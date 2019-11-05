外交部籲國人勿入「惠台26條」圈套：恐被公布照片變政治工具

▲歐江安。（圖／記者李毓康攝）

記者蔣婕妤／台北報導

中國大陸國台辦、國家發展改革委4日宣布《關於進一步促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施》（以下簡稱26條），包括台灣民眾可在中方史館尋求領事館協助。外交部發言人歐江安5日在例行記者會回應媒體提問時呼籲，請國人勿入「惠台26條」圈套，若為了一時便利恐被中國大陸公布照片，甚至成為其政治工具。

外交部表示，中華民國台灣是主權國家，北京政府對我國國民行使領事權與中國無涉，不需要也不會委託中國政府代為行使。

「惠台26條」第14條明載「台灣同胞可在中華人民共和國駐外使領館尋求領事保護與協助，申請旅行證件」。對此，外交部嚴正聲明，中華民國台灣是主權國家，政府對我國國民行使領事權與中國無涉，不需要也不會委託中國政府代為行使。

對於北京政府所提措施，外交部也表示，這只不過是在推銷「一國兩制台灣方案」，意在最終併吞台灣，政府已經多次清楚說明，拒絕一國兩制就是台灣共識，中國政府假意惠台，不會得逞。

歐江安5日受訪時提到，中華民國護照全球認可度第30名，遠遠超越中國大陸，我國國人也以持有中華民國護照為榮。基於我國護照便利性，會向中國大陸提出需求的可能性非常低，基本上根本不需要向中國大陸尋求協助。

歐江安指出，若國人一時因為覺得剛好中國大陸領館比較近而前往，若使用了中國大陸的領悟服務，可能會被留下照片、公布在其網站，遭解讀成台灣人民接受一國兩制，成為中國大陸的政治工具，「呼籲民眾不可不察，不要落入圈套」。

歐江安強調，台灣在國外的領館相當方便且親切，只要一通電話就能尋求協助，另外也有外交部24小時的電話，只要國人有需要，沒有一通電話會打不通，絕對即時且有效。

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