推百萬人種百萬樹全民行動

三生永續！新北推百萬人種百萬樹全民行動

新北動保處3關鍵措施　全面強化養豬場防線

新北動保處3關鍵措施　全面強化養豬場防線

關鍵字：

新北市食農教育永續農業教案

讀者迴響

熱門新聞

年輕人騎上陽明山　「冷到下不來」叫119

房市核彈現形！　全台建商被迫停工

即／某大學生教室上課突昏倒　當場失去心跳送醫不治

「載具多1動作」爽領700元　一票果粉才知道：真的中獎

女網紅「滿臉污黑吃粥」畫面曝！網爆：男友欠債賣掉她

快訊／蔣萬安宣布北市營養午餐將全面免費！

1400萬YTR Hamzy震撼宣布休息！　親口認了：做這個決定不容易

補教老師「押孤支」　月薪35000翻到破億

打敗胡瓜、白冰冰！康康《綜藝一級棒》收視三連霸

王俐人背債又爆離婚小7歲老公！　4年前男方廁所求婚

快訊／F-16意外！飛官疑跳傘逃生下落不明　空軍展開搜尋

柬埔寨流浪網紅父親哽咽：不知道怎把她接回來

快訊／群創爆104萬張天量破紀錄　明起列處置

29歲韓星患思覺失調「意外墜落身亡」！

機師薪資單曝光！收入驚人

更多

最夯影音

更多
抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰
談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

談兩年條款曝柯文哲曾提「留在立院」　黃國昌：今天已簽辭職書了

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

吳姍儒曝兒子像到吳宗憲　笑嘆：好種不傳，壞種不斷

馬杜洛坐直升機被押往紐約受審　大批警力戒備上囚車畫面曝！

馬杜洛坐直升機被押往紐約受審　大批警力戒備上囚車畫面曝！

大選贏馬杜洛3百萬票！　委國流亡領袖宣布「我才是總統」

大選贏馬杜洛3百萬票！　委國流亡領袖宣布「我才是總統」

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面